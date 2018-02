Tämä lihaton texmex-piirakka onnistuu keneltä tahansa – kauli valmistaikina minuutissa ja täytä ronskilla papumuhennoksella

Kiusauksessa

viimeksi leivoit kunnon kannellisen lehtitaikinapiirakan?Kiihkeimmästä peltilihapiirakkatrendistä on kulunut jo tovi. Nythän voisikin olla aika kokeilla muhkeaa lihatonta papupiirakkaa. Lähestyvä talviloma ainakin antaa siihen hyvän tekosyyn.-tyyppisellä muhennoksella täytetty piirakka sopii erityisen hyvin ulkoilupäivän iltaan, hyvin ansaitun telkkarinkatseluillan ateriaksi. Piirakan ainekset voi hankkia varastoon hyvissä ajoin.Käsityötä texmex-piirakan leivonta ei pahemmin vaadi: hiukan pilkkomista ja sekoittelua, ehkä minuutin verran kaulitsemista. Onnistuu keneltä tahansa.Varaa kuuman piirakan kylkeen texmex-aterian perinteiset herkkulisäkkeet: kipolliset salsaa, ranskankermaa ja guacamolea.6–8 annostaValmistusaika 1 h500 g valmista lehtitaikinaa1 kananmuna voiteluun1 tlk (400 g) säilöttyjä kidneypapuja1 tlk (400 g) säilöttyjä mustapapuja1 tlk (300 g) säilöttyä maissia1 iso sipuli4 valkosipulinkynttä8 säilöttyä aurinkokuivattua tomaattia2 rkl rypsiöljyä1 ps taco-mausteseosta2 tl sokeria1 tl mustapippuria1 tlk (400 g) tomaattimurskaa1 dl vettä150 g emmental-juustoraastettatomaattisalsaaranskankermaaguacamolea tai avokadoviipaleitaOta voitaikinarulla tai lehtitaikinalevyt sulamaan huoneenlämpöön noin 30 minuutiksi.Kaada sillä välin säilötyt pavut ja maissi siivilään. Huuhtele kylmällä vedellä ja jätä valumaan.Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Pilko aurinkokuivatut tomaatit.Kuumenna öljy paistinpannussa ja paista sipulia noin 5 minuuttia. Lisää valkosipuli, aurinkokuivatut tomaatit, tacomauste, sokeri ja mustapippuri. Kääntele 2–3 minuuttia.Lisää pavut, maissi ja tomaattimurska. Mittaa vesi tomaattimurskapurkkiin, huuhtaise purkki ja kaada pannuun.Kuumenna kiehuvaksi ja anna kuplia hiljalleen ilman kantta noin 15 minuuttia, kunnes seos on paksua muhennosta.Avaa voitaikinarulla levyksi. Leikkaa siitä hieman runsas puolet ja vuoraa sillä uunivuoan tai piirakkavuoan pohja ja reunat. Kaaviloi taikinaa tarvittaessa hieman isommaksi. Jos käytät lehtitaikinalevyjä, aseta 3 levyä hieman limittäin ja kaaviloi yhdeksi levyksi, jolla voit vuorata vuoan. Pistele taikinaan reikiä haarukalla.Kaada papumuhennos taikinan päälle vuokaan ja ripottele päälle juustoraaste.Kaaviloi loppu taikina kanneksi päälle. Nipistä reunat tiiviisti kiinni. Voitele pinta kananmunalla. Pistele kanteen reikiä haarukalla.Paista 200-asteisen uunin alatasolla 27–30 minuuttia, kunnes piirakka on paahtuneen värinen. Tarjoa kuumana tomaattisalsan, ranskankerman ja guacamolen kanssa.