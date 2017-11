Kiusauksessa

Vadelma-suklaatäytekakku

osuu meidän perheessämme syntymäpäiviä, ja tietysti isänpäivä. Täytekakkutahti on toisin sanoen hieman tiiviimpi kuin muina vuodenaikoina. Mikäs siinä – tuleepahan tilaisuus hiukan vetreyttää kakkutaitoja.Kakkutaito onkin mielestäni juuri osuva sana kuvaamaan onnistumista tällä kyseisellä leivonnan osa-alueella. Täytekakku on haastava laji, johon tarvitaan paitsi hyvä resepti, myös tietynlainen tatsi – muuten menee helposti pieleen.kakkureseptiin yritin ympätä ne muutamat niksit, jotka vähintäänkin kohottavat menestymisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi vuoan vuoraus kelmuilla ja leivinpaperipalalla kakun täyttövaiheessa on yllättävän oleellinen detalji, joka vaikuttaa kakun makuun ja rakenteeseen, mutta myös tarjolle asettamiseen. Tarkemmat selitykset löytyvät ohjeesta.Kakun mausta puheen ollen: rakastan suklaan ja vadelman yhdistelmää. Tässä kakussa molempia makuaineita käytetään runsaasti.Suloista isänpäivää!16–20 palaaValmistusaika 1 h + 1 vrk tekeytymiseen100 g tummaa suklaata4 kananmunaa1¾ dl sokeria1¾ dl vehnäjauhoa½ dl kaakaojauhetta1 tl leivinjauhettanokare voita ja korppujauhoja tai kookoshiutaleita vuokaan2 dl sitruunalimonadia300 g pakastevadelmia1 dl vadelmahilloa300 g tummaa suklaata3 kananmunaa¾ dl sokeria3 dl kuohukermaa100 g tummaa suklaata1 dl kuohukermaaTuoreita vadelmia tai karkkejaValmista kakkupohja. Voitele halkaisijaltaan 24-senttinen irtopohjavuoka. Jauhota vuoka kevyesti korppujauhoilla tai kookoshiutaleilla.Valmista kakkutaikina. Raasta suklaa raastimen karkealla terällä ja jätä odottamaan.Vaahdota kananmunia ensin 30 sekuntia, lisää sitten sokeri ja vaahdota vaaleaksi kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneella tai sähkövatkaimella. (Kun pysäytät vatkaimen ja teet kahdeksikon taikinan yläpuolella, kahdeksikko näkyy vielä hetken kun saat sen valmiiksi.)Yhdistä toisessa kulhossa keskenään jauhot, kaakaojauhe ja leivinjauhe. Siivilöi seos kananmuna-sokerivaahtoon ja sekoita nuolijalla ilmavasti nostellen tasaiseksi. Nostele joukkoon myös suklaaraaste.Kaada taikina kakkuvuokaan ja paista 175-asteisessa uunissa 40 minuuttia. Kokeile kypsyyttä hammastikulla (siihen saa jäädä hieman sulanutta suklaata, mutta ei raakaa taikinaa.) Jäähdytä kakkupohja.Valmista suklaamousse. Pilko suklaa kulhoon ja sulata vesihauteessa tai mikroaaltouunissa.Erottele kananmunista keltuaiset ja valkuaiset eri kulhoihin. Lisää valkuaisiin sokeri ja vaahdota seos sähkövatkaimella kovaksi vaahdoksi.Vatkaa eri kulhossa kerma pehmeäksi vaahdoksi.Sekoita keltuaiset suklaaseen.Yhdistä suklaaseos, valkuaisvaahto ja kermavaahto. Sekoita tasaiseksi, peitä kelmulla ja laita jääkaappiin kiinteytymään vähintään 2 tunniksi.Sulata pakastevadelmat. (Jos käytät ulkomaisia vadelmia, kiehauta vadelmat kattilassa tai kuumenna mikroaaltouunissa 2 minuuttia täydellä teholla. Jäähdytä.)Sekoita vadelmat ja vadelmahillo keskenään.Leikkaa jäähtynyt kakkupohja leveyssuunnassa kolmeen yhtä suureen osaan. Pese ja kuivaa kakkuvuoka, jossa valmistit pohjan, ja vuoraa se pitkittäin ja poikittain pitkillä paloilla tuorekelmulla niin, että kelmut yltävät reilusti vuoan reunojen yli. Laita pohjalle vielä pala leivinpaperia.Laita pohjimmainen kakkukerros vuokaan. Kostuta kakkupohja kolmasosalla sitruunalimonadista, vaikkapa silikonista sutia apuna käyttäen. Käytä erityistä huolellisuutta reunojen kostuttamisessa.Lisää päälle puolet vadelmaseoksesta, levitä tasaiseksi. Nostele ilmavasti vadelmaseoksen päälle kolmasosa suklaamoussesta, tasoita pinta.Tee toinen kerros: kakkukerros, kostutus, loput vadelmatäytteestä, puolet jäljellä olevasta suklaamoussesta. Nosta päälle viimeinen kakkulevy ja kostuta se lopulla sitruunalimonadilla.Käännä kelmut reunoilta kakun päälle ja aseta pinnalle kevyt paino (noin 150-grammainen), esimerkiksi ohut lautanen. Anna kakun vetäytyä jääkaapissa 1 vuorokausi.Aukaise kelmut, irrota vuoan reunus ja siirrä kakku leivinpaperipalan päältä liu’uttamalla tarjoiluvadille.Kuorruta kakku kauttaaltaan ohuelti lopulla suklaamoussella (jos mousse on turhan jämäkkää, anna sen notkistua ensin huoneenlämmössä).Pilko kuorrutesuklaa kulhoon. Kuumenna kermaa kattilassa (ei kiehuvaksi) ja kaada suklaan joukkoon. Sekoita tasaiseksi. Anna jäähtyä ja kiinteytyä. Kun seos on sopivan paksua, valuta se kakun päälle. Tasoita enimmäkseen päälle, mutta anna valua myös hieman reunoille.Painele pintaan koristeet. Jos säilytät valmiin kakun jääkaapissa, ota se huoneenlämpöön vähintään puoli tuntia ennen tarjoilua.