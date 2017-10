Kiusauksessa

Helppo jogurttijuusto on näiden Lähi-idän brunssileipien juju – ja kotitekoinen mausteseos viimeistelee nautin

Happaman

Abu Dhabissa

Za’atarilla maustetut labneh-leivät

raikkaan maun ystävä kun olen, jogurttijuusto labneh päätyy asuinpaikassani Abu Dhabissa usein ostoslistalle. Labneh-juustoa todellakin on saatavana jokaisessa kaupassa ja mitä mielikuvituksellisimmin maustettuna – siksi olenkin ollut vähän laiska valmistamaan tätä herkkua itse.Nyt teen parannuksen: labneh’n valmistaminen kun on mitä suoraviivaisinta hommaa. Ja ihana lopputulos palkitsee helpon homman päätteeksi!Käytännössä labneh valmistetaan sekoittamalla paksuun jogurttiin hieman suolaa, ja seos lykätään kostutetussa harsokankaassa siivilään kulhon yläpuolelle. Jogurtti saa tiivistyä jääkaapissa 1–2 vuorokautta riippuen siitä, miten tiivistä labneh-juustosta haluaa.kauppojen palvelutiskit pullistelevat sekä levitteenä käytettävistä että palloiksi pyöritellyistä labneh-juustoista. Paksua levitettä jogurtista tulee vuorokaudessa, käsin kieriteltävä seos vaatii kahden vuorokauden valutuksen. Pallot kieritellään esimerkiksi za’atar-mausteseoksessa ja säilötään sen jälkeen oliiviöljyyn.Näitä herkkuleipiä varten valmistin za’atarilla maustetun levitteen. Kun jogurtti on valunut ja maustettu za’atarilla, on valmis leipä enää minuuttien päässä.Loistotarjottava siis, kun haluat tehdä vaikutuksen aamiais- tai brunssiseurueeseen, tai ihan vain hemmotella kotiväkeä vähän paremmalla aamupalalla.Noin 3 dl (4–6 leivälle)Valmistusaika 15 min + 1 vrk4 suurta viipaletta hyvää hapanjuurileipää tai maalaisleipää4 kananmunaa500 g turkkilaista tai kreikkalaista paksua jogurttia¾ tl suolaa1½ rkl vaaleita seesaminsiemeniä1 rkl sumakkia2 tl oreganoa¼ tl mustapippuriaAloita labneh-jogurttijuuston valmistus vuorokausi ennen tarjoilua.Ota kulho, siivilä ja harsokangas. Kostuta harsokangas kevyesti ja aseta se siivilään.Sekoita jogurttiin suola, ja kaada seos siivilään kankaan päälle. Kokoa kankaan reunat ylös ja kieräytä nyytiksi.Aseta siivilä kulhon päälle ja anna jogurtin valua jääkaapissa 1 vuorokausi.Siirrä paksuuntunut jogurttijuusto eli labneh kulhoon.Valmista za’atar-mausteseos. Paahda seesaminsiemeniä hetki kuivalla, kuumalla paistinpannulla. Kaada pikku kippoon. Lisää sumakki, oregano ja mustapippuri.Kaada suurin osa mausteseoksesta labneh’n joukkoon (jätä hieman annosten viimeistelyyn). Voit valmistella labheh’n tähän asti hyvissä ajoin ja säilyttää jääkaapissa.Keitä kananmunat pehmeän kypsiksi, 6–7 minuuttia. Upota kylmään veteen.Paahda leipäviipaleet leivänpaahtimessa, kuumalla kuivalla paistinpannulla tai noin 5 minuutin ajan 225-asteisessa uunissa.Levitä kullekin leivälle runsaasti maustettua labneh-juustoa ja aseta päälle kuorittu, puolitettu kananmuna. Ripottele pinnalle loppu za’atar-mauste. Tarjoa vaikkapa tomaattien kanssa.