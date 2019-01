Ilmastokirjeenvaihtaja

sunnun­taina on julkaistu ensimmäi­nen juttuni HS:n ilmasto­kirjeen­vaihtajana. Koska kyseessä on vaalivuosi, jutun näkökulma on vahvasti kotimaan politiikkaa. Suomi-painotukset olivat muuten lukijoidenkin toive, kun HS kysyi toiveita ja ehdotuksia ilmastokirjeenvaihtajan työhön.Poliitikot ovat nyt nostaneet ilmastoa tärkeimpien asioiden joukkoon. Ja tästä jutun idea myös syntyi. Päätin unohtaa kaiken kyynisyyden. Päätin ottaa poliitikkojen puheet täysin tosissaan. Halusin katsoa, mitä Suomessa tapahtuisi, jos ilmasto tosiaan olisi poliitikkojen mielestä ykkösasia – senkin uhalla, että metsäteollisuuden puunhankinta vaikeutuisi tai maatilojen tuet menisivät uusiksi.Onko kyseinen juttu siis silkkaa scifiä? Mielikuvituksellinen ja epärealistinen höttö?Tämä oli kyllä tavoitteeni. Päätin etukäteen, että juttu saa olla täysin epärealistinen. Halusin maalata utopian ilman poliittista realismia.Mutta koska olen luonteeltani totaalinen asiapirkko, epäonnistuin tavoitteessa.aloitin haastattelut ja jutun rakentamisen, realismi ja reunaehdot alkoivat hiipiä kysymyksiin. Haastoin haastateltavia liian ruusuisista kuvitelmista, kuinka päästöt senkun alenevat ja hiilinielut paisuvat. En suostunut siihen, että jokainen suomalainen ajelisi sähköautolla vuonna 2035. En myöskään lopulta kyennyt luomaan Suomea, jossa lämpö ja sähkö tuotettaisiin vain maalämmön, lämminvesivarastojen, tuulen, auringon, vesi- ja ydinvoiman avulla. Vielä vuonna 2035 tarvitaan myös poltettavaa energiaa eli tässä tapauksessa bioenergiaa kuten puupellettejä tai haketta. Osa haastattelemistani asiantuntijoista varoitti, ettei bioenergia ole lopulta kovin kestävä valinta.Kuulostavatko tuuliosuuskunnat suomalaisilla omakotitaloalueilla oudoilta? Ehkä, mutta Tanskassa niitä on silti vaikka kuinka paljon. Entä se, että hallitus määräisi julkisiin hankintoihin valintakriteeriksi ilmastovaikutukset? Esimerkiksi Oslossa näin on tehty ja autolautan hiilijalanjälki pieneni roimasti.kieltäminen voi vapaassa maassa tuntua epätodennäköiselle, tosiasiassa Suomi on jo kieltämässä esimerkiksi kivihiilen käytön vuonna 2029. Siihen on kymmenen vuotta aikaa. Helsinki on linjannut luopuvansa hiilivoimaloistaan.Joulukuussa liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä esitti yhtenä keinona fossiilisen bensiinin ja dieselin myynnin kieltämistä vuonna 2045. Työryhmä luonnehti itsekin kieltoa vahvaksi toimeksi, mutta nosti sen silti esiin. Norja, Hollanti, Tanska, Irlanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet joko kieltävänsä bensiini- ja diesel-henkilöautojen myynnin tai muutoin tavoittelevansa niiden myynnin loppumista vuoteen 2030 mennessä.korostivat erilaisia uusia käyttötottumuksia ja kulutustrendejä. Tärkeää on valjastaa psykologia ja ihmisen mieli käyttöön.Kuumat suihkut vähenevät kummasti, jos vedestä laskutetaan käytön mukaan eikä kiinteällä – yleensä vielä liian halvalla – vesimaksulla. Saati jos vedenkäyttö on kokonaan piilotettu vastikkeen sisään. Sama pätee sähköön. Jos ihminen näkisi jatkuvasti, että hänen sähkönkulutuksensa on yli sen, mitä esimerkiksi naapurit käyttävät, voisi syntyä halu säästää sähköä.halusin kuitenkin keskittyä päätöksiin, joita poliitikot voivat tehdä. Ensimmäinen ajatukseni oli, ettei hallitus voi esitellä lakia, jossa määrätään ihmiset maksamaan vedestä kulutuksen mukaan. Mutta toisaalta: miksipä ei.Tai jos tämä menisikin ylisääntelyn puolella, niin ainakin huoneistokohtaisia vesimittareita voi pakottaa taloihin. Meillä on itseasiassa jo nyt voimassa asetus, jonka mukaan remonttien yhteydessä on parannettava energiatehokkuutta. Jo nyt putkiremontin yhteydessä taloihin on asennettava huoneistokohtaiset vesimittarit. Tätä asetusta olisi mahdollisuus laajentaa ja tiukentaa.Moni sähköyhtiö tarjoaa jo palvelua, jossa omaa sähkönkulutustaan pääsee päivätasolla seuraamaan verkkosivun kautta. Ja usein taloyhtiöiden yhtiökokouksissa tai hallituksen kokouksessa voidaan vertailla oman taloyhtiön lämmön- ja sähkönkulutusta muihin taloyhtiöihin. Kuitenkaan tarkkaa ja tiheää sähkönkulutuksen vertailua esimerkiksi omaan naapurustoon ei yleensä ole saatavilla. Sähkömarkkinalaki määrää jo nyt todella yksityiskohtaisesti, mitkä tiedot sähkölaskussa pitää kertoa. Mikään ei estä eduskuntaa lisäämästä sähkölaskuun pakollisia ja säästämiseen kannustavia kulutusvertailutietoja.Uusiin taloihin voisi säätää pakolliseksi huoneistokohtaisen ja huonekohtaisen lämmönsäätämisen. Ja vanhoihin taloihin isompien remonttien yhteydessä.Lämpötilan säätäminen huoneistokohtaisesti voi kuulostaa kaukaiselta tulevaisuudelta Mutta todellisuudessa jo nyt kotiinsa voi ostaa lämpötilansäätöjärjestelmän, jolla huoneet voi säätää viilenemään tai lämpenemään tiettyyn kellonaikaan. Järjestelmää voi ohjata älypuhelimella. Ja todellisuudessa Gasum myy kaasuautojen tankkaamista kiinteällä kuukausimaksulla jo nyt. Toisin sanoen, epärealistiseksi aiotussa jutussa aika paljon on totta jo tänä päivänä.kohta jutussa on hiilinielujen kasvu. Suurin osa haastattelemistani asiantuntijoista puhui lämpimästi hiilinielujen kasvattamisesta. Asiantuntijat pitivät sitä helpoimpana ja nopeimpana tienä. Kun vain nieluja kasvattaa, päästöjä ei tarvitse leikata niin paljon, ja silti Suomi saadaan hiilineutraaliksi. Samasta syystä poliitikot tykkäävät hiilinieluista. Silloin esimerkiksi teollisuutta, autoilua tai maataloutta ei tarvitsisi kurittaa niin paljon.Käytännössä hiilinielujen voimistaminen on tietysti paljon vaikeampaa kuin paperilla. Jos halutaan, että Suomen metsät imevät ja varastoivat enemmän hiiltä, metsiä ei voi hakata yhtä paljon.Ja kuinka paljon viime aikoina onkaan hehkutettu ja iloittu Suomen selluteollisuuden huikeasta menestystarinasta, hyvästä kannattavuudesta, viennistä ja työpaikoista. Ja jokainen uusi selluinvestointihanke on suuria kansallisia ilonaiheita.Tällaisessa tilanteessa poliitikkojen on hyvin vaikea mennä sanomaan, että sori siitä, metsää ei voikaan hakata selluksi entisissä määrin.Kokonaan toinen asia tietysti on, että varsinaisesti poliitikot eivät voi kieltää metsien hakkuita, vaikka jostain moinen tahtotila löytyisikin. Metsänomistaja saa tehdä metsällään mitä haluaa ja myydä sen kenelle haluaa, vaikka sitten isossa nuotiossa poltettavaksi. Suomalaisessa demokratiassa ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi kansallistaa metsiä valtiolliseksi hiilivarastoksi.Toki lailla poliitikot voivat ohjata sitä, kuinka järeään metsään päätehakkuut voi tehdä. Nykyisessä metsälaissa tällaista rajausta ei ole, mutta aiemmin sellainen kohta on laista löytynyt.Luomassani vuoden 2035 hiilineutraalissa Suomessa hiilinielua kasvatettiin juuri näin, lykkäämällä päätehakkuita ja antamalla metsien kasvaa järeämmäksi.Kuulostaako täysin epärealistiselta? Ehkä, mutta vastaava kohta löytyy kokoomuksen tuoreesta ilmasto-ohjelmassa. Kokoomus alleviivaa päätehakkuiden erilaisuutta metsässä, jonka puut ovat 60-vuotiaita tai 80-vuotiaita. Samalla puolue korostaa, että iäkkäämmästä ja järeämmästä metsästä saadaan enemmän tukkipuuta, joista voidaan tehdä pysyvämpiä tuotteita kuin esimerkiksi sellu. Myös Sdp:n ilmasto-ohjelmassa luvataan sekä luoda metsänomistajille taloudellinen kannustin pidentää metsän kiertoaikaa että uudistaa metsänhoidon suosituksia. Nämä avaukset siis puolueilta, joista kokoomus mielletään erityisesti teollisuuden ja suuryritysten puolueeksi ja Sdp puolestaan metsäteollisuuden duunareiden etujen katsijaksi.Nykyinen hallitus on halunnut nopeuttaa ja sujuvoittaa ympäristö- ja muita lupia investointien tieltä, mutta toki tässä voidaan kulkea myös toiseen suuntaa ja vaikeuttaa uusia, hakkuita vaativia investointeja.Lisäksi pitää muistaa, että valtio omistaa Suomen metsistä noin kolmanneksen. Tästä osa on talouskäytössä. Halutessaan valtio siis voisi siirtää omat metsänsä metsätalouskäytöstä kokonaan hiilinieluiksi ja hiilivarastoiksi.Sdp:n ilmasto-ohjelmassa esitetään metsähallituksen tulostavoitteen kohtuullistamista, jotta luontoarvoltaan parhaita metsiä voitaisiin säilyttää.nieluja kasvatettiin kyllä, mutta ei aivan holtittomasti. Grafiikassa hiiltä ilmakehästä imeviä nieluja on kasvatettu noin kymmenisen prosenttia, kun Suomen päästöjä puolestaan on pienennetty noin 45 prosenttia. Nämä eivät perustu mihinkään tiettyyn skenaarioon, vaan grafiikan idea on näyttää se, että hiilineutraalius tarkoittaa päästöjen nielujen samaista yhtä suureksi. Grafiikassa käytetty mittayksikkö hiilidioksidiekvivalentti. Se tarkoittaa sitä, että hiilidioksidin lisäksi mukaan on laskettu muutkin ilmastoa lämmittävät kaasut kuten metaani ja ilokaasu.maataloustukien suurremontti saattaa osoittautua poliittisesti liian vaikeaksi. Melkein kaikissa asiantuntijoiden hiilineutraaleissa skenaarioissa maatalouteen ei juuri ole kajottu vaan se on kirjattu tulevaisuudessakin kasvihuonekaasujen päästäjäksi.Harva poliitikko lähtee ajamaan alas suomalaista lihantuotantoa ja lihanjalostusteollisuutta. Etenkin kun suomalaiset samaan aikaan tekevät lihansyönnin ennätyksen vuosi toisensa jälkeen.