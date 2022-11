Japanilainen Mazda on viimeisiä länsimaissa toimivia automerkkejä, joka ei juurikaan ole panostanut mallistonsa sähköistymiseen. Perinteikäs valmistaja on viimeiset kymmenen vuotta lähinnä keskittynyt hienosäätämään omintakeisten Skyactiv-polttomoottoriensa puristussuhteita.

Mazdan ensimmäinen sähköauto MX-30 toki ilmestyi jo pari vuotta sitten, mutta Suomen oloihin se oli pettymys. Sinänsä hieno ja mukava pikkuauto varustettiin niin pienellä akulla ja hitaalla latauksella, että talvella jo 150 kilometrin matkat ovat tuskaisia. Hybridipuolta Mazdalla on sitten edustanut Toyotalta lainattu Yaris, johon Mazda on vain vaihtanut omat logonsa.

Nyt viimein Mazda tuo markkinoille ihan itse toteuttamansa lataushybridin.

Uusi CX-60 osuu kerralla maaliin. Se on kaunis, ryhdikäs ja tilava töpseliauto, joka tuo hienosti Mazdan perinteikkään sielun ja tyylin tähän päivään. Sisusta on tyylikäs, ja ajotuntuma on tasapainoinen.

Malli CX-60 on kaikkien aikojen ylellisin ja tehokkain Mazda. Auto on nelivetoinen, tehoa on 327 hevosvoimaa, ja pelkällä sähköllä pääsee kerrallaan noin 60 kilometriä. Ihan halpa se ei ole: varusteista riippuen CX-60 maksaa 55 000–70 000 euroa.

Mazda pyrkii selvästi kilpailemaan täsmälleen samaan haarukkaan hinnoitellun Toyota RAV4:n ja miksei myös eurooppalaisten premium-merkkien kanssa. Mazda on jo pitkään profiloinut itseään eräänlaiseksi Aasian Bemariksi, ja CX-60 tiivistää tämän ajattelun.

Ohjaamo on ilmava ja ylellinen.

Yksityiskohtia myöten: keskinäytön infojärjestelmää ohjataan liki tismalleen samanlaisella rullalla kuin useissa Bemareissa. Systeemi on toki tuttu Mazdoista jo vuosien takaa.

Mitoiltaan CX-60 on tyypillinen, isohko katumaasturi. Se on kuitenkin menevän näköiseksi muotoiltu, ja Mazdan tuttu punainen väri luo arvokkuutta. Kyllä tämän kehtaa pysäköidä Audien ja Mersujen viereen.

Testimallissa on kallein Takumi-varustelu (alkaen 61 000 euroa), jonka näkyvin ominaisuus on valkoinen nahkaverhoilu. Takumit ovat Japanissa eräänlaisia käsityömestareita, ja myös Lexus korostaa näitä artesaanitaitoja markkinoinnissaan. Mazdassa kojelaudan vaaleassa kangasverhoilussa on yhdellä ohuella langalla tehty koristekuvio – sen on varmaankin joku mestari tarkkoine kätösineen näprännyt. Keskikonsolin ja ovien paneeleissa on käytetty vaahteraa.

Koristelussa on käytetty vaahterapuuta.

Mazdan ohjaamo on tällä varustetasolla ilmava ja viihtyisä, jopa ylellisemmän ja arvokkaamman tuntuinen kuin monessa eurooppalaisessa arvomerkissä. Samassa hintaluokassa painivan Toyota RAV4:n ohjaamo on tähän verrattuna iloton muovikasa, kuin jostain työkoneesta.

Varustelistalta saa raksittua kaikki olennaisen nykyautojen mukavuudet. Esimerkiksi kaistaviivoja seuraileva vakionopeudensäädin toimii varsin luontevasti. Mazdan erikoisuutena mainittakoon kasvojentunnistus, joka osaa pärstän perusteella säätää penkin, ratin, peilit ja tuulilasinäytön jopa kuudelle eri kuljettajalle.

Penkit ovat mukavat, mutta valkoinen sisusta voi likaantua herkästi.

Mazda CX-60 on 17 senttimetriä pidempi kuin CX-5, ja kasvu on tapahtunut akselien välissä, eli takana on nyt melko avarat tilat. Takana matkustanut kaveri tosin valitteli polvitilojen niukkuutta, mutta tässä tapauksessa hänen edessään istui lähes kaksimetrinen hujoppi. Takalattiassa on kardaanitunnelin kumpu, mutta se on hyvin matala. Kontti on hulppean kokoinen, ja latausjohdot saa pohjan alle piiloon.

Kardaanista puheen ollen, Mazdan voimalinja on lataushybridiksi omintakeinen. Keulalla on 2,5-litrainen, vapaasti hengittävä neloskone, joka on asennettu pitkittäin. Auto on siis perusrakenteeltaan vanhan tyylisuunnan takaveto, ja normaaliajossa 90 prosenttia voimasta menee takapyörille. Sähköisesti ohjattu jakolaatikko toteuttaa tarvittaessa 50/50-nelivedon.

Ilmastoinnille on selkeät kytkimet.

Sadan kilowatin tehoinen sähkömoottori on sijoitettu vaihteiston ja polttomoottorin väliin, eli sähkölläkin ajaessa vaihteet vaihtuvat. Täysin eleettömään sähköajoon tottunutta vaihteiston pienet nykäisyt voivat häiritä, mutta käytännössä 8-vaihteinen automaatti toimii aika hienosti. CX-60:n vaihteisto muodostuu sähkömoottorista ja monilevykytkimestä – momentinmuunninta ei tässä käytetä.

Ajotuntumassa on arvoautolle sopivaa vakautta. Alustaa voisi kuvailla jämäkänpehmeäksi. Iso möhkäle kulkee töyssyjen yli heilahtelematta aika tanakkana pakettina, mutta tuntuma ei silti varsinaisesti ole kova. Ohjaus tavoittelee raskasta tunnokkuutta, mutta keskialueella sähköinen tehostus tuntuu ehkä hieman keinotekoiselta.

Mittaristossa on Mazdan vanhaa ilmettä, vaikkei enää aitoja viisareita.

Tehoa riittää, yhteensä siis lähes 330 hevosvoimaa. Kiihtyvyydessä Mazda peittoaa töpseli-RAV4:n paperilla parilla sekunnin kymmenyksellä, joskin Toyota tuntuu käytännön ajossa ehkä hieman väkevämmältä.

Akun bruttokapasiteetti on 17,8 kilowattituntia. Valmistaja ei ilmoita käytössä olevaa kapasiteettia, mutta tyhjästä täyteen ladattuna Mazda imi nyt 15 kilowattituntia virtaa. Sillä pitäisi päästä kerrallaan 63 kilometriä sähköllä.

Nyt 13 asteen lempeässä syyssäässä päästiin 57 kilometriä. Sään vaikutus kantamaan tuli myös esille koeajoviikolla: sateisena ja kylmänä päivänä CX-60 jaksoi enää 37 kilometriä. Tämän kokoiselle möntille 60 kilometriä on hyvä suoritus, joskin RAV4 jaksaa parhaimmillaan jopa yli 80 kilometriä hyvällä säällä.

Oikein pitkien etumatkustajien takana joutuu hieman tinkimään polvitilasta.

Myös tyhjän akun kulutuksessa Toyota vie voiton. Mazda hörppäsi nyt 8,7 litraa sadalla ilman latausta. RAV4 nipistää tuosta helposti litran pois, kesällä kaksikin.

Lataus on fiksusti toteutettu kahdella vaiheella, kun useimmiten lataushybrideissä, Toyotassakin, on vain 1x32A-yksivaihelaturi, vanhemmissa Volvoissa jopa vain 1x16A. CX-60 osaa siis ottaa 2x16A, jolloin täyden 7,2 kilowatin lataustehon saamiseksi ei tarvita älytöntä sulakekokoa.

Virtaa saa myös ulos: takakontissa on 220 V:n virtapistoke erilaisille sähkölaitteille. Sitä varten pitää tosin raksia eräs varustepaketti, johon kuuluu myös 360 asteen kamerajärjestelmä ja tummennetut takalasit.

Latausjohdot saa kontin pohjan alle piiloon.

Niin ikään lisävarusteiset, adaptiiviset led-ajovalot tuntuivat toimivan fiksusti syyspimeällä. Ne osaavat syttyä ja sammua sektoreittain edessä olevan liikenteen tieltä.

Mazda CX-60 on miellyttävä auto, josta on vaikea löytää mitään isoa moitittavaa. Varusteltuna se on kallis mutta kestää vertailun vielä hintavampiin merkkeihin. Vetokykyäkin löytyy varsin riittävät 2 500 kilogrammaa.

Ensi vuonna autosta tulee myös kevythybridiversio, jossa on peräti kolmelitrainen suora kutoskone. Suomessa tuon dinosaurusmallin menekki ei varmastikaan ole päätä huimaava.