Pohjola-vakuutusyhtiön mukaan yli 80 prosenttia sähköautonsa vakuuttaneista autoilijoista on miehiä.

Sähköautojen omistus näyttää keskittyvän vahvasti tietyille alueille Suomessa ja etenkin miehille, kertoo autovakuutuksia myyvä Pohjola.

Yhtiön mukaan sen vakuuttamia sähköautoja on eniten pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Uudellamaalla sekä Keski-Suomessa. Tyypillinen sähköautoileva vakuutusasiakas on 36–45-vuotias mies, joka asuu pääkaupunkiseudulla.

”Syynä tähän on varmasti se, että autoja on ylipäänsä alueella paljon, minkä lisäksi pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvät puitteet sähköauton omistajalle tiiviine kaupunki­alueineen ja latauspaikkoineen, kertoo ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander yhtiön tiedotteessa.

Sähkö on yleistynyt henkilöautojen käyttövoimana vasta viime vuosina. Se näkyy vakuutettujen sähköautojen keski-iässä, joka on 2–3 vuotta. Kaikkien liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä taas on Traficomin tilastojen mukaan Suomessa 12,6 vuotta.

Pohjolan mukaan uusien autojen hankinnan keskittyminen miehille näkyy sähkö­autoissa vielä enemmän kuin muissa käyttövoimissa.

Yhtiön sähköautonsa vakuuttaneista asiakkaista yli 80 prosenttia on miehiä.