Ilmastokirjeenvaihtaja

Mitä väliä sillä on, jos suhaan autolla ja vedän pihviä? Niinhän ne muutkin tekee

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä sitten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko sillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta uskon,

Toisin sanoen,

Yhteenvetona