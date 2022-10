Katso HS:n hakukoneella, kuinka suosittu oma automerkkisi on Suomessa ja kotikunnassasi. Hakukone näyttää myös kuntasi suosituimman automerkin sekä Teslojen määrän.

Japanilainen Toyota on ylivoimaisesti Suomen suosituin henkilöauto. Kaikista tieliikenteessä olevista henkilöautoista Toyota-merkkisiä on noin 390 000. Määrä on liki 14 prosenttia Suomen kaikista henkilöautoista.

Jos kaikki Suomen Toyotat laittaisi peräkkäin, jono yltäisi helposti tieverkkoa pitkin Helsingistä Norjan pohjoisimpaan kolkkaan Nordkappiin.

Seuraavaksi suosituin automerkki on saksalainen Volkswagen, joita on Suomessa vajaat 300 000. Kolmantena tulee Ruotsin ylpeys Volvo, joka on sittemmin siirtynyt kiinalaisomistukseen. Volvoja Suomen maanteillä kulkee vajaat 250 000 kappaletta.

Määrät selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista.

Alla oleva kartta näyttää, kuinka Toyota dominoi suosituimpana automerkkinä valtaosassa Suomen kunnista. Volvo on onnistunut ”valtaamaan” siivun länsirannikosta, Volkswagen muutaman kunnan eteläisestä Suomesta.

Vain Karkkilassa ja Sastamalassa jokin muu merkki yltää yleisimmäksi.

Toyota yltää ykköseksi myös uusien, ensirekisteröityjen henkilöautojen määrässä. Japanilaisvalmistaja on ollut ensirekisteröinneissä kärjessä peräti kuusi vuotta putkeen. Viimeksi jokin muu merkki nousi uusissa autoissa kärkipaikalle vuonna 2016. Silloin se oli Volkswagen.

Jos uusien autojen vertailu ulotetaan tarkemmin mallikohtaiseksi, viimeksi vuonna 2019 muu kuin Toyotan automalli oli suosituin. Silloin ensirekisteröityjen autojen kärkeen ylsi Skoda Octavia.

Kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä ensirekisteröidyistä autoista Toyotan malleilla on kolmen kärki. Listalla Toyota Corollaa, Yarista ja Rav4:ää seuraa Kia Ceed.

Toyota on myynnillä mitattuna maailman suurin autovalmistaja, mutta sähköautojen massatuotantoon se on lähtenyt monia kilpailijoitaan varovaisemmin. Moni sijoittaja on pitänyt Toyotan sähköauto­strategiaa liian hitaana. Toisaalta se on panostanut voimakkaasti hybridiautoihin.

Toyotan täyssähköautojen puute näkyy myös Suomen tilastoissa. Se on todella kaukana kilpailijoiden takana, oli mittarina sitten kaikki Suomen teillä liikkuvat sähköautot tai uusien sähköautojen rekisteröinnit.

Suomen kaikista rekisteröidyistä sähköautoista ykkösenä on Tesla ennen Volkswagenia. Tesloja kulkee Suomen teillä tällä hetkellä runsaat 10 000, joka on noin neljännes kaikista maan sähköautoista. Volkswagenin sähköautoja Suomessa on runsaat 5 700. Toyotalla täyssähköautojen määrä jää vaatimattomasti neljäänkymmeneen.

Ensirekisteröidyissä sähköautoissa Tesla menetti kärkipaikkansa jo viime vuonna Volkswagenille. Volkkari näyttää nousevan myös tänä vuonna myydyimmäksi uudeksi sähköautoksi.

Alla olevalla hakukoneella voi katsoa, kuinka suosittu oma automerkkisi on Suomessa ja kotikunnassasi. Hakukone näyttää myös kuntasi suosituimman automerkin sekä Teslojen määrän.