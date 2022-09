Kuluvan vuoden aikana ensirekisteröidyistä henkilöautoista 15 prosenttia kulkee sähköllä. Jos mukaan lasketaan myös ladattavat hybridit, osuus nousee 35 prosenttiin. HS:n hakukoneella voit katsoa kuntakohtaisia tietoja autojen käyttövoimasta.

Millä käyttövoimalla suomalaisten uudet autot kulkevat? Vastaus on edelleen takavuosilta tuttu: useimmiten bensiinillä. Muutos kohti autoilun sähköistymistä on kuitenkin nähtävissä. Se, onko muutos nopeaa, riippuu siitä, mitä mittaria tuijottaa.

Suomessa on ensirekisteröity vuosina 2020–2022 noin 250 000 henkilöautoa. Niistä bensiiniautojen osuus on noin 60 prosenttia ja sähköautojen osuus vain yhdeksän prosenttia. Tiedot ilmenevät Traficomin tilastoista.

Jos vertailu ulotetaan vain kuluvaan vuoteen, bensiiniautojen ylivoima kaventuu. Tammi–elokuussa rekisteröidyistä uusista henkilöautosta noin 56 prosenttia kulki bensiinillä ja 15 prosenttia sähköllä. Jos mukaan lasketaan täyssähköautojen lisäksi seinästä ladattavat hybridit, ladattavien autojen osuus uusista autoista on jo noin 35 prosenttia.

Myös nykyiset bensiiniautot pitävät sisällään pienen muutoksen kohti autoilun sähköistymistä. Nimittäin tilastoissa bensiiniautoihin lasketaan mukaan myös ei-ladattavat hybridiautot, joissa polttomoottorin tukena on kulutusta vähentävä sähkömoottori. Kaupasta uutena ostettavista bensiiniautoista enemmistö on jo ei-ladattavia hybridejä.

Muutoksesta kertoo sekin, että täyssähköautojen osuus uusista autoista on jo ylittänyt diesel­autojen määrän, vieläpä varsin selkeästi. Diesel­autojen osuus tammi–elokuun ensirekisteröinneissä jäi yhdeksään prosenttiin sähköautojen 15 prosenttia vastaan.

Suomalaisten siirtyminen sähköautoiluun ei tapahdu samantahtisesti. Suurissa kaupungeissa sähköautojen osuus on pääsääntöisesti suurempi kuin harvaan asutuilla alueilla, joissa jo latauspisteen löytäminen voi olla haastavaa.

Tilastojen ääripäissä pienet muutaman tuhannen asukkaan kunnat kuitenkin korostuvat. Esimerkiksi runsaan 10 000 asukkaan Limingalla vuosina 2020–2022 ensirekisteröidyistä henkilöautoista jo liki viidennes on täyssähköisiä. Uusien autojen kokonaismäärä tosin jää alle 200 kappaleeseen.

Myös Kivijärvellä, Lumijoella, Limingassa, Muoniossa, Kauniaisissa, Kannonkoskella, Luhangassa, Rantasalmella ja Muuramessa sähköautojen osuus 2020-luvun ensi­rekisteröinneissä yltää yli 15 prosentin. Helsingissä ja Espoossa vastaava luku on 12 prosenttia, Vantaalla seitsemän.

Toisessa ääripäässä Suomessa on 13 kuntaa, joissa ei ole ensirekisteröity yhtään täyssähköautoa. Näistä viidessä ei ole käytetytkään auton mukaan laskettuna rekisterissä yhtään sähköautoa. Nämä ovat Halsua, Kaavi, Lestijärvi, Puolanka ja Savukoski. Vähintään yksi ladattava hybridi sen sijaan on rekisteröity Suomen joka kolkkaan.

Ensirekisteröinnit kertovat, kuinka autokanta vääjäämättä sähköistyy vuosi vuodelta kohti vähäpäästöisempää liikennettä. Ensirekisteröidyt autot ovat käytännössä kaupasta ulos ajettuja upouusia autoja.

Se on kuitenkin vain osatotuus, sillä vanha autokanta tupruttaa päästöjä ilmakehään vielä vuosia tai vuosikymmeniä. Suomessa on liikennekäytössä yli 2,8 miljoonaa henkilöautoa, joista sähköautoja on vain 33 000 eli runsaan prosentin verran. Ladattavat hybridit mukaan lukien ladattavien autojen osuus koko autokannasta yltää nyt runsaaseen neljään prosenttiin.

Käytettyjen autojen kaupassa bensiini- ja dieselautojen osuus on edelleen valtava, esimerkiksi kuluvana vuonna lähes 80 prosenttia. Niiden kysyntä viime kuukausina on vain kasvanut. Selkeä syy ladattavien autojen vähäiselle määrälle käytettyjen autojen myynnistä on se, että myytävää on tarjolla vielä toistaiseksi vähän. Tilanne muuttuu sitä mukaa, kun uutena ostettuja sähkö- ja ladattavia hybridiautoja päätyy yhä enemmän ”toiselle kierrokselle”.

Alla olevasta hakukoneesta voit katsoa, millä käyttövoimalla kotikuntasi vuosina 2020–2022 ensirekisteröidyt autot kulkevat. Näet myös, milloin kuntaan on rekisteröity ensimmäinen uusi sähköauto. Perässä seuraava grafiikka näyttää vertailutietoja autojen käyttövoimasta aina vuodesta 2001 asti.