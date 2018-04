Kiusauksessa

Himoitsetko nugetteja, kasvissyöjä? Vegaaniset nugetit eli vugetit ovat aikaa vievä keittiöprojekti, mutta väk

Vegaaniruokailija

Vugettien

Kananugettimaista

Palsternakka-artisokkavugetit

Rehellistä mättöruokaa, mutta pikaruuaksi niitä ei voi kutsua. Onneksi suurin osa valmistusajasta kuluu kikherneiden liotukseen ja massan vetäytymiseen jääkaapissa.valmisteluun on ryhdyttävä herkuttelua edeltävänä päivänä. Laita kikherneet likoamaan 12 tunniksi, jotta ne pehmentyvät sopivasti.Liotuksen jälkeen kikherneitä ei keitetä, vaan ne jauhetaan monitoimikoneessa muiden ainesten kanssa. Muista jauhaa vugettimassaa tarpeeksi kauan! Pysäytä tarvittaessa kone välillä ja sekoittele seosta vaikkapa lusikalla tai nuolijalla. Massa saa olla melko sileää. Älä korvaa kikherneitä reseptissä muilla kuivatuilla pavuilla.makumaailmaa näihin vugetteihin tuovat pehmeäksi keitetty palsternakka ja säilötyt artisokansydämet.Rapea pinta kuuluu tietysti asiaan. Paras vugettikuori syntyy kananmunan korvaavasta rouhitun pellavansiemenen ja kasvimaidon seoksesta sekä pankojauhoista eli karkeista korppujauhoista. Sekä reilusta lorauksesta paistoöljyä.Noin 24 kpl (4 annosta)Valmistusaika 1 h + 12 h liotusaika + 1 h vetäytymisaika2¼ dl (200 g) kuivattuja kikherneitäpala (150 g) palsternakkaa1 tlk (290 g) säilöttyjä artisokansydämiä1 sipuli3 valkosipulinkynttä½ dl oliiviöljyä1 tl leivinjauhetta1 tl suolaa1 tl juustokuminaa1 tl korianteria1 tl mustapippuria½ tl savupaprikajauhetta2 dl kauramaitoa½ dl rouhittua pellavansiementä3 dl panko-korppujauhoja¾ tl suolaa¾ tl mustapippuriaöljyä paistamiseenLaita kuivatut kikherneet likoamaan runsaaseen veteen 12 tunniksi. Kaada sitten siivilään ja huuhtele puhtaalla vedellä. Valuta.Kuori ja pilko pala palsternakkaa. Keitä noin 15 minuuttia, kunnes palat ovat pehmenneet. Valuta hyvin.Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Kuumenna puolet öljystä pannulla ja kuullota sipulia noin 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja kääntele 2 minuuttia.Valuta artisokansydämet.Mittaa monitoimikoneen kulhoon valutetut (ei keitetyt) kikherneet, kypsät palsternakkapalat, valutetut artisokat, sipuliseos, loppu öljy, leivinjauhe, suola ja mausteet. Sekoita karkeaksi massaksi pyörivällä leikkuuterällä.Siirrä kulhoon ja peitä kelmulla. Anna vetäytyä jääkaapissa vähintään 2 tuntia.Ota kaksi syvää lautasta. Mittaa toiselle kauramaito ja rouhittu pellavansiemen. Anna turvota 10–15 minuuttia.Mittaa toiselle lautaselle pankojauhot, suola ja pippuri.Muotoile massasta öljytyin käsin nugetteja. Kasta niitä yksitellen kauramaitoseokseen, kierittele sitten kauttaaltaan pankoseoksessa.Kuumenna runsaasti öljyä paistinpannussa. Laita noin 6 nugettia kerrallaan pannuun paistumaan, alenna lämpöä. Paista keskilämmöllä kullanruskeiksi, noin 4–5 minuuttia per puoli.Nosta nugetit hetkeksi talouspaperilla vuoratulle lautaselle, ja sujauta sitten 80-asteiseen uuniin leivinpaperilla vuoratulle pellille, jotta nugetit pysyvät lämpiminä tarjoiluun asti. Paista loput nugetit.Tarjoa kuumana vaikkapa ketsupin tai barbecue-kastikkeen kanssa.Resepti: Laura Kaapro