Tekeekö jo mieli ottaa varaslähtö joulumakuihin? Kurpitsadippi on rento jälkiruoka myös halloween-pöytään

Makea kurpitsatahna

hauskojenkin bileiden järjestäminen aiheuttaa syviä otsaryppyjä – etenkin kun pitäisi saada tarjoilut suunniteltua. Mutta tarvitseeko ruuan muka aina olla totista? No ei todellakaan.Siksi tämä makea tahna alkoi hymyilyttää, kun se tuli vastaan somen kurpitsakuvia selatessani. Etenkin se ilahdutti, että tahna tarjottiin koverretun kurpitsan sisältä. Täydellistä halloween-juhlien tarjottavaa!reseptissä makeaksi uunissa paahdetut kurpitsapalat soseutetaan ja sekoitetaan tuorejuuston, sokerin ja mausteiden kanssa. Helppoa.Lisäksi tämän jälkkäri-ihanuuden voi valmistaa hyvissä ajoin etukäteen. Tahnan maku vain paranee jääkaapissa, jolloin aikaa jää vaikka kurpitsakoristeiden kovertamiseen.Vitsikkyyden vuoksi tahna on siis syytä kipata koverretun kurpitsan sisälle. Leikkaa ensin kurpitsan ”hattu” pois, sitten leikkele veitsellä ja lusikoi lusikalla sisusta ulos tarvittavassa määrin. Kurpitsaan voi toki myös taiteilla tarjoilukipposen mentävän kolon. Itse käytin astiana minikurpitsaa (kuvassa), ja esillepano oli varsin makea!Aseta kurpitsakulhon kylkeen kasa kanelikeksejä tai piparkakkuja – mikä ihana tekosyy ottaa varaslähtö joulumakuihin. Makea kurpitsatahna on hyvän mielen jälkiruoka, niin tekijälle kuin maistajillekin!Noin 4 dlValmistusaika 45 min + 1 h maustumiseen500 g kurpitsapaloja (josta saadaan 2 dl sosetta)2 rkl kookosöljyä200 g maustamatonta tuorejuustoa¾ dl sokeria1 tl kanelia½ tl inkivääriäbastogne-keksejä tai piparkakkujaKierittele kurpitsapalat kulhossa kookosöljyssä ja kaada leivinpaperilla vuoratulle pellille. Paahda 240-asteisessa uunissa, kunnes palat ovat paahtuneet ja pehmentyneet (noin 30–40 minuuttia).Siirrä paahtuneet palat kulhoon ja sekoita tasaiseksi soseeksi sauvasekoittimella. Jäähdytä.Mittaa sose, sitä tulisi olla noin 2 dl. Sekoita kurpitsasoseeseen tuorejuusto, sokeri ja mausteet. Peitä kelmulla ja anna maustua jääkaapissa vähintään 1 tunti.Tarjoa kanelikeksien tai piparkakkujen levitteenä; tarjoiluun sopii koverrettu kurpitsa. Laita tahnakulho koverretun kurpitsan sisään tai lusikoi tahna suoraan koverrettuun kurpitsaan (juuri ennen tarjoilua). Kurpitsatahna käy hyvin myös suklaisen kakun täytteeksi ja/tai kuorrutteeksi.Voit korvata sokerin osittain tai kokonaan tummalla sokerilla, esimerkiksi muscovadolla tai raakasokerilla. Tahnan voi makeuttaa myös hunajalla tai vaahterasiirapilla.