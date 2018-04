Kiusauksessa

Aasialaismausteiset vihreät pavut

papu on yksi ehdottomista lempikasviksistani, ja onkin vähän outoa, ettei se suorastaan vilise Kiusauksessa-blogissa.Ehkä siksi, etten käytä vihreitä papuja kovinkaan usein pääruuassa, vaan lisäkkeenä. Pavut kannattaa käyttää mahdollisimman tuoreeltaan, heti ostamisen jälkeen. Pidemmän jääkaappisäilytyksen jälkeen ne sitkistyvät helpommin kypsennettäessä.Yksinkertaisin papulisäke syntyy näin: kiehuva, suolattu vesi ja 4–5 minuutin keittoaika, sitten nopea upotus kylmään veteen, jotta kypsyminen loppuu. Lopuksi huolellinen valutus. Pavut voi halutessaan pyöräyttää vielä kuumalla pannulla. Napakoiksi jätetyt vihreät pavut on ihan paras vihreä täydennys ruualle kuin ruualle.aikoina olen alkanut etsiskellä myös muunlaisia vihreiden papujen valmistus- ja maustamistapoja. Aasialaishenkinen, pannulla alusta loppuun kypsennetty lisäke johtaa tällä hetkellä reseptipörssiä. Nämä pavut ovat niin koukuttavia, että niitä voisi syödä ateriaksi pelkiltään.Mikäpä estää nostamasta loistavan sivuosan esittäjän päärooliin. Paista papujen seuraksi vaikkapa pala tofua, kypsennä kasvispyöryköitä, tai pala kalaa. Kevyt ateria on siinä.2–3 annosta lisäkkeenäValmistusaika 15 min500 g tuoreita vihreitä papuja2 valkosipulinkynttä½ rkl tuoretta inkivääriä raastettuna1 rkl rypsiöljyä1 rkl seesamiöljyä1 rkl soijakastiketta1 rkl riisiviinietikkaa¾ tl chilihiutaleita¼ tl mustapippuria2 tl hunajaa1 rkl vaaleita seesaminsiemeniä½ tl suolaaHuuhdo vihreät pavut huolellisesti ja kaada puhtaan keittiöpyyhkeen päälle. Kuivaa. Leikkaa pavuista pois kanta.Kuori valkosipulinkynnet ja murskaa ne valkosipulinpuristimella kylmälle paistinpannulle.Kuori pala tuoretta inkivääriä ja raasta se valkosipulin joukkoon.Lisää pannulle rypsiöljy, seesamiöljy, soijakastike, riisiviinietikka, chilihiutaleet ja mustapippuri.Käännä levy päälle ja kuumenna seosta, kunnes se kuplii. Lisää pavut ja kypsennä niitä kohtalaisella lämmöllä, välillä käännellen, noin 15 minuuttia, kunnes pavut ovat napakan kypsiä. Papuihin saa jäädä purutuntumaa.Lisää hunaja, seesaminsiemenet ja suola, pyöräyttele vielä hetki. Tarjoa kuumana.Resepti: Laura Kaapro