Yhdistä lettu ja dippi – rapeat vietnamilaiset krepit sopii syödä sormin tai puikoilla

Vietnam on matkakohteena vielä haaveilun asteella, mutta onneksi lähitienootani on siunattu hyvällä vietnamilaisella ravintolalla. Useimmiten tilaan siellä pho-keittoa, mutta viime aikoina valinta on ruvennut sangen monesti osumaan bánh xèo -kreppeihin.täytettyjä, rapeita riisilettuja on itse asiassa hyvin helppo kokkailla kotonakin. Taikinan kannattaa antaa turvota puolisen tuntia. Sillä välin on hyvin aikaa valmistella dippikastike ja lettujen täyte.Vegekreppien täyte rakennellaan kasviksista, tofusta, valkosipulista, inkivääristä ja chilistä. Yksinkertaista ja hyvää.Ruuan herkullisuutta lisää ihana dippi, johon kreppikimpaleita kastetaan ennen viemistä suuhun. Kokeile, onnistuuko homma syömäpuikoilla!2 annosta (4 kpl)Valmistusaika 45 min2½ dl riisijauhoa½ tl kurkumaa½ tl suolaa¼ tl mustapippuria1¼ dl vettä1 dl kookosmaitoa2 porkkanaa1 parsakaali3 valkosipulinkynttä1 rkl tuoretta inkivääriä raastettuna250–270 g kiinteää tofua (maustamaton tai itämaisittain marinoitu)2 rkl rypsiöljyä½ tl chilihiutaleita1 tl suolaa2 rkl riisiviinietikkaa2 rkl rypsiöljyä2 rkl hunajaa tai agavesiirappia1 rkl seesamiöljyä1½ rkl limettimehua1 rkl soijakastiketta¾ tl chilihiutaleita½ tl suolaatuoretta korianterialimettilohkoja(sriracha-chilikastiketta)Yhdistä kulhossa riisijauho, kurkuma, pippuri ja suola. Vatkaa joukkoon vesi ja kookosmaito. Jätä taikina turpoamaan puoleksi tunniksi.Sekoita dippikastike yhdistämällä kaikki sen ainekset kulhossa. Sekoita hyvin, jaa kahteen pieneen kippoon ja jätä odottamaan.Kuori porkkanat ja leikkaa ne ohuiksi tikuiksi. Erottele parsakaali pieniksi kukinnoiksi. Kuori ja hienonna valkosipuli. Kuori ja raasta inkivääri. Leikkaa tofu kuutioiksi.Kuumenna öljy paistinpannulla. Paista porkkanaa ja parsakaalia noin 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja inkivääri, paista 2 minuuttia.Lisää tofukuutiot, chilihiutaleet ja suola. Kuumenna. Ota pois liedeltä ja pidä lämpimänä kannen tai folion alla.Kuumenna toinen pannu. Lisää hieman öljyä.Kaada pannuun noin 1 dl taikinaa ja kääntele pannua, jotta taikina leviää ohueksi kerrokseksi. Paista muutama minuutti, kunnes alapinta on rapea ja yläpuoli täysin asettunut.Lisää (kääntämättä lettua) neljäsosa kasvis-tofutäytteestä puolikkaalle letulle. Käännä toinen puoli täytteen päälle ja paina lastalla. Jatka paistamista vielä noin 2 minuuttia.Siirrä lettu leivinpaperilla vuoratulle pellille 80-asteiseen uuniin, jotta se pysyy lämpimänä. Paista samoin loput letut ja sujauta uuniin sitä mukaa kuin ne valmistuvat.Jaa kuumat bánh xèo -krepit annoslautasille. Silppua täytteen päälle runsaasti tuoretta korianteria. Purista mehua limettilohkoista. Tarjoa krepit dippikastikkeen kanssa. Voit varata tarjoiluun myös sriracha-chilikastiketta.Kun valitset dippikastikkeeseen hunajan sijaan kasvipohjaisen makeuttajan, esimerkiksi agavesiirapin, on ruoka täysin vegaaninen.Purkillisesta ylijääneen kookosmaidon voi pakastaa.Resepti: Laura Kaapro