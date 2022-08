Porschen nelivetoinen Taycan on ehkä parasta, mitä vanhalla miljoonalla saa.

Automaailma sähköistyy vääjäämättä. Moni on valitellut, että sähköautot ovat kalliita eikä niistä ole farmarimalleja saatavilla.

Porsche on kuullut tämän huolen ja tarjoaa nyt oman ratkaisunsa tähän ongelmaan.

Alkaen 94 000 eurolla voi ostaa täyssähköisen Porsche Taycanin. Sen uuden, farmarityyppisen Sport Turismo -korimallin ansiosta voi takaluukusta työntää sukset sisään ja ajaa Helsingistä ainakin Jyväskylään asti yhdellä istumalla päästäkseen Lappiin hiihtämään.

Siinä välissä on pidettävä 270 kilowatin kahvitauko, jotta voi jatkaa matkaa pohjoiseen.

Perhe tai muut kanssamatkustajat eivät välttämättä kovin hyvin kyytiin mahdu, sillä farmarimallinakaan Porsche ei ole erityisen tilava. Lisäksi tuo hinnaston edullisin 400-hevosvoimainen takaveto ei oikein vielä ole riittävän tehokas.

Siksi koeajossamme on nyt Taycanin sporttifarkkumallin nelivetoinen GTS-versio. Siinä on 600 hevosvoimaa, ja kaasu pohjassa ajamalla sillä pääsisi Keski-Suomeen noin tunnissa, jos 250 kilometrin tuntinopeus olisi Suomessa laillinen.

Urheilullisessa penkissä on ylellistä kilpa-auton tuntua.

Taycan on upea auto. Samalla se on eräänlainen ääriesimerkki siitä, mihin suuntaan autoteollisuus menee.

Maankuoresta louhituilla malmeilla ja sähkömoottoreilla saadaan nykyään harvojen ja valittujen autot kulkemaan älyttömiä nopeuksia.

Auto- ja mediateollisuus on opettanut pikkulapset kuolaamaan miljoonan dollarin Lamborghineja ja muita vastaavia. Minäkin lapsena 1990-luvulla ihailin Ferrari Testarossaa, sitä Don Johnsonin Miami Vice -autoa. Tuon ajan V12-moottori olisi tarjonnut miljoonahinnalla noin 5,8 sekunnin kiihtyvyyden nollasta sataan.

Selkeästä mittaristosta saa näkyviin myös akun lämpötilan.

Kyllä siinäkin takatukka hulmuaa tuulessa, mutta Taycanilla kun painaa tallan lattiaan, niin naama sulaa. Maailma sumenee silmissä. Tunnetta on mahdoton kuvailla.

Auto lähtee paikaltaan kuin tykinkuula. Sähkö-Porschen nimellinen kiihtyvyys on 3,7 sekuntia nollasta sataan.

Vilkaisen hintalappua: testimallin varusteilla 176 000 euroa. Onhan se aika paljon. Eikä saa vetokoukkua.

Nyt Tesla-kuski saa esittää välihuomion tähän: suunnilleen samanhintainen Model S Plaid -malli kiihtyy mainosten mukaan 2,1 sekunnissa nollasta sataan.

Hän voi olla oikeassa, mutta erilaisia autoja ajaneena toimittajana mietin, onko näillä sekunneilla enää yhtään mitään väliä. Kalliin hintaluokan sähköautojen suorituskyky on joka tapauksessa aivan järjetön, ja kaikki ne päihittävät menneisyyden Ferrarit mennen tullen.

Konepellin alle saa vaikkapa latausjohdot.

Koeajoarvion auto on seuraavanlainen. Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Siinä on sähkömoottorit edessä ja takana, ja auton lattian alla on 93,4 kilowattitunnin vetoinen akusto, josta käytössä on vajaat 84 kilowattituntia.

Porsche on melkoinen malmikasa. Auto painaa melkein 2 400 kiloa ja on lähes yhtä pitkä kuin jokin vanha Cadillac: viisi metriä, sivusuunnassa kaksi. Pysäköintialueelta se varaa tilaa noin kymmenen neliömetriä, ja pelkkä akku painaa puoli tonnia.

Hienostunut saksalainen sähkötekniikka on pakattu koriin, joka näyttää ulkomittojaan paljon sulavammalta. Pysäköintialueella auto on kuin saalistava kampela. Litteä mutta kyvykäs.

Matkustajan puoleinen lisänäyttö on hyödytön.

Joudun 185-senttisenä reilusti kumartumaan päästäkseni sisään, sillä auto on vain 140 senttimetriä korkea. Sisään laskeutuessa olo on kuin saapuisi jonkinlaiseen avaruusalukseen.

Penkki on matalalla, ja koko auto on lähes asfaltissa kiinni. Tuntuu kuin istuisin suoraan tien pinnassa. Välissä on vain nahalla ja jollakin hyvin kalliilla mikrokuidulla päällystetty kuljettajan istuin.

” Taycan on niitä autoja, joiden ohjaamossa tuntee itsensä kuolemattomaksi.

Suljen oven ja koko ulkomaailma sulkeutuu pois. Ei tämä ole auto, tämä on jonkinlainen saksalais-lasertekninen ufo.

Painan virrat päälle ja vetäisen vaihdekahvan drive-asentoon. Raskas auto reagoi ohjaukseen kuin unelma. On kuin ajaisi pikkuauton lailla reagoivaa tavarajunaa. Tuntuma on todella jämäkkä mutta samalla oudon kevyt.

Tehoa on järjettömästi. Arkiajossa auto on nöyrä ja kiltti, mutta voimapoljinta syvemmälle painamalla Porsche katoaa öiseen tunneliin nopeammin kuin työmaaruokalan pilaantunut kala-ateria poistuu elimistöstä.

Alustan korkeutta voi säätää vaikka ajon aikana.

Pakoääniä ei kuulu, vain sähkömoottorien vieno ujellus.

Jossain vaiheessa huomaan, että ohjaamossa on peräti neljä näyttöä. Apukuljettajallekin on siis oma kosketusnäyttö. Se on aivan turha lisävaruste.

Lisävarusteista puheen ollen: testimallin vanteet maksavat 5 000 euroa kappale. Havaitsen tämän konkreettisesti, kun taskuun pysäköidessä tösäytän vahingossa takapyörän kevyesti katukivetykseen. Onneksi on vakuutukset.

Kuvista poiketen koeajohetkellä autossa oli siis vielä normaaliakin kalliimmat 21 tuuman Taycan Exclusive Design Aeroblade -vanteet. Mikäli haluat Porscheesi sellaiset, huomioithan, että renkaan sivuvalli ei tarjoa vanteelle minkäänlaista raapaisusuojaa.

Takana istutaan matalalla. Pidempi matkustaja joutuu koukistamaan polvia.

Lisähuomiona 305 millimetrin rengasleveys taka-akselilla on sikäli suuri, että auto on varsin äänekäs moottoritienopeuksissa. Ilmankos, kun takana jyrää yhteensä yli puoli metriä kumia.

Rauhallisestikin ajettuna Taycan on myös nälkäinen auto. Keskikulutuksen voi odottaa huitelevan välillä 21–26 kilowattituntia satasella.

Olen ajanut useita Taycaneita. Talvella tällä isolla akulla voi olettaa pääsevänsä noin 300 kilometriä. Nyt kesällä päästiin melkein Helsingistä Turkuun ja takaisin lataamatta.

Onneksi matkan varrella oli Ionityn suurteholaturi. Taycan on yksi markkinoiden nopeimmin latautuvia autoja, ja se imee virtaa parhaimmillaan jopa 270 kilowatin teholla. Yksi kahvipaussi huoltoasemalla riittää lataamaan akkuun parinsadan kilometrin edestä sähköä.

Kontti on tässä farkkumallissakin vain noin 450-litrainen.

Taycanin hulvaton teho ja loistavan tunnokkaaksi viritetty alusta sekä ohjaus peittävät alleen sen tosiseikan, että Porschen ratissa ihminen ohjaa periaatteessa valonnopeuteen kiihtyvää tavarajunaa.

Taycan on niitä autoja, joiden ohjaamossa tuntee itsensä kuolemattomaksi. Se ei nitise eikä natise, se vain menee.

Lopuksi vertailua. Porschen hintaluokassa Mercedes-Benzin EQS ja EQE sekä Tesla S kulkevat yhdellä latauksella pidemmälle kuin Taycan. Itse asiassa myös 43 000 euron hintainen Hyundai Kona kulkee pidemmälle, se kun 64 kilowattitunnin akulla kuluttaa vain noin puolet siitä, mitä Porsche syö.

Taycanin tavaratila on tällaisena mukamas-farmarimallinakin suunnilleen sama kuin tavallisessa Volkswagen Golfissa.

Taycania halvemmalla saa järkevämpiä ja tilavampia sähköautoja, vaikkapa sitten Škoda Enyaqin, johon mahtuu koko perhe kyytiin ja pari koiraakin. Arjen tarpeisiin Porsche ei tarjoa yhtään mitään enempää.

Mutta jos rahaa on ja haluaa auton, joka tarjoaa parhaan mahdollisen ajettavuuden, tuskin edes 176 000 euron hinnalla parempaa löytyy.

Sähköllä tai ilman.