Ylellinen DS9 on parasta, mitä Ranskasta rahalla saa, mutta hybridissä on toivomisen varaa

DS9 haluaa olla uuden ajan ranskalainen edustusauto.

Ranskalainen edustusauto on sanapari, jota ei kovin usein kuule. Tällä vuosituhannella sellaiseksi laskettavia autoja on ollut kolme: Peugeot 607, Citroën C6 ja Renault Vel Satis. Mikään niistä ei Suomessa ollut suuri menestys. Renault erityisesti oli niin outo ilmestys, että sitä ei kannatakaan muistella.

Kaikilla niillä on kuitenkin Ranskan presidenttejä kuljetettu, ja valtionjohtajatason kulkupeliksi kelpaisi varmasti myös tämä uusi DS9. Se on siis Citroënista irrotetun DS-merkin uusi tarjokas 2020-luvun ranskalaiseksi premium-sedaniksi.

DS9 asettuu 60 000–80 000 euron hintahaitarilla ylempään keskiluokkaan, jos ei kuitenkaan vielä ihan ökyportaaseen. Riippuu siitä, mihin ”ökyn” raja vedetään.

Se on erikoisempi vaihtoehto jo tutuksi tulleille Bemarin vitossarjalle, Mersun E-sarjalle, Audi A6:lle ja Volvo S90:lle. Nimenomaan erikoinen: DS9 on pikemminkin jonkun eksentrisen taiteilija-arkkitehdin kuin perinteisen toimitusjohtajan auto.

Koeajomallin sisusta on kauttaaltaan ruskeanpunainen ja ratti on kokonaan nahkaa, siis jopa keskiosa. Värisävyn nimi on rubiiniin viittaava ”Rouge Rubis”, mutta pikemminkin se muistuttaa kylmätiskin raakaa maksaa. Rohkea valinta!

Tämänväristä ohjaamoa ei usein näe. Ratti on kauttaaltaan nahkaa.

Starttinappia on turha etsiä ratin vierestä tai muistakaan perinteisistä paikoista. Se on sijoitettu ylös ilmastointisuuttimien väliin, ja namiska liekehtii reunoiltaan keltapunaisena, kun auton käynnistää. Samalla kojelaudasta kääntyy esiin ranskalaisen erikoismerkki B.R.M:n valmistama kello.

Kaukana on Bemarin ja Audin kylmä bisnessisustus. DS9:n ratissa tuntuu kuin istuisi jossain keskimääräistä tasokkaammassa seksibaarissa.

Juuri tällaiset vähän poikkeavat yksityiskohdat ovat DS9:n suola. Niitä kaipaisi lisääkin, sillä teknisesti DS9 on sangen keskiverto lataushybridi. Se on erittäin mukava ajettava, mutta esimerkiksi sähkökantamassa kilpailijat ovat jo edellä.

Kojelaudan starttinapin ja kääntyvän kellon yhdistelmä on erikoinen.

No, on vielä yksi hauska temppu: auton kristallimaiset led-ajovalot kääntyvät yksitellen esiin umpioissa, kun auton lukituksen avaa. Seurauksena on aika näyttävä valoshow pysäköintihallin seinällä.

DS9 on komea auto. Se on pitkä ja muhkea, ja konepellissä kimaltelee kuljettajallekin näkyvä kromiharjanne. Auto on kuin porhompi versio Peugeot 508:sta, ja sitä se tavallaan onkin – pohjarakenne on sama kuin Pösössä, mutta DS9:ssä on pidempi akseliväli ja tämän ansiosta paremmat jalkatilat. Hassua sinänsä, että 508 on edustussisartaan rohkeammin muotoiltu. DS9 on lopulta aika hillitty.

DS9:ssä on näyttävä keula ja valaistus.

Mutta tosiaan vain ulkoa. Sisusta on villi ja täynnä ranskalaisia erikoisuuksia: ikkunan avauskytkimet on sijoitettu poikkeuksellisesti vaihteenvalitsimen molemmin puolin, ja peilien säätökytkin on piilossa ratin takana vasemmalla puolella. Näkymättömiin jäävät myös tuulilasin lämmitysnappi ja kaista-avustimen kytkennät, joita kaipaisi ajon aikana.

” Moottoritiellä auto alkaa liimautua mukavasti tiehen, kuten hyvillä autoilla on tapana.

Käyttöliittymä on muista Stellantiksen autoista tuttu, mutta pienillä DS-lisäkoristeilla. Konsernisukulaisuus näkyy hieman kiusallisesti siinä, että vaihdekeppi on täysin sama osa kuin vaikka Peugeot 208:ssa ja Opel Corsassa, siihen on vain painettu DS-logo.

Tilat ovat hyvät edessä ja takana. Takakontti jättää toivomisen varaa: sedaneille tyypillisesti tavaratila on aika matala, eli kovin hankalan muotoisia esineitä ei mahdu kyytiin.

Kontti on pituussuunnassa syvä mutta matala.

Peltien alla piilottelee rajuin voimalinja, joka ranskalaisilla on tarjota, eli 360-hevosvoimainen lataushybridineliveto. Edessä 1,6-litraisen nelisylinterisen bensaturbon kaverina on sähkömoottori ja taka-akselilla vielä toinen sähkömoottori. Sähkömoottorit tuottavat itsellään kumpikin 110 hevosvoimaa, ja tekniikka on tuttu myös Peugeot 508:n sporttimallista.

DS9 on hieno ajettava eikä häviä kilpailijoilleen. Se lipuu liukkaasti ja varsin äänettömästi eteenpäin, ja voimaa on tarpeeksi. Kahdeksanvaihteinen automaatti ei tee itsestään numeroa. Meno vain paranee, mitä kovempaa ajaa – moottoritiellä auto alkaa liimautua mukavasti tiehen, kuten hyvillä autoilla on tapana. Tällä pärjäisi autobaanallakin. DS:n ajossa on tosin selvästi enemmän mersumaista pehmeyttä kuin Bemarin tai Volvon urheilullisuutta.

Penkit säätyvät monipuolisesti, ja reisitukea löytyy.

Tätä alleviivaa erikoinen aktiivialusta, jossa iskunvaimennus sopeutuu edessä olevan tien muotoihin tuulilasissa olevan kameran avulla. Kyseessä on eräänlainen nykyajan monimutkainen vastine vanhojen isojen Sitikoiden kaasunestejousitukselle. DS9 on hiljainen ja sulava, mutta ihan samanlaiseen taikamattomaiseen pehmeyteen se ei yllä kuin kalliit Mersut.

” DS9 on monella tapaa hieno auto ja virkistävä poikkeus kalliimpien sedanien sarjassa.

Sähkötekniikka on jo tuttua Stellantista, eli akku varaa 12 kilowattituntia. Se riittää noin 50 kilometrin sähköajoon. Nyt päästiin syyskuun alun lämpimissä keleissä 44 kilometriä, mikä on vähän pettymys, semminkin kun kilpailijoilla on jo tarjota pidemmän kantaman lataushybridejä. Tyhjällä akulla bensaa meni 8,3 litraa sadalla. Sekin on hieman paljon.

Mittaristosta voi halutessaan seurata energian virtausta akusta tiehen ja takaisin.

Lataus onnistuu yksivaiheisesti 7,4 kilowatin teholla. Tämäkään ei edusta markkinoiden kärkeä, sillä kalliimpiin lataushybrideihin alkaa jo saada 11 kilowatin kolmivaihelatureita. Toki kotilatauksessa akku täyttyy yön yli heikommallakin virralla.

Ehkä hieman tasoitusta voi ranskalaisille antaa siitä, että DS9 on jo kaksi vuotta vanha malli. Se piti esitellä Geneven autonäyttelyssä vuoden 2020 maaliskuussa, mutta lanseeraus viivästyi koronapandemian vuoksi ja maahantuoja sai ensimmäiset omat autot Suomeen vasta tänä vuonna. Syyksi kerrotaan ”logistiikkaputken” ongelmat Kiinassa, jossa auto valmistetaan.

Valitettavasti DS9 ei siis ole eurooppalaista eikä ranskalaista tekoa.

Kolmen metrin akseliväli tarjoaa riittoisat jalkatilat.

Pari muutakin pientä kauneusvirhettä on. Peruutuskameran resoluutio on yllättävän tuhnuinen tämän hintaluokan autoksi, ja keskikonsolin mukiteline on hölmösti suunniteltu. Kahvikupin kansi jää turhan helposti reunaan kiinni ja poksahtaa irti. Keskikonsolin säilytyskotelo on myös aika vaatimattoman kokoinen.

DS9 on monella tapaa hieno auto ja virkistävä poikkeus kalliimpien sedanien sarjassa. Sillä on ehdottomasti ranskalainen sielu. Se on myös kallis, ja tällä rahalla saa jo kaikenlaista.

DS9 vaatii hyvin omanlaisensa ostajan. Maahantuojan myyntitavoite onkin realistisen vaatimaton: ehkä jos joitain kymmeniä menisi kaupaksi.

Emmanuel Macron ei myöskään ainakaan toistaiseksi ole ottanut tätä virka-autokseen, vaikka kaikista Ranskan autoista tämä on ehdottomasti edustavin. Sen sijaan Macron ajelee tiettävästi panssaroidulla Renault Espace -tila-autolla.

Outoja nuo ranskalaiset.