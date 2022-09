Suomen autokanta vanhenee vauhdilla. Tänä vuonna maanteille päätyy ennakkotietojen mukaan uusia ensirekisteröityjä autoja vähiten sitten vuoden 1995. Neljä grafiikkaa havainnollistaa, kuinka Suomen autokanta ikääntyy.

Helsingin autokanta on Suomen nuorimmasta päästä. Henkilöautojen keskimääräinen ikä kaupungissa on 9,8 vuotta. Kuvassa autoja helsinkiläisellä parkkipaikalla 5. heinäkuuta 2021.

Uusien eli ensirekisteröityjen autojen määrä on jäämässä ennakkotietojen mukaan tänä vuonna alhaisimmaksi lähes 30 vuoteen.

Vaikka uusista autoista yhä suurempi osa on sähkökäyttöisiä tai ladattavia hybridejä, vanha autokanta nakertaa Suomen tavoitetta leikata tieliikenteen päästöjä.

HS näyttää neljällä grafiikalla, kuinka Suomen autokanta ikääntyy. Jutun lopussa olevalla laskurilla voit vertailla oman autosi ikää kotikuntasi ja koko maan autokantaan.

Autojen keski-ikä ennätyslukemissa

Suomalaiset ajavat keskimäärin vanhemmilla autoilla kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna henkilöautojen keski-ikä nousi 12,6 vuoteen. Tänä vuonna autokannan ennustetaan vanhenevan entisestään.

Kuluvana vuonna autojen keskimääräinen ikä kolkuttelee jo 13 vuoden rajapyykkiä.

Uusia autoja viimeksi yhtä vähän 1995

Vaikka viime vuonna romutettavaksi päätyi ennätysmäärä vanhoja autoja, uusien eli ensirekisteröityjen autojen määrä on vastaavasti laskenut jyrkemmin. Tämä nostaa autojen keski-ikää.

Erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta ennakoi, että ensirekisteröinnit jäävät tänä vuonna korkeintaan 85 000 henkilöautoon. Niin vähän Suomen maanteille on tullut uusia autoja viimeksi vuonna 1995. Syy näin massiiviseen notkahdukseen on komponenttipula ja uusien autojen tuotannon sakkaaminen, eli suomalaiset eivät saa ajallaan tilaamiaan autoja.

”Tilauskanta on tällä hetkellä kolminkertainen normaaliin verrattuna. Ilman komponenttipulaa viime ja tänä vuonna olisi ensirekisteröity noin 110 000 henkilöautoa”, Kalenoja sanoo.

Ero muihin Pohjoismaihin merkittävä

Etenkin muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen autokanta on vanhaa. EU-alueella henkilöautojen keskimääräinen ikä vuoden 2020-tilastojen mukaan oli noin 11,8 vuotta, eli hieman vähemmän kuin Suomessa. Vertailussa Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan ero on selvästi suurempi.

Henkilöautot myös päätyvät romutukseen Suomessa verrokkimaita myöhemmin. Suomalaisauton keskimääräinen romutusikä oli viime vuonna 22 vuotta, tänä vuonna luvun ennakoidaan yhä nousevan. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa keskimääräinen romutusikä on kahdesta viiteen vuotta Suomea pienempi.

Pikku­kunnissa iso siivu autoista jo museo­iässä

Alueelliset erot autojen ikähaitarissa ovat suuria.

Autokannan vanheneminen on ollut nopeaa erityisesti niissä maakunnissa, joissa ei ole suuria kasvukeskuksia. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa autojen keski-ikä on 14,6 vuotta. Uudellamaalla, missä ajetaan Suomen uusimmilla autoilla, luku on 10,3 vuotta.

Koko Suomen vanhin autokanta on Satakunnassa sijaitsevassa Karviassa, jossa autojen keski-ikä on lähes 17 vuotta. Siellä, kuten useassa pikkukunnassa, jopa yli 30 vuoden ikään ehtineitä autoja on moninkertaisesti enemmän kuin uusia 2020-luvulla käyttöön otettuja autoja. Iän puolesta näille autoille voisi hakea jo museoauton statusta.

Toisessa ääripäässä on Espoo, joissa autojen keski-ikä jää alle yhdeksään vuoteen.

Mikä selittää sitä, että autokannan ikä vaihtelee alueellisesti näin paljon? Toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta mainitsee kolme syytä, jotka kaikki liittyvät ihmisten talouteen.

”Työsuhdeautot selittävät etenkin pääkaupunkiseudun mutta myös esimerkiksi Turun ja Tampereen seudun autojen nuorempaa keski-ikää. Ne liisataan tyypillisesti uutena kolmeksi vuodeksi.”

” ” Uusien autojen markkinoilta on hävinnyt nuoremmat ostajat, jotka elävät ruuhkavuosia pienten lasten parissa.”

Toinen syy on Rissan mukaan yksinkertaisesti se, että kasvukeskuksissa asuu enemmän töissä käyviä ihmisiä.

”Mitä suurempi työttömyysaste on, sitä kautta ostovoima on alhaisempi korreloiden myös uusien autojen määrään.”

Kolmanneksi syyksi Rissa mainitsee sen, että haja-asutusalueilla perhe tarvitsee usein kakkos-, kolmos- tai jopa nelosauton.

”Kun ei ole joukkoliikennettä, tarve usealle autolle on pakottava. Jotta rahat riittävät neljään autoon, ne ovat sitten usein halvempia autoja. Ja halpa auto on vanha auto.”

Autokannan iän kääntäminen nuoremmaksi vaatisi, että uusia autoja rekisteröitäisiin vähintään 140 000 vuodessa. Viimeksi tähän on päästy vuonna 2006. Tavoite on Rissan mukaan tällä hetkellä todella kaukana.

”Uusien autojen ostajista enemmistö on nyt 57–65-vuotiaita, joilla on asuntolainat maksettu ja talous kunnossa. Uusien autojen markkinoilta on hävinnyt nuoremmat ostajat, jotka elävät ruuhkavuosia pienten lasten ja harrastusten parissa, ja tarvitsevat tilavamman auton. Kun hinnat ovat nousseet, samalla rahalla ei enää saa yhtä isoa autoa kuin ennen, ja perheet valitsevat tilavamman käytetyn auton.”

Autoala arvioi sähköautojen tuotantokustannusten laskevan polttomoottoriautojen tasolle vuonna 2028. Uusien autojen kauppa vaatisi kuitenkin lisäpontta Suomen talouden kääntymisestä kasvuun, Rissa sanoo.

”Talouden ja työllisyyden pitäisi parantua. Kaiken kaikkiaan bkt-käyrä ja uusien autojen myynti kulkevat käsi kädessä.”

Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoite pitää sisällään, että Suomen teillä olisi tuolloin 700 000 ladattavaa henkilöautoa, joista vähintään puolet täyssähköisiä. Vaikka tavoite täyttyisi, Suomessa olisi ennusteen mukaan yhä lähes 2,2 miljoonaa polttomoottoriautoa.

”Näistä perinteisiä bensa- ja dieselautoja on vielä noin 1,8 miljoonaa. Täys- ja kevythybridejä on arvioitu olevan tuolloin noin 344 000, jolloin autoalan ennusteen mukaan päästöjen puolitustavoite on jo lähellä”, Rissa sanoo.

HS:n alla olevalla laskurilla voi tarkastella kuntakohtaisesti autojen ikää ja tehdä vertailua omaan autoosi.