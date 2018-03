Kiusauksessa

Glaseerattu papumureke

on piakkoin pääsiäinen munivine kukkoineen. Pääsiäinen on itse asiassa yksi lempipyhistäni, eikä vähiten siksi, että sen ruokapuolta eivät perinteet sido ihan yhtä tiukasti kuin vaikkapa joulua. Pääsiäisenä sopii soveltaa reippaastikin, kunhan on juhlavaa ja maistuvaa.Näyttävää, täyttävää ja maukasta ruokaa – siinäpä toisaalta onkin kinkkinen vaatimuslista vegaanista pääsiäisateriaa suunnittelevalle. Kokkaajan paineita säästää ruokalaji, jonka voi valmistella hyvissä ajoin, ja työntää uuniin tuntia ennen h-hetkeä.tulisi nyt ehdotus tässä: kahta papulaatua ja muita hyviä makuaineita pursuileva glaseerattu mureke.Papumurekemassan voi valmistaa pari tuntia ennen paistamista, tai miksipä ei jo vaikka edellisenä päivänä. Se saa tekeytyä vuoassaan jääkaapissa, kelmulla peitettynä.Papumurekevuoka ujutetaan yhdelle ja samalle pellille lisäkeperunoiden ja –juuresten kanssa. Paahtamisen aikana ehtii paitsi keitellä glasyyrin, myös kattaa pöydän ja avata viinipullon.Paiston loppuvaiheessa mureke kumotaan pellille ja sivellään glasyyrillä. Vielä hetki uunissa, ja pääsiäisaterian vegaaninen pääruoka on valmis.6 annostaValmistusaika 1 h 30 min + 2 h8 perunaa4 porkkanaa1 palsternakkaoliiviöljyäsuolaa, mustapippuriatuoreita timjaminoksia2 tlk (2 x 400 g) säilöttyjä kidneypapuja1 tlk (400 g) säilöttyjä mustapapuja2 pientä sipulia4 valkosipulinkynttäoliiviöljyä kuullottamiseen2 rkl tomaattipyreetä1½ dl kaurahiutaleita¾ dl korppujauhoja½ dl rouhittua pellavansiementä¾ dl auringonkukansiemeniä½ dl oliiviöljyä2 rkl soijakastiketta1 tl paprikajauhetta1 tl juustokuminaa1 tl jauhettua korianteria¾ tl suolaa¾ tl mustapippuria1 dl ketsuppia1 rkl tummaa sokeria1 rkl valkoviinietikkaa1 rkl soijakastiketta1 tl paprikajauhetta½ tl mustapippuria¼ tl suolaaKaada säilötyt musta- ja kidneypavut siivilään, huuhtele kylmällä vedellä ja jätä valumaan.Kuori ja hienonna sipulit ja valkosipulit. Kuullota sipulia pannulla öljyssä noin 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja tomaattipyree, kääntele 2 minuuttia.Mittaa suureen kulhoon kaikki papumurekkeen ainekset. Siirrä puolet seoksesta monitoimikoneen kulhoon ja sekoita tasaiseksi massaksi pyörivällä leikkuuterällä. Toista samoin toinen erä. Yhdistä. (Voit valmistaa massan myös kulhossa sauvasekoittimella.)Vuoraa suorakaiteen muotoinen vuoka leivinpaperilla. Siirrä papumassa vuokaan ja tasoita pinta. Peitä kelmulla ja anna vetäytyä jääkaapissa 2 tuntia.Pese ja harjaa perunat huolellisesti. Halkaise puoliksi.Kuori palsternakka ja porkkanat. Halkaise pitkittäin ja leikkaa vinopaloiksi.Laita papumurekevuoka leivinpaperilla vuoratun pellin keskelle.Asettele perunat ja kasvikset vuoan ympärille. Voitele ne kevyesti oliiviöljyllä. Mausta suolalla ja pippurilla. Aseta päälle tuoreita timjaminoksia.Paista papumureketta, perunoita ja kasviksia 200-asteisen uunin alaosassa 45 minuuttia.Valmista sillä välin glaseeraus. Mittaa ainekset kattilaan, kuumenna kiehuvaksi ja keitä hiljalleen kuplien noin 5 minuuttia.Ota pelti uunista. Kumoa papuvuoka keskelle, poista vuoka ja leivinpaperi. Valele glaseeraus murekkeen pintaan. Laita pelti takaisin uuniin ja paahda vielä 10 minuuttia.Nosta perunat ja juurekset laakealle tarjoiluvadille, leikkaa mureke viipaleiksi ja asettele päälle.Resepti: Laura Kaapro