Vaaralan asukkaat ovat muuttuneet pois kodeistaan Lahden-moottoritien rakennustyön alta Helsingin maalaiskunnassa. Useimmat tyhjistä taloista ovat vielä pystyssä. Eräitä niistä siivotaan asunnoiksi moottoritien rakentajille.

Kaikki eivät ehtineet saada uutta kotiaan valmiiksi. Jotkut asuvat tilapäisissä asunnoissa, muutamat keskeneräisissä omakotitaloissa, ilman lämmitystä, vesi- ja viemärijohtoja.

Moottoritien rakentamisella on tiukka aikataulu. Tietä tehdään eri vaiheissa ja pitkällä linjalla. Vaaralassa tie on juuri tunkeutumassa omakotialueelle. Korsossa on suuren rampin rakentaminen meneillään.

Vaaralassa asukkaiden viimeiseksi lähtöpäiväksi oli määrätty syyskuun viimeinen. Useimmat muuttivat viikko sitten, vihonviimeiset keskiviikkona 6.10.

Monet muuttajat ovat pulassa: kaikkiin uusiin koteihin ei ole vielä ehditty saada lämmitystä. Perhe on tullut taloon, joka on täynnä pölyä, lautoja, eristepaaluja, laastia, nauloja ja melua.

Syksyviimoja torjutaan takoilla ja tilapäisillä kaasulämmittimillä. Erääseen tällaiseen taloon toi äiti vastasyntyneen lapsen.

Vaaralassa tyhjeni 33 taloa, Korsossa tulee tyhjenemään 30 ja Rekolan Päiväkummussa 12 asumusta.

Aurajoen pohjassa 1600-luvun laiva

Turku (HS)

Turun historialliseen museoon tullut salaperäinen puhelinsoitto johti erittäin merkittävään hylkylöytöön juuri Aurajoen suulla laivaväylän tuntumassa Turun satamassa. Kyseessä on ilmeisesti 1600-luvulta peräisin oleva laiva, joka saattaa olla sota-alus. Varsinaista hylkyä ei vielä ole löytynyt, mutta sen paikka on voitu tarkentaa muutaman kymmenen metrin tarkkuudella.

Tähän mennessä on kuitenkin saatu jo ylös koristeellisia veistoksen osia, joista osa on satamaa ruoppaavan ruotsalaisen ruoppausaluksen kannella, osa taas Turun historiallisen museon suojissa.

Yksi korkea veistos oli ajautunut Ruissalon saaren rantaan, josta se luotiin Turun linnan suojiin. Jo tähän mennessä ilmenneiden seikkojen perusteella voidaan päätellä, että kyseessä on yksi merkittävimmistä hylkylöydöistä, mitä Suomessa koskaan on tehty.

Joka tapauksessa aluksen rikas koristelu on ainutlaatuinen eikä sen veroista ole meillä aikaisemmin tavattu. – –

Perjantaina iltapäivällä meriarkeologisen toimiston sukeltaja sukelsi tutkimaan löytöpaikkaa ja havaitsi ainakin yhden parrun savessa. Varsinaista hylkyä ei tällä paikalla kuitenkaan ollut.

Löytö on aivan laivaväylän reunassa ja erittäin hankalassa paikassa.

Sinisalo korjauttaa maantiedon oppikirjaa

Kouluhallitus on määrännyt poistettavaksi eräästä lukion maantiedon oppikirjasta kohtia, joissa käsitellään toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan valtiollisia oloja. Kansanedustaja Taisto Sinisalo (kom) on tehnyt kirjasta eduskuntakyselyn. Kirja on lukion maantiedon oppikirjoista käytetyin.

Kouluhallitus on tehnyt päätöksensä Taisto Sinisalon ym. tekemän eduskuntakyselyn perusteella. Kyselyn taustavoimana on Teiniliitto.

Kysymyksessä on Esko Laulajaisen ja Eino Tahvosen kirjoittama lukion maantiedon oppikirja, jonka kustantaja on Oy K. J. Gummerus.

Kouluhallituksen kirjeessä, joka on lähetetty yksityisten oppikoulujen rehtoreille ja lääninhallituksille, sanotaan, ettei teos asiatiedoiltaan kaikilta osin täytä oppikirjalle asetettavia vaatimuksia. Koulujen käytössä olevista kirjoista on kokonaan pyyhittävä yli luku, jossa käsitellään maailman valtiollista karttakuvaa.

Eduskuntakyselyssä Sinisalo mainitsee pitävänsä ”törkynä” mm. seuraavia oppikirjassa esiintyviä Eurooppaa koskevia kysymyksiä:

1) Mitkä Itä-Euroopan valtiot ovat itsenäisyytensä menetettyään joutuneet Neuvostoliiton osavaltioiksi?

2) Mitkä ennen itsenäiset valtiot ovat joutuneet idän ja lännen kohtauslinjan (ent. rautaesirippu) itäpuolelle Neuvostoliiton johdon alaisiksi?

3) Mitkä kohtauslinjan länsipuolelle jääneet valtiot ovat saksalaismiehityksestä vapauduttuaan saavuttaneet täyden itsenäisyyden?

4) Mikä valtio on yhä kahtia jaettu?

Oppikirjassa käsitellään puolueettomuuden käsitettä. Kustantajankin mielestä kirjassa esiintyvä käsitys Suomen puolueettomuuden laadusta on huonosti ilmaistu. Kirjasta saa sen käsityksen, ettei Suomi ole täysin puolueeton maa.

Saloralle 40 miljoonan televisiokauppa

Salora myy Englantiin ja Itävaltaan yhteensä 40 miljoonan markan arvosta väritelevisioita. Kauppa on kaikkien aikojen suurin televisiokauppa Suomessa. Se vastaa arvoltaan suurehkoa laivakauppaa.

Suurempi osa kaupasta, noin 30 miljoonaa markkaa, menee englantilaiselle Granada TV:lle. Kymmenen miljoonan arvosta ostaa itävaltalainen Elektro-Diesel Handels AG.

Englannissa on tällä hetkellä pulaa väritelevisioista. Salora olisi saanut suuremman tilauksen, mutta tehdas ei pysty toimittamaan enempää.

Väritelevisiomarkkinoiden paraneminen Englannissa johtuu maan hallituksen viime kesäkuussa päättämästä liikevaihtoveron laskusta. Sittemmin on myös televisioiden vuokrausehtoja helpotettu.

Postikortteja lähetetty Suomessa sata vuotta

”Virallinen postikortti” otettiin Suomessa käyttöön sata vuotta sitten, 9. lokakuuta. Postikortti sinänsä on kuitenkin melkoisesti vanhempi. Englannissa, jossa postimerkki ensimmäisenä maailmassa otettiin käyttöön 1840, tämä etusija säilyi myös postikortteihin nähden. Siellä ensimmäiset postikortit — nämä olivat joulukortteja — tulivat käyttöön jo 1846.

Postikortit yleistyivät Euroopassa 1860-luvulla ja niiden varsinainen läpimurto tapahtui saksalais-ranskalaisen sodan aikana 1870-71.

Virallinen postikortti sen sijaan otettiin käyttöön Itävallassa 1869. Sieltä idean toi Suomeen postitirehtööri Akates Gripenberg, ja 9.10.1871 ensimmäinen 8 pennin maksulla kulkeva postikortti lähti tavoittamaan vastaanottajaansa.

Kuvapostikortti kotiutui Suomeen myöhemmin, ja vasta 1890-luvulla sitä voitiin pitää muotiasiana. Korttien kuva-aiheina olivat Kalevala-aiheiset, maakunnalliset maisemanäkymät, kansallispuvut, samoin poliittiset aiheet, kuten alatorniolaisen taidemaalarin Edvard Iston Suomineito, surumerkit ja sortovuosina lakkautetut sanomalehdet. Rakastavaisten käytössä olivat suositulta ns. postimerkkitulkki-kortit.

Suomalainen postikortti 100-vuotias -näyttely on posti- ja telemuseossa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

