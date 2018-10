Kiusauksessa

Tämä resepti on suorastaan itkettävän hyvä: hauduta amerikkalaishenkinen chili mustapavuista ja sienistä

Jos pidät

Tämän ohjeen

Mustapapu-sienichili

sienistä, pavuista ja tulisuudesta, tämä ohje on täydellinen. Suorastaan itkettävän hyvä amerikkalaishenkinen chili! Tulisuuden vastapainoksi ruoka on myös kermainen ja täyteläinen, barbecue-savuinen ja kaiken lisäksi vielä terveellinenkin.Vegaaniseksi chili virittyy kahdella helpolla tempulla: valitse joukkoon kaura- tai soijapohjainen kerma, ja annoksen päälle niin ikään vegaaninen ranskankerma (äläkä yritä pärjätä ilman kermaa!)Oikeastaan: muitakaan ainesluettelon aineksia ei juuri kannata karsia. Lopputuloksesta maistaa, että listattuja aineksia tarvitaan. Silloin maku on juuri sellainen kuin chilin kuuluu olla. Kiität panostuksesta itseäsi.kokkaajan on syytä kaivaa esiin suuri kattila, sillä ruokaa tulee iso satsi. Jos kokkaat vain 2–3 hengelle, puolita reseptin ainesmäärät.Amerikkalainen, tummanpuhuva chili on erinomainen illallisruoka vaikkapa Halloween-illanistujaisiin. Varaa tarjolle kunnon kattilallinen hyvää jasmiiniriisiä, iso kipollinen ranskankermaa ja runsas valikoima hyvin viilennettyjä oluita.4 annostavalmistusaika 45 min2 tlk (2 x 400 g) säilöttyjä kypsiä mustapapuja500 g herkkusieniä (tai esikäsiteltyjä miedon makuisia metsäsieniä)1 iso sipuli5 valkosipulinkynttä2 pitkää punaista chiliä3 rkl rypsi- tai oliiviöljyä3 rkl tomaattipyreetä1 rkl tummaa sokeria1½ tl suolaa2 tl savupaprikajauhetta1 tl kanelia1 tl oreganoa1 tl juustokuminaa1 tl chilihiutaleita2 dl vettä2 dl kaura- tai soijakermaa (tai ruokakermaa)1 dl keitettyä kahvia¾ tl nestesavua (liquid smoke)keitettyä jasmiiniriisiäViimeistelyyn:150 g vegaanista ranskankermaa (tai tavallista ranskankermaa)1–2 pitkää punaista chiliä ohuina viipaleinaruohosipulia hienonnettunaKaada säilötyt mustapavut siivilään ja huuhdo kylmällä vedellä. Jätä valumaan.Puhdista ja pilko sienet pieniksi paloiksi. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Poista chileistä kanta ja halkaise chilit. Poista siemenet. Hienonna chilit.Kuumenna öljy ison kattilan pohjalla. Paista ensin sieniä, kunnes neste on haihtunut, noin 8 minuuttia.Lisää sipuli ja kääntele noin 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja chili, kääntele 2 minuuttia.Lisää tomaattimurska, sokeri, suola, savupaprikajauhe, kaneli, oregano, juustokumina ja chilihiutaleet. Sekoittele 2–3 minuuttia.Lisää vesi, kerma, kahvi ja nestesavu. Kuumenna kiehuvaksi ja peitä kannella. Alenna lämpö miedoksi. Hauduta 20–25 minuuttia niin, että ruoka kuplii kevyesti kannen alla.Keitä sillä välin riisi kypsäksi toisessa kattilassa.Tarjoa chili keitetyn riisin, ranskankerman, chilirenkaiden ja hienonnetun ruohosipulin kanssa.