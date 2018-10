Kiusauksessa

Joko olet kokeillut tempeä? Lihaisan pähkinäinen kasviproteiini sopii helppoon ja nopeaan nuudeliwokkiin

Kun

Olen

Nopea tempe-edamame-nuudeliwokki

sekasyöjä ottaa tarpeeksi askelia kasviproteiinien maailmassa, törmää hän ennen pitkää tempeen. Parin vuoden aikana olen kokkaillut tempeä jokusen kerran, ja nyt se on jäämässä vakituisesti vahvaksi vegekokkailujen ainekseksi.Perinteisesti tempe valmistetaan soijapavuista, mutta tarjolla on myös esimerkiksi herneistä ja härkäpavuista tehtyä tempeä – hieno juttu. Mahtavaa on sekin, että tempen valmistusprosessiin kuuluva fermentointi tekee pavuista helpommin sulavia. Siispä tempe saattaa hyvinkin sopia kasviproteiiniksi sellaiselle, jolle pavut muutoin aiheuttavat vatsavaivoja.suuri umamisten makujen ystävä, ja tempe osuukin mainiosti meikäläiseen makunystyrään. Se on lihaisaa, pähkinäistä ja sienimäistä, ja parasta paistettuna. Yksi suosikeistani on nopeasti valmistuva tempellä, edamame-pavuilla ja runsailla kasviksilla rikastettu vegaaninen nuudeliwokki. Pilko, paista, viimeistele ja nauti.2 annostaValmistusaika 20 min150 g ohuita vehnänuudeleita200 g tuoreina pakastettuja soijapapuja eli edamame-papuja1 pkt (125 g) tempeä1 pieni sipuli1 pieni punainen paprika1 porkkana½ pientä kesäkurpitsaa150 g sokeriherneenpalkoja2–3 valkosipulin kynttä1 rkl tuoretta inkivääriä raastettuna3 rkl rypsiöljyä1 rkl soijakastiketta½–1 rkl chilikastiketta (esim. sriracha)1 rkl agavesiirappia tai vaahterasiirappia (tai hunajaa)½–1 tl suolaa½ tl mustapippuria1 limettituoretta korianteria hienonnettunaKeitä nuudelit kiehuvassa vedessä pakkauksen ohjeen mukaan, noin 3 minuuttia. Kaada siivilään, huuhtele kylmällä vedellä ja upota kylmään veteen odottamaan.Mittaa pakastetut soija- eli edamame-pavut lautaselle ja jätä sulamaan.Leikkaa tempe ensin viipaleiksi ja sitten pieniksi paloiksi.Valmistele kasvikset. Kuori sipuli, halkaise puoliksi ja leikkaa ohuiksi suikaleiksi. Suikaloi paprika. Kuori ja leikkaa porkkana ohuiksi tikuiksi. Leikkaa myös kesäkurpitsa ohuiksi tikuiksi (voit poistaa vetisen siemenosan) sekä sokeriherneet ohuiksi vinoviipaleiksi. Kuori ja hienonna valkosipuli. Kuori pala inkivääriä ja raasta hienolla terällä, kunnes saat 1 rkl raastetta.Kuumenna tilkka öljyä wokissa tai isossa paistinpannussa. Paista ensin tempekuutioita 6–8 minuuttia, kunnes ne rapeutuvat. Sekoita joukkoon soijakastike, ja kaada tempe pannulta lautaselle odottamaan.Lisää pannuun öljyä ja pikapaista sipulia, porkkanaa ja paprikaa kovalla lämmöllä koko ajan käännellen 2–3 minuuttia.Lisää edamame-pavut, kesäkurpitsa, valkosipuli ja inkivääri. Paista 2–3 minuuttia.Lisää sokeriherneet, maustunut tempe, chilikastike, siirappi tai hunaja sekä siivilässä valutetut nuudelit. Paista kahdella lastalla pöyhien ja anna ainesten sekoittua ja kuumentua kunnolla. Mausta maun mukaan suolalla ja pippurilla.Annostele ruoka lautasille. Viimeistele limettilohkoilla ja hienonnetulla tuoreella korianterilla. Purista limettilohkoista mehua annoksen päälle juuri ennen syömistä.Käytä hunajaa vain siinä tapauksessa, että ruuan ei tarvitse olla täysin vegaaninen.Resepti: Laura Kaapro