Nantes (Lauri Karen)

Suomen lippu peräsalossa hulmuten otti Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön uusi Aallotar ensimmäisen tärskähtävän kosketuksen omaan elementtiinsä Maamme-laulun ja Marseljeesin sävelten vauhdittamana. Helsingin—Tukholman reitille tuleva uusi suurlautta laskettiin vesille perjantai-iltana Nantesissa Ranskassa.

Tuhansia tonneja vielä harmaata terästä liukui Atlantilta tulevan nousuveden korkeimpana hetkenä Loire-jokeen Dubigeon Normandie -telakalla laskeakseen perustan pääkaupunkien väliselle kauttavuotiselle liikenteelle. Helmikuuhun mennessä sukeutuu uudesta Aallottaresta vitivalkoinen tuhannen matkustajan autolautta, jonka vesillelaskua seurasi Suomesta, Ruotsista, Englannista ja Ranskasta saapunut kutsuvierasjoukko. – –

Oma merkityksensä on sillä seikalla, että evävakaajien sekä 21 solmun nopeuden antavan konetehonsa johdosta Aallotar voi käyttää avomerireittiä Helsingistä suoraan Tukholman saaristoon tarvitsematta kulkea Ahvenanmeren saariston suojassa. Purjehdusaika lyhenee tämän vuoksi neljällä tunnilla tähänastisestaan.

Japanin Jamboreelle lähti 40 partiolaista

Neljäkymmentä partiopoikaa lähti perjantaina Suomesta Japanin Maailman Jamboreelle, pisimmälle Suomesta tehdylle leirimatkalle. Lähtijöiden mukaan seuraava Maailmanjamboree pidetään mahdollisesti Norjassa, jolloin myös Suomi osallistuisi järjestelyihin.

Järjestyksessä 13. maailmanjamboree-leirille odotetaan noin 20 000 partiopoikaa, joista yli 12 000 tulee Japanin ulkopuolelta.

Suomesta lähtevät pojat kokoontuivat perjantaina Helsinkiin Alppilan kirkkoon tarkastus- ja valmennustilaisuuteen.

Jamboreelle lähtemisen ratkaisee melkein yksinomaan raha; muuta karsintaa ei tarvita, kertovat Hannu Penttilä Tuusulasta ja Tapani Vaahtoranta Laitilasta. Poikien mukaan kallis lentomatka saa aikaan sen, että kokonaiskulut poikaa kohti ovat noin 3 000 mk.

Poikien mukaan Jamboree on jotain aivan erilaista kuin suomalainen partioleiri. Matkaan lähdettiin matkalaukut kädessä ja puvuntakit päällä. Perillä odottaa telttakaupunki, jossa on vesijohdot, puhelimet ja lääkärit. Sitä onkin sanottu leirimuotoon lavastetuksi nuorten kohtauspaikaksi.

Helsingin taksit eivät pääse vielä linja-autokaistoille

Taksien ei vielä sallita käyttää Sörnäisten rantateille ja Itäväylälle varattuja linja-autokaistoja. Kaupunkisuunnittelulautakunta pani asian pöydälle syksyksi, jolloin viimeistään saadaan uusi julkisen liikenteen liikennemerkki.

Nykyisin on Sörnäisten rantatien ja Itäväylän reunakaistat merkitty siten, että niiden yläpuolelle on jokaisen risteyksen jälkeen asetettu kehoitustaulu ”Autoilijat jättäkää reunakaista linja-autoille — Bilister lämna yttre filen för bussar”.

Ohjelmaneuvoston lesti

Radion ohjelmaneuvosto on päättänyt, että radiossa on Viron asemesta käytettävä nimeä Eesti. Perustelut: virallinen nimi on Eesti, eestiläiset itse käyttävät tätä nimeä, Viro on vain Eestin yksi maakunta ja vanhoista poliittisista perinteistä lähtöisin oleva nimi.

Jos tällaiset perustelut hyväksytään, joudutaan ilmeisesti muuttamaan koko joukko muitakin nimiä. Esimerkiksi Albanian virallinen nimi on Republika Popullore e Shqiperise, Kreikan Vasileion tis Ellados ja Marokon al-Mamlaka al-Maghrebia. Itävallan omakielinen nimi on Österrich, Ruotsin Sverige ja niin edelleen. Suomenkin nimen muuttamista on harkittava vakavasti, sillä aluksi Suomi oli vain yksi maakunta eli nykyinen Varsinais-Suomi. Ja jos vanhoista poliittisista perinteistä juontuvat nimet eivät kelpaa, karttapallo muuttuu miltei kokonaan valkoiseksi.

Olisikohan radion ohjelmaneuvoston sittenkin viisainta keskittyä radio-ohjelmiin ja jättää kielenhuolto kielitoimistolle, joka suosittaa käytettäväksi nimeä Viro.

Pitsiviikko on kulttuuria

Rauma (HS)

Raumallakin on aloitettu oma kulttuuriviikko. "Rauman pitsiviikko on täyttä kulttuuria, silla pitsinnypläyksellä on todella hienona käsityönä vanhat perinteet. Ne juontavat aina vanhoihin bysanttilaisiin kirkkoliinoihin saakka”, sanoi Rauman matkailuasiamies Vappu-Erika Koskinen.

Rauman taidemuseossa on Rauman pitsiviikon alkajaisiksi avattu vanhojen Rauman pitsien näyttelyjä. Samoissa tiloissa esittävät raumalaiset pitsinnypläysmestarit taitojaan halukkaalle yleisölle.

Ennätysjuoksun aikataulu alle 28 minuutin

Oulu (HS)

Juha Väätäinen, 30, teki kaikille selväksi kuka on suomalaissuosikki Euroopan mestaruuskilpailujen peninkulmalla.

Väätäisen näyttö Kalevan kisoissa Oulun Raatin kentällä oli musertavan ylivoimainen: Suomen ennätys 28.12,8 10.000 metrillä.

Yleisurheilun Suomen mestaruuskisojen avauspäivä sai sinettinsä sillä juoksulla. Väätäisen kotiyleisö, noin 6 500 katsojaa, oli tullut katsomaan suosikkinsa esityksen, näki sen ja alkoi valua ulos stadionilta sen jälkeen.

Vain Juha itse huitaisi huutomyrskylle kädellään, vähättelevästi. Hän oli laatinut lujan aikataulun, alle 28 minuuttia. Aikatauluun ei kuitenkaan ollut laskettu mukaan kylmänkoleaa tuulta, ei myöskään sadetta.

WHO varoittaa koko Eurooppaa koleravaarasta

Madrid (AP)

Maailman terveysjärjestö (WHO) pelkää, että Espanjassa puhjennut kolera saattaa levitä turistien mukana koko Eurooppaan.

Koleran leviämisen estämiseksi on useissa maissa julistettu erityisiä rajoituksia matkailijoille. Myös Suomessa vaaditaan kolera-alueelta rokotustodistus.

Epävirallisten lähteiden mukaan Saragossan maakunnan alueella on 250 henkilöä joutunut sairaalahoitoon koleratartunnan vuoksi. Samojen lähteiden mukaan koleraan kuolleiden määrä on 22 henkilöä. Espanjan hallituksen ilmoituksen mukaan koleraan on kuollut seitsemän ihmistä.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone