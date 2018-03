Kiusauksessa

Zaalouk, marokkolainen munakoiso-tomaattisalaatti

ruuanlaittoon hurahtanut tuttuni ilmoitti hiljattain, että munakoiso on nykyään hänen lempieläimensä. Herkkusuu taisi osua naulan kantaan: munakoiso on ihanan lihaisa kasvis, ja siitähän tunnetusti saa vaikka minkälaisia mahtavia ruokia.Arabimaissa munakoisosta on totuttu vääntämään sapuskaa suurin piirtein aikojen alusta asti. Levitteitä, salaatteja, vuokaruokia, täytettyjä munakoisoja. Marokkolainen zaalouk on ikään kuin salaatin ja tahnan välimuoto; muhennettu salaatti, jollaisia Pohjois-Afrikassa ja Arabian niemimaalla kovasti harrastellaan.-reseptin toi matkatuliaisena Marokosta Kiusauksessa-blogin lukija Mika. Hän kokkaili ruuan paikallisella kokkauskurssilla, ja välitti ohjeen allekirjoittaneelle. Tämä kokkasi sen kiitollisena, ja söi vielä kiitollisempana.Munakoisot kypsensin uunissa pannulla paistamisen sijaan. Kaikin mokomin: paista munakoisoviipaleet runsaassa öljyssä paistinpannulla, jos tahdot. Vähärasvaisempi ehdotus on reseptissä: kokonaisiin munakoisoihin pistellään muutamia reikiä ja kasvispamput haudutetaan pehmeiksi uunissa. Ei hätää – ruoka on silti asiaankuuluvan öljypitoinen!Munakoison paahtuessa valmistuu tomaatti-valkosipuliseos. Jäähtynyt munakoison ”liha” soseutetaan karkeahkoksi tahnaksi, ja lopuksi kaikki ainekset yhdistetään. Helppoa ja huoletonta kokkausta!Zaaloukin voi syödä heti lämpimänä salaattina, tai sen voi antaa tekeytyä jääkaapissa. Syö kylmänä, haaleana tai lämpimänä, ruuan lisäkkeenä tai osana meze-tarjoilua – zaalouk maistuu aina!noin 5 dlValmistusaika 45 min2 munakoisoa (yhteensä 800 g)4 tomaattia4 valkosipulinkynttä2 rkl oliiviöljyä paistamiseen1 tl juustokuminaa1 tl paprikajauhetta½ tl mustapippuria¼ tl chilihiutaleita1 tl suolaa½ dl oliiviöljyä1 rkl valkoviinietikkaa2 rkl hienonnettua tuoretta persiljaa2 rkl hienonnettua tuoretta korianteriaPistele kokonaisen munakoison pintaan reikiä terävällä veitsellä. Paahda kokonaista munakoisoa leivinpaperilla vuoratulla pellillä 225-asteisessa uunissa 30 minuuttia. Jäähdytä.Munakoison paahtuessa pilko tomaatit, poista kannat. Kuori ja hienonna valkosipulit tai murskaa ne valkosipulipusertimella.Kuumenna tilkka öljyä pannulla. Lisää tomaatit ja valkosipuli sekä juustokumina, paprikajauhe, mustapippuri, chilihiutaleet ja suola. Hauduta pannulla, kunnes ylimääräinen neste on haihtunut.Kun munakoiso on jäähtynyt hieman, poista sen kuoret ohuelti, myös kanta.Surauttele munakoisoa kulhossa sauvasekoittimella, sieltä täältä mutta ei ihan sileäksi – joukkoon saa jäädä sattumia.Sekoita lusikalla tai kauhalla munakoison joukkoon tomaattiseos, oliiviöljy ja valkoviinietikka. Hienonna joukkoon vielä tuoretta persiljaa ja korianteria. Tarkista maku.Tarjoa heti lämpimänä tai haaleana, tai anna tekeytyä jääkaapissa ennen tarjoilua. Tarjoa kylmänä, huoneenlämpöisenä tai uudelleenlämmitettynä.Resepti: Laura Kaapro