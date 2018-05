Kiusauksessa

Beurre blanc -parsapasta

hyvin valittu aines ja vartti keittiötyötä. Siinä kaava keväiseen parsapastaan, jota ilman toukokuuta ei kannata ohittaa.Ravintoiloiden listoilla parsan parhaita kavereita ovat monet ranskalaisen keittiön peruskastikkeet, kuten esimerkiksi valkoviini-voikastike beurre blanc. Tämä on klassikkosooseista suosikkini. ”Börre” loistaa kalan ja äyriäisten kanssa, ja hurmaa luonnollisesti myös pastakastikkeena.pasta valmistuu vartissa, kun työjärjestys on sujuva. Käsittele parsat kokkausvalmiiksi ja laita pasta kiehumaan. Valmista siinä välissä kastike. Parsapalat kypsyvät sopivan napakoiksi pastan joukossa viimeisten kiehumisminuuttien aikana.Yhdistele lopuksi osaset vastaraastetun parmesaanin kanssa, ja valmistaudu ottamaan kehut vastaan.4 annostaValmistusaika 15 min500 g vihreää parsaa350 g nauhapastaasuolaa keitinveteen2 salottisipulia1 dl valkoviiniä2 rkl valkoviinietikkaa100 g voita1 rkl sitruunamehua1 tl sokeria1 tl suolaa¼ tl mustapippuria1½ dl parmesaania raastettunaPese parsat huolellisesti, jotta nuppuihin ei jää yhtään hiekkaa. Kuivaa parsat huolellisesti puhtaalla keittiöpyyhkeellä.Poista parsoista puumainen kantaosa. Pilko parsat noin 5 cm:n pätkiksi ja jätä odottamaan.Laita iso kattilallinen vettä kiehumaan, ja mausta vesi suolalla. Laita pasta kypsymään kiehuvaan veteen.Valmista pastan kypsyessä kastike. Kuori ja hienonna salottisipulit.Laita sipulisilppu pieneen kattilaan valkoviinin ja valkoviinietikan kanssa. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä voimakkaasti kuplien, ilman kantta noin 5 minuuttia, tai kunnes nestettä on jäljellä noin puolet alkuperäisestä (runsas ½ dl).Pilko sillä välin voi kuutioiksi ja jätä odottamaan.Aseta kulhon päälle siivilä ja siivilöi liemi kulhoon. Heitä siivilään jääneet sipulit pois. Kaada kirkas liemi takaisin kattilaan.Ala vatkata voita kuumaan liemeen vispilällä. Pudota liemeen voikuutio kerrallaan ja vatkaa kuohkeaksi. Jatka, kunnes voi on käytetty.Mausta kastike sitruunamehulla, sokerilla, suolalla ja mustapippurilla.Lisää parsapalat kypsymään pastan joukkoon viimeiseksi 3 minuutiksi.Valuta kypsä pasta ja parsapalat. Lisää joukkoon kastike sekä suurin osa parmesaaniraasteesta. Sekoita.Annostele lautasille ja viimeistele lopulla parmesaaniraasteella.Resepti: Laura Kaapro