Nokisavotta pölisee Tyrnävän paloalueella

Muhos, 23.10.1969 (Mauno Saari)

Viime

Kirjallisuuden Nobel Samuel Beckettille

Irlantilaissyntyinen,

”Nuoriso reagoi maailman surkuteltavaan tilaan”

Yhdistyneet Kansakunnat, 23. 10. (UPI)

YK:n

Nuoriso, radio ja televisio

Suuret

Malli-24

Juopuneiden käsittely vaikea pulma poliisille

Sosiaaliviranomaisten

Syklamaattivalmisteet saa myydä loppuun

Syklamaattia

Turistien Espanja suurnäyttelynä

Espanja

kesän jättiläismetsäpaloissa tuhoutuneiden alueiden puusto hakataan ja käytetään normaaliin tapaan puunjalostusteollisuudessa.Pölisevä nokisavotta on meneillään Muhoksen – Tyrnävän 2000 hehtaarin paloalueella, jonka puuston Kajaani Osakeyhtiö kaataa ja ostaa. Kyseessä on harvinaisen suuri leimikko, sillä sahapuuta lasketaan saatavan 80.000 kuutiojalkaa ja pinotavaraa 15.000 m³. Töissä on viitisenkymmentä miestä.”Metsäpalo aiheuttaa meille melkoista päänvaivaa, sillä on välttämätöntä saada noki ja tuhka pois puusta, ennen kuin se menee tehtaalle”, kertoo metsänhoitaja Kalle Määttä Kajaani Oy:stä.Kajaani Oy suoritti tehtaalla ennen kaatamisen varsinaista aloittamista laajoja kokeita, joissa pyrittiin selvittämään, voitaisiinko noki puhdistaa puista tehtaalla.”Tulokset olivat kumminkin sellaisia, että oli pakko keksiä keinot, joilla puhdistus suoritetaan jo kaatamisvaiheessa”, kertoo Kajaani Oy:n metsäpäällikkö Olli Sarantola.Pariisissa asuva näytelmä- ja romaanikirjailija Samuel Beckett (63) on saanut vuoden 1969 Nobelin kirjallisuuden palkinnon, tiedotti Ruotsin akatemia torstaina.Akatemian lausunnon mukaan Beckett sai palkinnon ”tuotannostaan, joka romaanin ja draaman uusin muodoin noutaa taiteellisen ylevyytensä nykyihmisen suojattomuudesta”.Palkintosumma on 375.000 Ruotsin kruunua eli 306.000 markkaa.Julkisuutta kaihteleva Beckett on parhaillaan lomamatkalla Tunisiassa, eikä hänelle ole saatu toimitetuksi sanaa Nobelin palkinnosta.pääsihteeri Thant sanoi torstaina, että ”nuorison levottomuus on reaktio surkuteltavaan ja jatkuvasti huononevaan asioiden tilaan”.Thantin maailmalle esittämä viesti liittyy perjantaina vietettävään YK:n vuosipäivään.”Vaikka olemme kyenneet pääsemään kuuhun, osoitamme usein uskomattoman lyhytnäköistä itsekkyyttä, itsetyytyväisyyttä ja välinpitämättömyyttä, kun on kyse maan päällä vastaamme tulevien suurten vaatimusten täyttämisestä”, Thant sanoi.”Meidän on vain katsottava ympärillemme. Sodan vitsaus on yhä seuranamme. Varustautumiskilpailu jatkuu omaa mieletöntä vauhtiaan. Ihmisoikeuksia loukataan törkeästi eteläisessä Afrikassa ja monissa muissa osissa maailmaa”, pääsihteeri sanoi.”Useimmilla maailman ihmisillä ei vielä ole kylliksi syötävää. On köyhyyttä, jota voidaan lievittää. On tauteja, jotka voidaan estää. On tietämättömyyttä, joka voidaan korjata. On silkkaa kurjuutta, joka tarpeettomasti vahingoittaa niin monien lähimmäistemme elämää. Lisäksi nyt ympäristö, jonka tulisi elättää maailman kasvavaa väestöä, saastuu yhä lisääntyvässä määrin”, Thant totesi.kiitokset Jaakko S. Tolalle, että kiinnititte huomionne radikaalinuorison viimeaikaisiin televisio- ja radio-ohjelmiin.Olen kanssanne täysin samaa mieltä.Onko nyt laitaa siinä, että nuoriso, jonka hyväksi heidän vanhempansa ovat uhranneet parhaat vuotensa, terveytensä ja eräissä tapauksissa jopa vähäiset säästönsäkin, sylkee heitä silmille julkisesti?Me keski-ikää lähentelevät ihmiset olemme todella nahjuksia, jos sallimme tällaisen jatkuvan.Eiköhän nuoriso-ohjelmien tekijöiden olisi jo korkea aika ruveta hieman yksilöimään näitä syytöksiään ja etsiä niille oikeat osoitteet ja altavastaajat.On maailman helpoin asia laukoa syytöksiä jollekin niin epämääräiselle käsitteelle kuin ”aikuisten yhteiskunta”.Nykyinen aikahan suorastaan palvoo nuorisoa, mutta sen sijaan, että nämä olisivat tästä kiitollisia, he ampuvat salakavalasti palvojiaan selkään ja ovat kurkku suorana vaatimassa itselleen yhä lisää oikeuksia ja valtaa.Nuoriso on kuin pyhä lehmä, jolle kaikki tuntuu olevan sallittua ja jota kukaan ei uskalla arvostella.Yhdeksänkymmentä yhdeksän prosenttia nuorten televisio- ja radiokeskusteluista päätyy toteamukseen, että kaikki vika on vanhemmissa ja että nuoret itse ovat puhtaita pulmusia, joita riistetään ja sorretaan.merkitystä katukuvan siistimisessä juopuneista henkilöistä korosti puolustusministeri Sulo Suorttanen Uudenmaan poliisipäällystöpäivillä Helsingissä.”Poliisi on joutunut vaikeaan tilanteeseen, koska juopumus ei ole enää rikos. Toimenpiteitä vaaditaan, mutta poliisi ei voi enää työskennellä tässä asiassa odotetusti”, Suorttanen mainitsi.Juopumuspidätykset ovat uuden lain aikana vähentyneet 10 prosenttia. Ministeri Suorttasen mielestä ainakin osa tästä kehityksestä on laskettava juopumusrikoksen rangaistavuuden poiston tilille.sisältäviä elintarvikkeita ei takavarikoida kauppojen hyllyiltä, vaan varastot saadaan myydä loppuun kauppa- ja teollisuusministeriön torstaina tekemällä päätöksellä.Syklamaattituotteiden valmistus kotimaassa ja niiden tuonti ulkomailta Suomeen kielletään kuitenkin marraskuun alusta lähtien. Lääkintöhallitus ei ole vielä tehnyt päätöstään syklamaattia sisältävistä lääkkeistä.Syklamaattia käytetään lääkkeissä yleensä melko vähän.on tullut Helsinkiin, A-messuhalliin, sahansuihkeen ja vasaranpaukkeen myötä.Viikon verran on hallissa rakennettu seiniä, holveja ja telineitä. Tuloksena on Expotur, maailman suurin matkailunäyttely.Arviolta 15 miljoonaa ihmistä on jo nähnyt tämän maasta toiseen kiertävän Espanjan tiedotus- ja matkailuministeriön järjestämän esittelyn.HS