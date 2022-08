Pitkänomainen ja linjakas C5X on mukavuusjousitettuna melkoinen maantielaiva.

Nykyajan suosituimmaksi korimalliksi autoissa on vakiintunut crossover, siis henkilöauto, jossa on eräänlaisia maasturin piirteitä. Trendin aloittajana pidetään yleisesti ottaen Nissan Qashqaita.

Citroën lähtee nyt uudella C5X-mallillaan määrittelemään crossoverin käsitettä uudestaan. Vajaat viisi metriä pitkä Sitikka on yhdistelmä niin montaa eri korimallia, että on vaikea sanoa, mistä se on lainannut eniten.

Tavallaan se on eräänlainen korotettu farmari mutta kuitenkin viistoperäinen. Maavaraa on runsaat 20 senttiä, mutta ei autossa hirveästi katumaasturin dna:ta ole. C5X on kokonaisuutena matala: katto on alle puolentoista metrin korkeudella maasta. Korostetun pitkä konepelti taas vie ajatukset yläluokan sedan-malleihin. Tämä on siis todellakin kirjaimellisesti crossover eli sekoitelma kaikenlaista.

Oli mikä oli, kokonaisuus on piristävän onnistunut ja C5X ottaa hienosti paikkansa Sitikan malliston eräänlaisena lippulaivamallina. Se jatkaa muutama vuosi sitten lakkautetun C5:n perintöä ja onnistuu olemaan ”iso kissa” tavalla, jota isoilta ranskalaisilta on takavuosina totuttu odottamaan. Pehmeyttä ajoon ei tosin enää tuo kaasunestejousitus, vaan uudenlainen aktiivinen iskunvaimennusjärjestelmä.

Kaikkein pehmeimmällä säädöllä C5X on maantiellä suorastaan hulvattoman pehmeä ajettava. On kuin ilmapatjalla ajaisi.

Ohjaamo on toimiva ja siisti. Ratin leveä alapuola häiritsi hieman koeajolla.

Hintahaarukka on 40 000–50 000 euroa. Alkaen-hinnalla saa 130-hevosvoimaisen bensamallin, ja nyt ajossa oleva 225-hevosvoimainen lataushybridimalli lähtee kaupasta perusvarusteilla 48 000 eurolla. Kaikki mallit ovat vain etuvetoisia, kaikissa on kahdeksanvaihteinen automaatti, eikä dieselmoottoria ole tulossa mallistoon enää lainkaan. Se kertoo erään aikakauden lopusta.

Lataushybridivoimalinja on entuudestaan tuttu, jos on viime vuosina yhtään seurannut Stellantis-konsernin kehitystä. Tehoa on riittävästi, ja yhdellä latauksella voi puhtaasti sähköllä päästä noin 54 kilometriä. Eikä sähköä ole tietysti pakko kuluttaa kerralla loppuun: hybriditilassa akku täynnä ajellessa seinästä ladattu energia auttaa laskemaan bensankulutusta mukavasti.

Useimpiin tarpeisiin 485-litrainen tavaratila on luultavasti riittävä.

Vakiovarusteena auton sisäinen laturi on nuhainen, teholtaan vain 3,7 kilowattia. Kotilatauksessa tällä ei ole väliä, sillä 12,4 kilowattitunnin akku täytyy joka tapauksessa yön aikana. Mutta jos kauppareissuilla haluaa asiointilaturista saada mitenkään merkittäviä määriä virtaa, joutuu ostamaan 600 euron lisävarusteena saatavan 7,4 kW:n laturin.

Sisältä C5X on ranskalaiseksi autoksi yllättävänkin konservatiivinen. Missään ei ole aivan älyttömän kummallisia ratkaisuja, mitä nyt infojärjestelmän sulava käyttö vaatii hetken totuttelua. Ilmastoinnille on hienosti säästetty perinteiset kytkimet, eikä ohjaamossa muutenkaan tarvitse hiplailla tai hivellä mitään epämääräisiä kosketuslevyjä voidakseen säätää perustoimintoja.

Vaihteenvalitsin on typistynyt pieneksi nypykäksi.

Ainoastaan ratin erikoisen leveä ja kiiltomuovinen alapuola vähän ärsyttää, kun maantiellä ajellessa olen tottunut lepuuttamaan vasenta kättä kello kuudessa.

Maantielle tämä on tehtykin. Iso Sitikka nielee kilometrejä hintaluokassaan huomattavan pehmeästi ja hiljaisesti. Perusmallissakin jousitus on mukavuuspainotteinen, mutta tähän lataushybridiin saa säädettävän iskunvaimennuksen, jossa kiihtyvyysanturien avulla auto sopeuttaa vaimennusta tienpinnan mukaan. Kun ajotilaksi valitsee kaikkein pehmeimmän comfortin, auto velloo kuoppaisella tiellä niin, että ajaessa melkein naurattaa.

Penkit ovat mukavat, mutta sivuttaistukea ei juuri ole.

Joku voi kokea kyydin välillä epämiellyttävänkin löysäksi, mutta harva auto tarjoaa tällaista jousituspehmeyttä, joten en koeajolla periaatteestakaan käytä muuta kuin comfort-asetusta. Nautitaan nyt täysin rinnoin.

Kääntöpuolena Sitikka ei sitten ole mikään tunnokas mutkatien kurvailukone, ei vaikka iskunvaimennusta kiristäisikin sporttiasentoon. Sport-asetus on tässä autossa oikeastaan täysin turha.

Tämä ilahduttaa aina: ilmastoinnille on vanhat kunnon rullat ja nappulat.

Ohjaustuntuma on nykytyyliin aika köykäiseksi tehostettu, eikä siihen tule juuri kiinnittäneeksi huomiota. Kahdeksanvaihteisen momentinmuunninperiaatteella toimivan automaattivaihteiston toiminta on ajoittain pikkuisen kulmikasta, mutta sähkömoottorin pehmeä vääntö lieventää tätä.

Sähkömoottori yksinään tuottaa 110 hevosvoimaa, mikä riittää helppoon ajeluun moottoritienopeuksillakin. Sähköajon kantamaksi ilmoitetaan 54 kilometriä, ja kesäkeleillä se toteutuikin. Lukema edustaa jonkinlaista kultaista keskiarvoa nykyisissä lataushybrideissä. Talvella kantamaksi voisi yleisen kokemuksen perusteella olettaa 30–40 kilometriä.

Muoviakin voi muovailla tyylikkääksi.

Tyhjällä akulla C5X kulutti yhdistetyssä ajossa 6,5 litraa, tankatessa mitattuna, mikä on ihan kohtuullinen lukema tämänkokoiselle autolle. Ajelin yhden pidemmän reissun myös hybriditilassa siten, että akku oli lähtiessä täynnä. Auto käyttää tällöin bensaa ja sähköä vuorotellen sen mukaan, mikä on ajotilanteessa edullisinta. Bensiinin keskikulutus 140 kilometrin matkalla oli 3,7 litraa sadalla, ja vasta perillä akku oli täysin tyhjä.

Lataushybridi tarjoaa siis halpoja kilometrejä, kun vain ymmärtää pitää akkua latingissa.

Sisätilat ovat riittoisat, vaikka lataushybridimallissa akku haukkaakin hieman tilaa takakontista. Hattuhyllyn alle jää silti 485 litraa, ja takapenkit kaadettuna kyytiin mahtuu isojakin esineitä.

Takana on riittoisat jalkatilat. C-pilarin pikkuikkuna tuo valoa.

Etupenkit ovat kohtalaisen mukavat. Itse kaipaisin vielä jatkettavaa reisitukea ja parempaa sivuttaistukea. Penkit ovat melko lattanat edessä ja takana.

Maahantuojan testimalli oli perinteiseen tapaan täysin varusteltu, mutta jo kakkostason Shine-varustelu näyttäisi tarjoavan kaiken tarpeellisen, myös varsin selkeän tuulilasinäytön. Sitikan navigaattori ei ole käytettävyydeltään paras mahdollinen, mutta sen voi korvata Googlella: C5X tukee hienosti Android Autoa ja myös Apple Carplayta.

Mittariston näkymän saa halutessaan hyvinkin riisutuksi.

Sitikka yllättää positiivisesti. Noin 50 000 eurolla saa jo kaikenlaisia autoja, mutta C5X ainakin täyttää persoonallisesti oman nurkkansa markkinoilla.

Auto herättää koeajoviikolla myös kiinnostusta. Näitä kun ei vielä montaa Suomessa ole. Pienen ostoskeskuksen pysäköintialueella nuorehko mies lapsensa kanssa tulee yllättäen kysymään, että onkos tuo se uusi C5X. Saako tulla katsomaan?

Joo, kyllä on, ja toki saa. Esittelen autoa ja sen ominaisuuksia, mutta mies tuntuu olevan niistä jo perillä. Syykin selviää.

”Tilasin juuri tällaisen itselleni seuraavaksi autoksi. Odotellaan, että se saapuu.”

Eipä siis muuta kuin ilometrejä sinne uuden Sitikan rattiin.