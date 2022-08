Ladattavien autojen kallein osa on usein ajoakku, jonka hajoaminen herättää kuluttajissa huolta. Asiantuntijoiden mukaan akut ovat huomattavan kestäviä, mutta niiden elinikään voi vaikuttaa myös itse.

Sähköautojen ja lataushybridien nopea yleistyminen on herättänyt kuluttajissa kysymyksiä siitä, minkälaista elinikää auton ajoakulta voi odottaa.

Ajoakku on usein ladattavan auton kallein yksittäinen osa, jonka kestävyydellä on oleellinen vaikutus autoilun kustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Esimerkiksi Tesla Model S:n akun vaihtohinnaksi tulee Suomessa tyypillisesti noin 13 000 euroa. Käytettyjen autojen markkinoilla suositun, ladattavan Opel Ampera -auton akun uusiminen maksaisi puolestaan töineen lähes 10 000 euroa, kerrotaan Amperoita huoltavasta Salon Autosähkö -liikkeestä.

Ajoakkujen kovat korjaushinnat ovat ymmärrettävästi tekijä, jota etenkin käytetyn ladattavan auton ostaja joutuu harkitsemaan.

HS kysyi asiantuntijoilta, mitä kuluttajan kannattaa sähköautojen ja lataushybridien akuista tietää.

Ensimmäinen oleellinen seikka liittyy valmistajien tarjoamiin takuuaikoihin. Ajoakulle tarjottava takuuaika on yleensä pidempi kuin koko ajoneuvolle annettu valmistajan takuu.

”Tällä hetkellä Suomen markkinoilla uusille sähköautoille tarjottava akkutakuu on keskimäärin voimassa kahdeksan vuotta auton ensirekisteröinnistä”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Vanhemmissa sähköautomalleissa akkutakuu voi olla myös lyhyempi, esimerkiksi viisi vuotta. Toistaiseksi sähköautoja huoltavista liikkeistä kysyessä tulee vain harvoin vastaan tapauksia, joissa auton ajoakku olisi pitänyt vaihtaa kokonaan.

Poikkeuksiakin on. Iltalehti kertoi alkukesästä 2022 tapauksesta, jossa suomalaisomistajan Teslan ajoakku hajosi heti takuun umpeuduttua. Valmistaja ei lehden mukaan suostunut osallistumaan korjauskuluihin millään tavalla kuluttajan vaatimuksesta huolimatta.

Hajoava akku voi siis olla kallis riski. Yleisesti akkujen kestävyys on seikka, joka tulee kuluttajalle vastaan monessa eri yhteydessä. Sähköautoissa käytettävät litiumakut kun perustuvat samaan perustekniikkaan kuin älypuhelimissa, joskin akkukemiaa on autoissa hienosäädetty.

Voiko auton kallis ajoakku heikentyä samaan tapaan kuin kännyköissä?

Älypuhelimissa akut ovat jatkuvasti kovilla, eikä niitä ole suunniteltu kestämään muutamaa vuotta pidempään, toteaa asiantuntija Tuukka Heikkilä Energiateollisuudesta. Silti niidenkin kestävyyteen vaikuttaa käyttötapa.

”Yleinen syy älypuhelimen akun hajoamiselle on se, että laite jätetään pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Korkea lämpötila ei ole akulle eduksi, kuten ei myöskään toistuva lataaminen nollasta sataan prosenttiin”, Heikkilä sanoo.

Kaikkien litiumakkujen kestävyyteen vaikuttaa keskeisesti se, miten akkua ladataan ja säilytetään, sanoo energiatekniikan yliopettaja Juho Heiska Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Hän väitteli tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2021 ja tutki väitöksessään nimenomaan litiumakkujen kestävyyteen vaikuttavia ominaisuuksia.

Heiskan mukaan ajoneuvon ajoakuilla on kaksi keskeistä eroa verrattuna älylaitteiden akkuihin. Sähköautoissa ajoakku on yleensä hyvin suojassa auton pohjassa ja lisäksi akustossa on kehittynyt lämmönhallintajärjestelmä. Toiseksi ajoakkujen tekniikka on huomattavasti kehittyneempää kuin kännyköissä, jolloin auto ei yksinkertaisesti anna käyttäjän kuormittaa akkua liikaa.

” ”Aika harvoin sähköautoa otetaan kokonaan pois liikenteestä akkuvian vuoksi.”

Sähköautoissa akkua hallinnoi eräänlainen pääohjausjärjestelmä, joka tunnetaan nimellä BMS (battery management system), ja sen alla toimii myös lämmönhallintajärjestelmä. Nämä järjestelmät pitävät yhdessä huolta, että akun käyttö pysyy turvallisien rajojen sisällä.

”Kyseessä ovat ikään kuin akkujen aivot, jotka hallitsevat sitä, miten akkua rasitetaan ja minkälaisia lämpötiloja se kokee. Yleisesti voi sanoa, että sähköautojen akut ovat parhaita saatavilla olevia akkuja”, Heiska sanoo.

Sähköauton ajoakut sijaitsevat yleensä auton pohjassa.

Minkälaista ikää sähköautojen akuille voi sitten ennustaa? Heiskan mukaan tulevan elinkaaren pituutta on vaikea mitata tarkasti laboratoriossa. Toisaalta valmistajat eivät myöntäisi akuille kahdeksan vuoden takuuta, jos niitä ei olisi suunniteltu kestämään vähintään tuota aikaa ja vielä vuosia sen jälkeen.

”Eihän esimerkiksi juuri millekään polttomoottoriautojen komponenteille myönnetä näin pitkää takuuta. Oma tuntumani on, että akkujen eliniäksi on suunniteltu noin 10–15 vuotta ja vähintään 400 000 ajokilometriä. Ja vaikka ajoakku jostain syytä hajoaisi vaikka 200 000 kilometrin jälkeen, tulee auton omistaminen silti luultavasti polttomoottoriautoa halvemmaksi”, Heiska toteaa.

Esimerkiksi Business Insider -lehden teettämässä selvityksessä laskettiin, että uudelle sähköautolle tulee kolmen ensimmäisen käyttövuoden aikana keskimäärin 31 prosenttia pienemmät huoltokustannukset kuin vastaavan ikäiselle polttomoottoriautolle.

” ”Akku kannattaa ladata korkeintaan 80 prosentin varaukseen, ellei satu tarvitsemaan poikkeuksellisen pitkää ajomatkaa.”

Ladattavan auton akkuun voi tulla vikoja, mutta niistä selvitään Heiskan käsityksen mukaan yleensä pienempien varaosien avulla.

”Aika harvoin sähköautoa otetaan kokonaan pois liikenteestä akkuvian vuoksi. Syynä voi olla esimerkiksi yksi viallinen akkukenno, joka voidaan korjata yhdellä moduulinvaihdoksella, tai muu korroosion aiheuttama ongelma, joka ei liity kennoihin”, hän sanoo.

Toisaalta hän muistuttaa, että esimerkiksi Volkswagen ei korjaa akkujaan Suomessa vaan keskitetysti muualla. Tällöin vian sattuessa koko akuston vaihto voi joka tapauksessa olla kuluttajalle paras ratkaisu.

Vaikka sähköautojen akut ovat kehittynyttä tekniikkaa, on kuluttajan omalla latauskäyttäytymisellä vaikutusta niiden kestävyyteen.

Valmistajat yleensä neuvovat, että akku kannattaa ladata korkeintaan 80 prosentin varaukseen, ellei satu tarvitsemaan poikkeuksellisen pitkää ajomatkaa.

”Syy on yksinkertaisesti akkukemiassa, sillä akku ei ikään kuin tykkää siitä, että se on aivan täynnä tai täysin tyhjä. Siksi lataus kannattaa pyrkiä pitämään noin 20–80 prosentin välillä. Näkisin, että akun lataussyklien määrällä on pienempi merkitys kuin varausalueella, jolla akkua tavallisesti pidetään”, Heiska sanoo.

Suomessa sähköautojen käytännöllisyyden kannalta isoin ongelma on kylmyys. Kylmällä kelillä auton ajomatka yhdellä latauksella lyhenee ja lisäksi akku myös latautuu hitaammin.

Akun pitkäikäisyyteen kylmyydellä ei ole samaa vaikutusta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyssä laajassa tutkimuksessa verrattiin, miten sähköautojen akkujen kapasiteetti kehittyi usean vuoden käytön aikana.

Suurimmat pudotukset olivat Floridan kuumissa keleissä, kun akut puolestaan pysyivät parhaiten kunnossa pohjoisessa Alaskassa.

Moni ladattavaa autoa harkitseva pohtii myös, voiko akun varaustaso heikentyä äkillisesti, kun auto seisoo käyttämättömänä pihassa.

Tämä huoli on asiantuntijoiden mukaan aiheeton, sillä nykyiset markkinoilla olevat sähköautot pitävät akun varaustason yllä viikkojen tai jopa kuukausien seisonnassa. Sen sijaan autoa ei kannata jättää huomiotta talliin, vaan noudattaa tarkkaan valmistajan ohjeita, sanoo Energiateollisuuden Heikkilä.

”Oikeastaan pahinta, mitä omistaja voi tehdä, on seisottaa sähköautoa täysin tyhjänä tai täynnä pitkiä aikoja. Siksi esimerkiksi talven tallissa seisovaa sähköautoa kannattaa aina välillä ladata noin 50 prosentin varaustasoon ja sitten irrottaa 12 voltin akun navat, eikä pitää sitä pitkään täydessä varauksessa.”