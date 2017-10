Kiusauksessa

Kasvislasagne padassa

Kastike:

Kokeile näitä vinkkejä:

astian ruuat ovat olleet kovassa nosteessa viime vuosina. Se ei sinällään ole mikään ihme, sillä ylimääräisten tiskien välttely on varmasti kenen tahansa mielestä mainio juttu.Monikin varmasti söisi useammin vaikkapa sellaista herkkuruokaa kuin lasagne – jos se ei vaatisi niin monen astian likaamista. Perinteisen lasagnen valmistukseen kun tarvitaan paistinpannua, kahta kattilaa, uunivuokaa, vispilää, raastinta ja niin edelleen.kasvislasagnen valmistuksessa tiskimäärä vähintäänkin puolittuu. Ideana on muhittaa ensin tomaatti-linssikastiketta padassa, ja siirtää siitä sitten suurin osa hetkeksi syrjään. Pohjalle jääneen kastikkeen päälle kasataan lasagnelevyjä ja juustoa, sitten taas kastiketta ja niin edelleen.Lopuksi päälle laitetaan taas padan kansi, ja ruuan annetaan muhia liedellä puolisen tuntia. Vielä hetken vetäytyminen, ja ihanan mehevä kasvislasagne on valmis. Varsinaista käsityötä tästä ruuasta koituu siis minimaalisesti – melkein yhtä vähän kuin tiskiäkin.Tämä linsseillä ryyditetty lasagne on aineksiltaan ja työvaiheiltaan riisuttu versio: voit halutessasi lisätä kerrosten väliin vaikkapa paistettuja sieniä tai lehtikaalia. Lasagnen väliin sopivat myös uunissa paahdetut juurekset ja kasvikset. Kun kastike on soseutettu, voit sekoittaa siihen paketillisen kasviproteiinivalmistetta. Ja jos ehdottomasti haluat lasagnen pintaan paahtuneen juustokuoren, sujauta pata haudutuksen jälkeen hetkeksi uuniin grillivastuksen alle.4 annostaValmistusaika 1 h 15 min8–10 lasagnelevyä2 palloa (à 125 g) mozzarellaa100 g parmesaania ohuena raasteena(tuoretta basilikaa tai oreganoa)1 iso sipuli4 valkosipulinkynttäoliiviöljyä2 tlk (2 x 400 g) tomaattimurskaa3 dl vettä2 d punaisia linssejä2 tl sokeria2 tl basilikaa1½ tl suolaa1 tl mustapippuriaTee kastike. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Kuumenna öljyä padassa ja kuullota sipulia 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja kääntele vielä 2 minuuttia.Lisää tomaattimurska, vesi, linssit ja mausteet. Peitä kannella, kuumenna kiehuvaksi ja alenna sitten lämpöä. Anna hautua miedolla lämmöllä hiljalleen kuplien 25 minuuttia.Sekoita kastike tasaiseksi sauvasekoittimella. Tarkista maku. Kauho kastikkeesta noin kolme neljäsosaa lämmönkestävään kulhoon.Asettele padan pohjalle jääneen kastikkeen pinnalle lasagnelevyjä. Riko levyjä tarvittaessa sopivan kokoisiksi.Valuta mozzarellat ja puristele niitä hieman. Raasta parmesaani hienolla terällä.Revi lasagnelevyjen päälle puoli palloa mozzarellaa ja ripottele pinnalle neljäsosa raastetusta parmesaanista. Lusikoi päälle kolmasosa kulhossa olevasta kastikkeesta, sitten taas lasagnelevyjä.Kerrosta samalla tavalla ainekset loppuun: päällimmäisten lasagnelevyjen pinnalle tulee juustoa.Peitä kannella ja anna lasagnen kypsyä miedolla lämmöllä hiljalleen kuplien noin 30 minuuttia. Anna vetäytyä noin 10 minuuttia ennen tarjoilua.Viimeistele halutessasi tuoreella basilikalla tai oreganolla.Lisää tomaatti-linssikastikkeeseen paketillinen kasviproteiinituotetta, esimerkiksi härkistä tai nyhtökauraa, mutta vasta kastikkeen soseuttamisen jälkeen.Lisää kerrosten väliin vaikkapa paistettuja sieniä, lehtikaalia tai uunissa paahdettuja kasviksia. Lisää vain hyvin kypsennettyjä kasviksia, ei raakoja. Raa’at kasvikset vesittävät helposti lasagnen rakenteen ja maun.Sujauta pata lopuksi uuniin grillivastuksen alle muutamaksi minuutiksi (tarkkaile pintaa, jotta se ei kärähdä).Resepti: Laura Kaapro