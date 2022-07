DS4 on pullollaan ranskalaisia erikoisuuksia, jotka joko ihastuttavat tai vihastuttavat.

DS4 on jotain hatchbackin ja crossoverin väliltä. Muotoilu pursuaa yksityiskohtia.

Maailman kaunein auto, hehkuttaa valmistaja uutta ranskalaista DS4-mallia. Titteli perustuu ranskalaisessa autotapahtumassa vuosittain jaettavaan palkintoon, jonka kyseinen auto sai tänä vuonna.

DS4 on kieltämättä persoonallinen ilmestys. Korin muoto on jotain hatchbackin ja crossoverin väliltä, ja muotoilussa ei ole säästelty yksityiskohdissa. Ovissakin peltiä on taivuteltu vähän joka suuntaan. Takavaloissa välkehtivät DS:lle tunnusomaiset timanttikuviot, jotka toistuvat myös sisätiloissa.

Jos DS ei ole tuttu automerkki, ei tarvitse hävetä. Citroënistä lohkaistu ja fiinimmäksi asemoitu DS-mallisto tuli Suomeen vasta pari vuotta sitten, eikä vielä ole saavuttanut suurta ostajakuntaa.

Tämä pienehkö DS4 on uusin lisäys mallistoon, ja se on periaatteessa Peugeot 308:n ja Opel Astran sisarmalli pienellä luksuksella – eräänlainen Ranskan Lexus. Vaikka DS4 näyttää muotoilunsa ansiosta sisariaan muhkeammalta, ovat ulkomitat lähes samat. Maavaraa on hyödyllisesti korotettu 19 senttiin.

Jatkettavalla reisituella varustetut etupenkit ovat asiallisen mukavat.

Kyyninen voisi sanoa, että DS4 on 50 000 euron hintainen timanttikoristeltu Opel, eikä olisi välttämättä täysin väärässä. Stellantis-jättikonsernin autot muistuttavat nykyään ajotuntumaltaan ja käyttöliittymältään hyvin paljon toisiaan, ja voimalinjatkin ovat yhteiset.

Autoa liikuttaa konsernin jo tutuksi tullut 225-hevosvoimainen lataushybridivoimalinja. Pelkkiä bensamallejakin on tarjolla, mutta töpselihybridi lienee useimman valinta. DS4 on aina pelkästään etuvetoinen, ja automaattivaihteistossa pykäliä on kahdeksan. Ajoakkuun mahtuu 10 kilowattituntia virtaa ja sillä pitäisi päästä noin 50 kilometriä pelkällä sähköllä.

Keskikonsolin piirtolevy tuntuu turhakkeelta.

Suunnittelijat ovat tehneet DS:stä rohkeasti erilaisen. Auto on pullollaan ranskalaisia erikoisuuksia, jotka joko ihastuttavat tai vihastuttavat.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy ovenkahvoihin. Ne pullahtavat ulos, kun autoa lähestyy avaimet taskussa. Trés chic, sanottaisiin Ranskassa, mutta ratkaisun toimivuus talvella mietityttää. Muovikapulat myös tuntuvat kädessä halvoilta.

Omintakeinen ohjaamo vaatii totuttelua.

Kun on kokeillut lukuisia nykyautoja, tulee harvoin enää vastaan täysin uusia ratkaisuja. DS4:n ohjaamo onnistuu kuitenkin yllättämään. Tutut toiminnot on siirretty niin erikoisiin paikkoihin, että aivan perusasioita joutuu haparoimaan.

Miten avaan ikkunat? Ahaa, kytkimet on naamioitu oven etureunaan. Miten säädän sivupeilejä? Jaahas, säätönuppi on piilotettu ratin taakse vasemmalle. Miten saan ilmastoinnin päälle? Vai niin, se pitää avata tuolta kosketusnäytön uumenista.

Ovenkahvat ponnahtavat ulos, kun autoa lähestyy avainten kanssa.

Mitä nämä väänneltävät pylpyrät näytön alla tekevät? Säätävät ilmastoinnin suuttimia, selviää vasta koeajon jälkeen. Niiden pyörittelyllä kun ei tuntunut olevan juuri käytännön vaikutusta.

Entä miten täältä pääsee pois? Oven avauskahva on sisäpuolella erikoisen alhaalla ja oven kiinni vetämiseen käytettävä kädensija on piilotettu lähes näkymättömiin.

Sivuikkunoiden avauskytkimiä on aluksi vaikea löytää.

Jalkakäytävältä kyytiin yrittävä puoliso puolestaan miettii, miten autoon pääsee sisään. Ovenkahva ei ponnahda itsestään ulos, kun pysähtyy poimimaan matkustajan. Tulevan kyytiläisen pitää siis itse hoksata painaa kahva takareunasta esille. Epäkäytännöllistä erikoisuudentavoittelua.

” Viikon aikana DS4 kulki mukavasti kaupungissa ja mökkimatkalla.

Auton mukavuudessa ei ole moittimista. Penkissä saa hyvän asennon, ja jatkettava reisituki ilahduttaa pitkäjalkaista. Äänieristys on toimiva. Ohjaamossa on hiljaista ja viihtyisää.

Mittariston keskinäkymään voi muokata näkyviin vaikka radiokanavat.

Vielä yksi erikoisuus löytyy: vaihdevalitsimen edessä on ylimääräinen kosketusruutu, johon voi vaikka tylsyyksissään liikennevaloissa piirrellä hassuja kuvioita. Sillä on periaatteessa tarkoitus selata valikoita, zoomata navigaattorin karttaa tai kirjoittaa katuosoitteita. Käytännössä kyseessä on nätti turhake. Se ei esimerkiksi erota ykköstä ja i-kirjainta toisistaan, vaikka niitä piirtäisi miten, eikä auto täten tunnista tuhertamiani osoitteita.

Koeautossa on tyypilliseen tapaan paras varustetaso, ja niinpä tästä löytyvät kaikki olennaiset avustimet ja mukavuudet sekä selkeä tuulilasin heijastusnäyttö. DS4:ssä on myös älykkäiksi kehutut matriisi-led-kaukovalot, mutta kirkkaassa kesäyössä niitä ei oikein saanut kokeiltua, samoin kuin ei pimeänäkökameraakaan.

Pitkien matkustajien takana tilat jäävät niukoiksi.

Ohjauksesta ja ajofiiliksestä ei löydy isompaa moitittavaa. Auton käytös ei myöskään jää erityisesti mieleen. Viikon aikana DS4 kulki mukavasti kaupungissa ja mökkimatkalla.

Pari kauneusvirhettä on, jotka pitäisi hioa pois premium-tunnelmaa tavoittelevasta autosta. Vanhan ajan DS:t ja Citroënin "isot kissat" ovat kuuluisia pehmeästä tuntumastaan, joka saatiin aikaan kaasunestejousilla. Niistä on luovuttu, eikä DS4:n alusta tunnu eroavan tavallisesta keskiluokan autosta. Alustassa on välillä aistittavissa pintanapakkuutta ja karkeutta. Tuntuma ei ole suorastaan epämukava, mutta jotenkin ontto.

400-litrainen tavaratila ei ole valtava, mutta riittää kauppareissuihin.

Jarrupolkimen pysäytystuntuma esimerkiksi liikennevaloihin rullatessa on epälooginen, ja hybridivoimalinjan toiminta on välillä yllättävän kulmikasta. Bensamoottori tahtoo käynnistyessään toisinaan vedättää pienillä vaihteilla ja isoilla kierroksilla. Maantiellä ylämäissä satasen vauhdissa vaihteisto arpoo tuntuvasti kolmen ylimmän vaihteen välillä.

Esimerkiksi Mersun ja Bemarin automaatit toimivat paljon hienostuneemmin. Vertailu on sallittu, sillä DS kilpailee saksalaismerkkien pikkumallien kanssa. Kapulanvaihtoja sähkön ja bensan välillä ei kuitenkaan juuri huomaa.

Timanttiteema toistuu monessa yksityiskohdassa.

Pelkällä sähköllä auto jaksoi yhdistetyssä ajossa eri kerroilla 39–45 kilometriä, mitä voi kesäkelillä pitää nykyaikaiselle lataushybridille heikohkona suorituksena. Täyteen ladattuna auto kuitenkin rohkenee povata 56 kilometrin toimintasädettä.

Mökkimatkan ajelen niin, että lataan akun täyteen ja käytän autoa hybriditilassa. Auto vuorottelee bensan ja sähkön välillä, ja vähän yli sadan kilometrin matka taittuu neljän litran keskikulutuksella. Tyhjällä akulla ajaessa DS4 kulutti yhdistetyssä ajossa 6,8 litraa sadalla kilometrillä. Se on kohtuullinen lukema ja säännöllisesti lataamalla ranskatar kulkee taloudellisesti.

Autossa on 7,4 kilowatin yksivaihelaturi, eli täyden tehon saaminen vaatii 32 ampeerin sulaketta. Lataushybridin pieni akku täyttyy silti kotona yön aikana vaikka tavallisesta pistorasiasta.

DS4:n vahvuus on sen erikoisuus. Pohjimmiltaan se on kuitenkin vain fiinimmäksi parfymoity Citroën prameammalla varustelulla.

On silti mukava nähdä valtavirrasta poikkeavia autoja. Epäilemättä tämä vetoaa tiettyä ranskalaista sielua ja erikoisuutta tavoittelevaan ostajakuntaan.