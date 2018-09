Kiusauksessa

Punajuuri-linssicurry

, että kuka tahansa ihminen on aika onnellinen, kun saa eteensä kulhollisen mausteista, muhevaksi hautunutta currya riisin kera.Tilaisuuksia tällaisiin onnen hetkiin on elämässä vieläpä runsaasti, sillä curry-ruokia voi varioida loputtomiin. Sen on ehkä huomannut jokunen blogini lukijoistakin.Siis, taasko curry??Kyllä!Mutta enpä osaa olla pahoillani – curryt ovat ihania!vegaanisessa curryssa punajuuri on pääosassa, ja tärkeät kannattelijat löytyvät maustekaapista. Ruokaan kannattaa tosiaankin käyttää kaikkia mainittuja kuivamausteita, ja niiden lisäksi tietysti runsain mitoin inkivääriä ja valkosipulia. Kookosmaito pehmentää kokonaisuuden, ja tarvittavan makeuden luovuttaa tietenkin punajuuri.Raastettuina punajuurten kypsentämiseen hauduttamalla ei kulu mahdottoman pitkää aikaa. Jos sinulla on sähkökäyttöinen raastin, anna sen tehdä työ puolestasi.Kun punajuuri-linssicurry on saatu hautumaan kannen alle, on aikaa keitellä täydellinen riisi, ja paahtaa annosten viimeistelyä varten ihanat maustemantelit.4 annostaValmistusaika 45 min4 punajuurta1 sipuli5 valkosipulinkynttä1½ rkl tuoretta inkivääriä raastettuna2 vihreää chiliä3 rkl rypsi- tai kookosöljyä2 tl sinapinsiemeniä2 tl korianteria2 tl juustokuminaa1 tl kurkumaa1 tl mustapippuria2 dl vettä1 dl punaisia linssejä1 tlk (400 g) kookosmaitoa1 kanelitanko2 tl suolaa1 limetin mehu(tuoretta korianteria hienonnettuna)100 g kuorimattomia manteleita1 rkl rypsi- tai kookosöljyä2 tl garam masala -mausteseostakeitettyä basmatiriisiäKuori ja raasta punajuuret karkeaksi raasteeksi (työ sujuu helpoiten sähkökäyttöisellä raastimella, tai yleiskoneen tai monitoimikoneen raastinterällä).Kuori ja hienonna sipulit ja valkosipulit. Kuori pala tuoretta inkivääriä ja raasta, kunnes saat 1½ rkl raastetta. Poista chileistä kanta (ja siemenet, jos haluat miedon ruuan) ja hienonna chilit.Kuumenna öljy (pinnoitetussa) kattilassa. Kuullota sipulia 5 minuuttia. Lisää valkosipuli, inkivääri, chili ja sinapinsiemenet. Kääntele, kunnes sinapinsiemenet alkavat poksahdella. Lisää sitten korianteri, juustokumina, kurkuma ja mustapippuri. Kääntele 1 minuutti.Lisää punajuuriraaste ja kuumenna sekoitellen 2–3 minuuttia.Lisää vesi, punaiset linssit, kookosmaito, kanelitanko ja suola. Kuumenna kiehuvaksi, alenna lämpöä ja peitä kannella. Hauduta niin, että seos kuplii kevyesti. Kypsennä noin 25–30 minuuttia välillä sekoitellen.Keitä sillä välin basmatiriisi ja valmista mausteiset mantelit.Kuumenna paistinpannu ja lisää mantelit. Paahda käännellen, kunnes mantelit ovat saaneet väriä, noin 2–3 minuuttia. Lisää sitten öljy ja garam masala, pyöräytä niin että mantelit maustuvat kauttaaltaan. Kaada lautaselle jäähtymään.Viimeistele punajuuricurry vastapuristetulla limettimehulla. Tarjoa keitetyn basmatiriisin ja mausteisten manteleiden kanssa. Viimeistele halutessasi tuoreella korianterilla.