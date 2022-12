Škodan tehomallin räyhäkälle ulkonäölle ei ole katetta.

Mikä ihme tuolta tulee? Jalankulkijoiden päät kääntyvät, kun ajan neonvihreällä Škodalla Helsingin keskustassa. Sinänsä vähäpäästöinen sähköauto päästää kävelyvauhdissa ympäristöönsä kaiuttimien kautta hiljaista sähköhurinaa, ja keulalla led-valot tuikkivat koko maskin leveydeltä.

Kaksi tonnia painavan tankin urheilullisissa kuppipenkeissä istuessani mietin, mitä he minusta ajattelevat. Olenko minä nyt se pienen pörssiyhtiön keskijohdon kusipää, joka on keski-iän kriisissään ostanut kalleimman mahdollisen Škodan ja haluaa esitellä sitä kaikille?

Tämähän ei siis ole mikä tahansa Škoda, vaan tämä on peräti 300-hevosvoimainen ja nelivetoinen Enyaq RS Coupe (lausutaan ”kupee”). RS-mallitarkenne puolestaan juontuu sanaparista ”Rally Sport”, ja tämä afrikkalaisen myrkkykäärmeen värinen (”Mamba Green”) testiyksilö maksaa 71 000 euroa.

Mainosmies mainitsee, että kyseessä on kaikkien aikojen tehokkain Škoda, joka peräti 2 200 kilon omamassastaan huolimatta liikahtaa tarvittaessa sadan kilometrin tuntinopeuteen vain noin 6,5 sekunnissa.

Mitä hiton väliä, mietin, kun ajelen viikon verran tällä erikoismallilla. Sitä paitsi saman hintainen Tesla nitkauttaa niskat jopa neljässä sekunnissa. Saisipa mieluummin sateenharmaan diesel-Octavian tai ihan perusmallin sähkö-Škodan.

Tarkan euron suomalainen kyllä haistaa hyvän auton. Perhekokoinen Škoda Enyaq, vähän niukemmilla varusteilla ja hillitymmällä tyylillä, on juuri nyt Suomen myydyin sähköauto.

Nyt joulukuuhun mennessä Enyaqeja on rekisteröity noin tuhat pelkästään tänä vuonna, ja tilausjonot yltävät maahantuoja Helkaman korttelin ympäri varmaan kolmeen kertaan.

VW:n ID-malleista tuttu mittaristo on Enyaqissa upotettu kojelautaan.

Kuppipenkit tukevat hyvin.

Tämän voisi sanoa olevan vuoden odotetuin auto. Ihan kirjaimellisesti: Enyaqia saa odottaa vähintään vuoden, jos nyt tilaa, ja vuosi sitten tilattuja autoja on odotettu yhtä kauan kuin aikoinaan Neuvostoliitossa Ladoja. Sähköautojen markkinat ovat aivan tukossa, ja komponenteista on pulaa.

Mutta tuhannet suomalaiset eivät ole väärässä. Enyaq on varsin hyvä ja monikäyttöinen sähköauto. Ei kuitenkaan halpa.

Teknillisiä tosiasioita: 77 kilowattitunnin akulla Enyaq kulkee nollakeleissäkin noin 400 kilometriä yhdellä latauksella, ja sisään mahtuu koko perhe sekä myös erilaisia koiria ja muita eläimiä, riippuen toki lemmikkien koosta ja lajista.

Oven avauskahva on minimalistinen.

Tässä testimallissa on takakontissa pientavaroiden lajitteluun tarkoitettu lokerikko, jonne voi asetella esimerkiksi käärmeitä tai kiemuralla olevia latausjohtoja. Auton käytettävyys kuitenkin paranee merkittävästi, jos tämän styroksista valmistetun lisälokerikon heittää mäkeen tai jättää alkujaankin tilaamatta, sillä Enyaqin tavaratila on perusmuodossaan valtava.

Koeajomalli on siis takaa viistottu sporttiversio, tekniikaltaan ja perusmuodoltaan sama auto kuin Volkkarin ID.5 GTX. Muotoilun onnistuneisuus riippuu katsojasta. Perusmallin pystyperäinen Enyaq on ryhdikkään näköinen tila-auto, kun taas viistoperä korostaa auton kokoa ja saa sen näyttämään jotenkin ylipainoiselta sporttipullalta.

Testimallin tilanjakajalokerikko ei edusta Škodan terävintä nokkeluutta.

Ihan käytännössä viistoperän huono puoli on, että takalasissa ei ole pyyhkijää. Lasi kuraantuu. Hyvä puoli saattaa olla, että maantieajossa takaviistoversio tuntuisi kuluttavan marginaalisesti vähemmän sähköä paremman aerodynamiikkansa ansiosta. Nollakeleissä tämä takaa leikattu Enyaq kulki 19 kilowattitunnin keskikulutuksella, mikä on tällaiselle mörssärille varsin hyvä suoritus.

Oven avaus aiheuttaa pienen hymähdyksen: kuppipenkit Škodassa! Ohjaamoa on lisäksi koristeltu mambanvihreillä nauhoilla penkkien sivuilla ja kojelaudassa. Urheilutunnelma kuppipenkin tukevassa syleilyssä ei onneksi kuitenkaan jää vain silkaksi päälle liimatuksi krumeluuriksi, vaan ohjattavuus ja alustan viritys on mukavan jämäkkä ja tiukka. Raskaan nelivetoauton nahkarattia pyöritellessä voi itsensä helpostikin kuvitella kaljamahaiseksi Emerson Fittipaldiksi.

Sillä ihan oikeasti tällaisella perhekokoisella tankilla ajetaan 99 % ajasta lapsia harrastuksiin ja haetaan Prismasta maitoa, kaikki muu on turhaa pelleilyä. En minä nyt kotonakaan maalaa liekkikuvioita kahvinkeittimeen tai ralliraitoja jääkaappiin.

Škodan ohjaamo on yksinkertaisen toimiva, ja ratissa on yhä nappulat.

Itse autohan on siis perusrakenteeltaan erinomainen. Jo halvimman mallin Enyaq on tilava ja tanakka ajettava, ja Škodan ohjaamo perinteisine rattinappuloineen on helposti omaksuttava.

Valitettavasti Volkkarilta periytyvä ohjelmisto on melkoista roskaa. VW-konserni alkaa tämän jo itsekin hiljalleen myöntää. Navigaattori arpoo nopeusrajoituksia jostain taikurin hatusta, ja auto saattaa itsekseen kiihdyttää vakionopeudensäätimellä 120 km/h -nopeuteen 80 km/h -tiellä. Ilmeisesti huonosta karttadatasta johtuva ongelma on jatkunut VW-konsernin malleissa vuosikausia, eikä siihen ole vieläkään saatu korjausta.

Ennakoiva vakionopeudensäädin toimii enimmäkseen hyvin, mutta yllätyksiin on syytä varautua.

Toinen jo pitkään kaivattu ominaisuus olisi akun esilämmitys talvella, jotta pikalatauksesta saisi enemmän irti, mutta sitäkin yhä odotellaan. Enyaq pystyy siis periaatteessa 135 kilowatin lataustehoon, mutta kylmällä akulla saa laturilla seisoa hieman pidempään kuin välttämättä tarvitsisi.

Jalkatilaa piisaa.

RS on mukavan jämäkkä ajettava, mutta siitä puuttuu monen sähköauton tuottama välittömän kiihtyvyyden vau-efekti, jota nyt edes tehomallilta voisi odottaa. Sähkö-Volvot, Teslat ja Polestar esimerkiksi ovat ihan toisesta maailmasta tähän verrattuna. Tarkalleen ottaen RS-mallissa on 34 hevosvoimaa lisää nelivetoiseen Sportlineen verrattuna, ja pieni präntti täsmentää, että täysi teho on käytössä vain silloin, kun akussa on vähintään 88 prosenttia virtaa ja kun akku on vähintään 23 asteen lämpötilassa.

Eli talvella käytännössä suoraan laturilta lähtiessä eikä välttämättä silloinkaan. Onneksi RS:stä ei tarvitse maksaa montaa satasta lisää nelivetoiseen Sportlineen verrattuna – mitään käytännön eroa ei ohjauksessa tai alustassa siihen verrattuna ole.

Lompakkoa joutuu kaivamaan vähän syvemmin, jos haluaa tämän viistotun kattomallin. Silloin hintaero pomppaa jo pariin tonniin.

21-tuumaisilla vanteilla tämä RS on myös turhan äänekäs. Valitse mieluummin pienemmät pyörät. Neliveto on Enyaqissa erittäin hyvä ominaisuus, sillä takavetomallien luistonesto on varsin holhoava ja auto saattaa jäädä talvella yllättäviin paikkoihin pykimään, kun järjestelmä leikkaa vedon.

Lyhyesti: hyvä perheauto, tiukka ajettava ja tilaa on, mutta ihan kaikesta ei kannata maksaa.