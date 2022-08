Hyundai Santa Fe on suurperheelle sopiva auto, joka on lyhyestä sähköajosta huolimatta toimiva lataushybridi.

Hyundai Santa Fe -lataushybridi on tavallisen farmariauton pituinen, mutta matkustajia mahtuu parhaimmillaan seitsemän.

Ladattava auto, jossa on paljon kuljetuskapasiteettia ja istuinpaikat seitsemälle. Tällaisen ajoneuvon tarve on arkipäivää monissa perheissä, mutta vaihtoehtoja tahtoo olla vähän.

Lataushybrideistä tarjolla on Ford Explorer ja Kia Sorento, sähköautoista taas esimerkiksi Maxus Euniq, Peugeot e-Rifter sekä Tesla Model X, mikäli budjetti ei ole kynnyskysymys.

Hyundai Santa Fe on ollut saatavilla vuodesta 2021 lähtien dieselmoottorin ohella itselatautuvana ja seinästä ladattavana versiona. Täyssähköinen Ioniq5 on jo saavuttanut suuren suosion, samaa voi ennustaa nykyisillä polttoaineen hinnoilla myös Santa Fe -lataushybridille.

Kyseessä on nimittäin harrastuksiin kuskaavalla futisäidille tai muuten vain paljon tilaa tarvitsevalle lähes täyden kympin arvosanan ansaitseva auto.

Nykyisellä katumaasturien aikakaudella käy valitettavan usein niin, että autojen ominaisuuksissa on vain hieman katua, eikä juuri lainkaan maastoa.

Tila-autot taas ovat lähes aina – anteeksi vaan – melkoisen rumia. Toki markkinoilla on sulavalinjaisia ja seitsemänpaikkaisia katumaastureita, kuten Audin Q7, mutta ladattavaa versiota ei ainakaan toistaiseksi ole.

Santa Fe onkin yritys vastata näihin melko isoihin haasteisiin: miten suunnitella tyylikäs auto, jossa on sekä tilaa että kyvykkyyttä vaihteleviin olosuhteisiin.

Calligraphy-varustelussa on nappanahkapenkit vakiona.

Koeajossa on 1,6-litraisella turboahdetulla bensiinimoottorilla ja 67 kilowatin sähkömoottorilla varustettu nelivetoauto, jossa yhteistehoa on parhaimmillaan 195 kilowattia ja vääntöä 350 newtonmetriä. 265 hevosvoiman teho kyllä riittää liikuttamaan lähes paritonnista autoa, mutta mikään tykki ei ole kyseessä.

Sen sijaan autossa korostuu käytännöllisyys ja mukavuus, mihin vaikuttaa toki koeautoon valittu, valmistajan kallein Calligraphy-varustetaso.

Laadukas tunnelma alkaa jo auton ovelta. Verhoiluun valittu vaalea väritys ei ole lainkaan huonolla tavalla mahtipontinen, vaan beesiin ja harmaaseen taittuva väri luo tyylikkään vaikutelman, kuten autossa matkustanut kaverini toteaa. Koko matkustamon yläpuolelle ulottuva kattoikkuna muuttaa tunnelmaa niin oleellisesti valoisammaksi, että sen valitsemista lisävarustelistalta voi ehdottomasti suositella.

Mittarit muuttuvat sivukameroiksi, kun kaistaa vaihtaa.

Sitten niitä pieniä lisäominaisuuksia: kuljettajan penkin taakse on sijoitettu korkeussäädettävä henkari. Ei maksa paljoa, mutta tällaisellakin vippaskonstilla voidaan lisätä autoon tiettyä bisnesluokan mukavuutta.

Mittarien muuttuessa vähitellen sähköisiksi menee näkymän suunnittelu monella valmistajalla pieleen. Santa Fen mittaristo on kerrankin sellainen, jossa sähköisyys yhdistyy selkeään luettavuuteen.

” Santa Fen sisällä on väljät oltavat, vaikka auto ei ole edes erityisen korkea.

Hauska ja myös hyödyllinen lisä tulee auton kamerajärjestelmästä: kun kaistaa vaihtaa oikealle, ilmestyy oikeanpuoleisen mittarin tilalle kameranäkymä auton kuolleeseen kulmaan. Vasemmalle vaihtaessa sama toimii toisin päin.

Ohjaamon muotoilu on tasapainossa.

Etelä-Koreassa on osattu kiinnittää huomiota digitaalisten ominaisuuksien muotoiluun. Silti ohjaamossa on paljon nappeja – jopa automaattisen auton vaihteet eli ajosuunnan valinta on sijoitettu nappeina keskikonsoliin. Ratkaisu vaatii hieman totuttelua, mutta jo viikon ajamisella koko asian poikkeuksellisuus pääsee unohtumaan.

Muuten kuljettajalla on ohjaamossa kaikki hyvin, ja säilytystiloja on poikkeuksellisen paljon. Katumaastureissa joudutaan usein tinkimään takapenkkien tilavuudesta, mutta Hyundaissa onnistunut muotoilu jatkuu myös perimmäisillä riveillä.

Oikeastaan ainoa suunnitteluvirhe on takapenkkien käsinojassa, jonka mukitelineitä ei saa piiloon. Se tekee koko varusteesta hieman epämukavan ja sitä kautta turhan.

Liikkumissuunta valitaan napeilla, pyörövalitsimella taas ajo-ohjelmat kadulla ja maastossa.

Kattavat sisätilat on saatu aikaan korin pitkänomaisella muotoilulla, joka muistuttaa enemmän korotettua farmariautoa kuin tavanomaisia kaupunkimaasturia. Santa Fen sisällä on väljät oltavat, vaikka auto ei ole edes erityisen korkea.

Takapenkit saa kaadettua yksinkertaisesti nappia painamalla, jolloin taakse sijoitettujen lisäpaikkojen käyttäminen helpottuu. Jälleen ominaisuus, jota kuljetusrumbaa pyörittävä osannee arvostaa.

Hyundai on kaupungissa ja vielä maantiellä varsin hiljainen auto. Syynä on kolmannen sukupolven modulaarinen pohjalevyrakenne, joka parantaa äänieristystä aikaisempiin malleihin verrattuna.

Penkkien verhoilun timanttikuvio toistuu oviin sijoitetuissa kaiuttimissa.

Moottoritiellä ilmavirta alkaa kuitenkin kuulua yllättävänkin häiritseväksi. Jos tuuli tulee sopivasta suunnasta, on auton kopissa meluisaa. Ohjaus on mukavuuspainotteinen eikä mitenkään erityisen napakka.

Etuihin taas voi laskea mukautuvan vakionopeudensäätimen, joka toimii riittävän hyvin jopa Kehä I:n kaltaisissa ruuhkasumpuissa.

” Auton vieminen pienelle maastopätkälle tarjosi koko koeajon positiivisimman yllätyksen.

Kaistavahti sen sijaan aiheutti koeajolla muutamia yllätyksiä. Esimerkiksi liittymissä auto saattaa riuhtaista yllättäen, jos kuskin kanssa syntyy erimielisyyttä ajolinjan mielekkyydestä. Tällaisissa tilanteissa koko ominaisuus kannattaa kytkeä pois päältä. Onneksi se käy helposti yhdellä napinpainalluksella.

Perimmäisen rivin matkustajille on omat ilmastoinnin säädöt ja latauspaikat laitteille.

Hyundain wltp-mitatun sähköajon pitäisi riittää 58 kilometrille, mikä toki harvoin toteutuu. Koeajolla havaittu kantama oli 15–20 asteen lämpötilassa keskimäärin 40–45 kilometriä. Ei se huono tulos ole varsinkaan seitsenpaikkaiselle autolle, mutta hitaaksi jäävä 3,3 kilowatin yksivaihelataus heikentää auton käytettävyyttä pelkällä sähköllä.

Hybridiominaisuuksissa on silti paljon hyvää: automaattitilassa auto kuluttaa ensin akun varauksen loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääosin polttomoottorin käyttöön. Tuolloin polttoainetta kuluu kuusi litraa ja akku tyhjänä jopa yhdeksän litraa litraa satasella.

Sen sijaan hybriditilan valitsemalla auton sai kulkemaan 100 kilometrin matkan 3,5 litran kulutuksella. Lyhyellä mökkireissulla voi siis ajaa pienillä kustannuksilla, mutta ei enää hiihtomatkalla Lappiin.

Peräkontin kurasuoja on näppärä varuste.

Hyundain mallinimi Santa Fe viittaa parintuhannen kilometrin korkeudessa sijaitsevaan kaupunkiin Yhdysvaltain New Mexicossa, jossa virtaa tarunhohtoinen Rio Grande -joki.

Tälle etymologialle tehdään kieltämättä kunniaa, sillä auton vieminen pienelle maastopätkälle tarjosi koko koeajon positiivisimman yllätyksen. Toki aivan ääritilanteisiin autoa ei kannata pakottaa, mutta kokonaisuutena suoritus oli rouheissa ympäristöissä hyvä.

Santa Fella pitäisi siis pärjätä useimmissa tilanteissa, joihin suomalaisilla teillä voi joutua. Kevythybridien hinnat alkavat vajaasta 50 000 eurosta, ja ladattavan hybridin hinta nousee lisävarusteineen ja veroineen yli 60 000 euron.

Auto on siis hinnaltaan premium-tasoa, mutta sillä rahalla saa yhden markkinoiden tyylikkäimmistä ja parhaiten mietityistä isoista katumaastureista, jossa tila ei ihan heti lopu kesken.