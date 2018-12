Kiusauksessa

vegemaailmassa on edennyt pisteeseen, jossa voin aivan hyvin tarjota joulupöydässä ja monissa muissakin juhlissa keskeiset elementit vegaanisina kaikille. Ylimääräistä vaivannäköä ne eivät vaadi, eikä makua tarvitse uhrata ollenkaan.Yksi hyvä esimerkki ovat majoneesipohjaiset salaatit. Ensinnäkin: vegaanisen majoneesin valmistus ei voisi helpompaa olla. Se on suorastaan järjettömän helppoa! Ainekset mitataan kulhoon ja surautetaan paksuksi kuohkeaksi majoneesiksi sauvasekoittimella, eikä aikaakaan kulu kuin minuutti.raastaminen italiansalaattiin – imitoimaan kinkkusuikaleita – voi nostaa joissakuissa peruslihanpurijoissa someraivoa. Siitäkin huolimatta sanon: kannattaa kokeilla. Kyllä se kinkkusuikalekin on vähän niin kuin lihankaltainen valmiste.Nämä helpot salaatit työstät kulhoihinsa hetkessä, ja ne saavat maustua jääkaapin rauhassa hyvän tovin ennen tarjoilua. Mahtavaa juhlatarjottavaa siis.Sydämellisesti: iloista, rentouttavaa, herkuttelevaa joulua ja uuttavuotta kaikille!noin 4 dlValmistusaika 2 min1 dl soijamaitoa2½ dl rypsiöljyäMittaa soijamaito ja öljy korkeaan, kapeaan kulhoon. Sekoita majoneesiksi sauvasekoittimella. Säilytä peitettynä jääkaapissa.Voit maustaa majoneesia vaikkapa sitruunamehulla, sokerilla, suolalla ja mustapippurilla, tai tehdä siitä sinappi- tai valkosipulimajoneesia.Resepti: Laura Kaapro6–8 annosta lisukkeenaValmistusaika 25 min400 g pastaa (esimerkiksi perhospastaa)3 porkkanaa1 vihreä omena250 g soijanakkeja tai muita kasvisnakkeja200 g pakasteherneitä sulatettuna2 dl vegaanista majoneesia1 dl vegaanista ranskankermaa tai paksua jogurttia (esimerkiksi Yosa tai Oatly)2 rkl sitruunamehua1 rkl sinappia1½ tl sokeria1½ tl suolaa½ tl mustapippuriaKeitä pasta miedosti suolalla maustetussa vedessä napakan kypsäksi. Valuta ja upota kylmään veteen jäähtymään. Valuta hyvin.Keitä porkkanat kuorineen kiehuvassa vedessä, noin 15 minuuttia. Porkkanoiden ei tarvitse pehmentyä kokonaan, vaan ne voivat jäädä napakoiksi. Jäähdytä, kuori ja pilko kuutioiksi.Kuori ja pilko omena pieniksi kuutioiksi.Raasta soijanakit karkeaksi raasteeksi isokoloisella terällä.Sekoita pasta, porkkanat, omenat, nakkiraaste ja sulaneet pakasteherneet. Sekoita keskenään kastikkeen ainekset: majoneesi, ranskankerma, sitruunamehu, sinappi, suola, sokeri ja mustapippuri. Yhdistä salaattiin ja sekoita hyvin.Peitä kelmulla ja anna maustua jääkaapissa vähintään 2 tuntia ennen tarjoilua.Resepti: Laura Kaapro6–8 annosta lisukkeenäValmistusaika 30 min800 g perunoita (noin 8 kpl)1 vihreä omena2 dl pieniä cornichons-maustekurkkuja tai 1 maustekurkku3 rkl kapriksia2 dl vegaanista majoneesia1 dl vegaanista ranskankermaa tai paksua jogurttia (esimerkiksi Yosa tai Oatly)2 rkl sitruunamehua1 rkl sinappia1½ tl sokeria1½ tl suolaa½ tl mustapippuria1 ruukku ruohosipulia hienonnettunaKeitä perunat kuorineen kypsiksi. Jäähdytä ja leikkaa sitten kuutioiksi kulhoon.Kuori ja leikkaa omena kuutioiksi. Paloittele pikkusuolakurkut. Valuta kaprikset. Sekoita perunakuutioiden joukkoon.Yhdistä kastikkeen ainekset: majoneesi, ranskankerma, sitruunamehu, sinappi, sokeri, suola ja mustapippuri. Sekoita salaatin joukkoon.Kääntele lopuksi joukkoon hienonnettu ruohosipuli.Peitä kelmulla ja anna maustua jääkaapissa vähintään 2 tuntia ennen tarjoilua.Resepti: Laura Kaapro