Kiusauksessa

Intialaisen dosa-letun pikaversio on tunnissa valmis – valmista aromaattinen perunamuhennos gluteenittoman kre

Jotta

Riisi-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Masala dosa, intialainen täytetty kreppi

ei omittaisi kulttuureja, tehdään heti alkuun selväksi: tämä on kärsimättömän Kiusauksessa-kokkaajabloggaajan nopeutettu versio intialaisesta masala dosa -ohjeesta. Aidon eteläintialaisen dosa-taikinan valmistus nimittäin vie pari päivää.Ensin riisiä ja linssejä tai papuja liotetaan, sitten ne jauhetaan, jonka jälkeen taikina hapatetaan.Taikinasta paistetaan muurinpohjaletun kokoisia paperinohuita kreppejä, jotka täytetään perunacurrylla. Valtava rullalle kääräisty komeus tarjoillaan chutneyn, pikkelssien ja jogurttikastikkeen kanssa.ja kikhernejauhoista tehty, puolisen tuntia turvotettu pikataikina on sekin ihanan maukas. Kaada pieni määrä taikinaa pannulle ja kääntele nopeasti ohueksi kerrokseksi, jolloin saat rapean letun.Taikinan turpoamisen aikana valmistuvaan perunacurryyn kannattaa käyttää kaikki olennaiset mausteet: lopputulos on mahtavan aromaattinen. Annosten höysteeksi sopii viilentävä kurkkujogurttikastike, pikaisesti valmistuva sekin.4 annostaValmistusaika 1 h2½ dl riisijauhoa2½ dl kikhernejauhoa1 tl suolaa5 dl vettärypsiöljyä tai voita paistamiseen8 perunaa1 sipuli3 valkosipulinkynttä2 vihreää chiliä1 rkl tuoretta inkivääriä raastettuna3–4 rkl rypsiöljyä2 tl korianteria1 tl juustokuminaa1 tl sinapinsiemeniä1 tl kurkumaa½ tl mustapippuria2 tl suolaa2 dl pakastettuja herneitä2 dl paksua maustamatonta jogurttia½ dl tuorekurkkua raasteenaripaus korianteria, juustokuminaa, paprikajauhetta ja suolaa1 ruukku tuoretta korianteriaYhdistä kulhossa riisijauho, kikhernejauho ja suola. Vatkaa joukkoon vesi. Jätä taikina turpoamaan vähintään puoleksi tunniksi.Tee sillä välin täyte. Kuori ja pilko perunat sivuiltaan noin 1 cm:n kuutioiksi. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Poista chileistä kanta ja hienonna chilit. Kuori ja raasta pala inkivääriä.Kuumenna öljyä pannussa ja paista perunoita käännellen noin 10 minuuttia. Lisää sipuli ja jatka paistamista 10 minuuttia. Lisää valkosipuli, chili, inkivääri ja mausteet. Paista noin 5 minuuttia, kunnes perunakuutiot ovat kypsiä. Lisää joukkoon pakasteherneet ja anna kuumentua.Siirrä täyte pois pannulta ja pidä se lämpimänä kannen tai folion alla.Kaada pannuun pieni tilkka öljyä, sekä noin 1 dl lettutaikinaa. Kääntele pannua, jotta taikina leviää ohueksi kerrokseksi. Paista muutama minuutti, kunnes alapinta on rapea ja yläpuoli täysin asettunut.Kääntämättä lettua, nosta puolelle pinta-alasta muutama lusikallinen perunatäytettä. Käännä letun tyhjä puoli täytteen päälle ja paina kevyesti kiinni. Paista 2–3 minuuttia.Siirrä lettu leivinpaperilla vuoratulle pellille 80-asteiseen uuniin, jotta se pysyy lämpimänä. Paista samoin loput letut ja sujauta uuniin sitä mukaa kuin ne valmistuvat.Ohenna jogurtti kurkkuraasteella ja mausta se korianterilla, juustokuminalla, paprikajauheella ja suolalla. Hienonna korianteri.Jaa kuumat masala dosat lautasille ja viimeistele korianterilla. Tarjoa maustetun jogurtin kanssa.Valitse kasvipohjainen jogurtti, jolloin ruoka on vegaaninen.