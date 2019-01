Kiusauksessa

Näin valmistuu täydellinen kasvissyöjän quesadilla, joka ei ole quesoa nähnytkään

Tammikuun

Toinen

Juures-mustapapu-quesadillat

vegaanihaaste on jo puolivälissä, joten on korkea aika jakaa talveen sopiva vegaaninen resepti.Tätä viritystä ei voi kutsua muuksi kuin quesadillaksi, vaikka se ei quesoa eli juustoa ole nähnytkään.Juuston sijaan quesadillojen kastike pyöräytetään liotetuista manteleista ja salsasta. Kun lusikoit tätä kastiketta ”juustoksi” tortillojen sisäpinnoille paistamisvaiheessa, lopputulos on niin mehevä, täyteläinen ja syvän makuinen, ettei oikeaa juustoa edes kaipaa.quesadillojen mehevyyden salaisuus on juureslaarissa, ja tätä ruokaa varten kannattaakin pilkkoa erilaisia juureksia oikein urakalla. Juurekset paahdetaan uunissa kypsiksi, ja loppuajaksi samalle pellille ujutetaan vielä purkillinen huuhdeltuja ja valutettuja mustapapuja.Tortillat voi paistaa ilman rasvaakin, mutta pieni tilkka öljyä tuo niihin ihanan kullankeltaisen ja rapean pinnan. Leikkaa paistetut quesadillat kolmioiksi pizzaleikkurilla tai ohutteräisellä veistellä ja nauti kuumana.4 annostaValmistusaika 35 min + 4 h8 pientä vehnä- tai maissitortillaa2–3 rkl rypsi- tai oliiviöljyä2 punaista chiliä2 kevätsipulia2½ dl (150 g) kuorittuja manteleita2 dl (tulista) salsaa(tilkka öljyä tai vettä)noin 1,2 l juureksia pieninä kuutioina (esimerkiksi porkkana, punajuuri, palsternakka, nauris, lanttu, bataatti)2 rkl oliiviöljyä1 tlk (400 g) säilöttyjä kypsiä mustapapuja1 tl suolaaLiota manteleita vedessä vähintään 4 tuntia. Valuta hyvin. Siirrä monitoimikoneen kulhoon ja työstä pyörivällä leikkuuterällä, kunnes seos on tahnamaista.Lisää salsa. Jatka sekoittamista, kunnes seos on paksua kastiketta. (Jos seoksesta ei tule tarpeeksi tasaista, lisää hieman öljyä ja/tai vettä ja jatka sekoittamista.)Kuori ja pilko juurekset sivuiltaan noin 2 cm:n kuutioiksi. Sekoita kulhossa oliiviöljyn kanssa.Kaada juurekset leivinpaperilla vuoratulle pellille. Paahda 225-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.Sillä välin kaada säilötyt kypsät mustapavut siivilään ja huuhtaise. Valuta.Ota kasvikset uunista ja kaada mustapavut pellille. Jatka paahtamista vielä noin 5 minuuttia, kunnes juureskuutiot ovat pehmentyneet ja paahtuneet kauniisti. Mausta suolalla.Kuumenna paistinpannu ja lisää tilkka öljyä. Säädä kuumuus keskilämmölle.Aseta pannulle vehnätortilla ja lusikoi päälle noin kahdeksasosa mantelikastikkeesta. Lisää neljäsosa juures-mustapapuseoksesta, sitten taas kahdeksasosa kastikkeesta. Painele tiiviisti päälle toinen tortilla.Anna alimmaisen tortillan paahtua pohjasta kauniin väriseksi. Käännä sitten quesadilla vaikkapa isoa lautasta, kattilan kantta tai toista paistinpannua apuna käyttäen. Paista toiselta puolelta 2–3 minuuttia painellen quesadillaa litteämmäksi lastalla.Siirrä quesadilla folion alle tai 80-asteiseen uuniin, jotta se pysyy lämpimänä. Toista samoin loput kolme quesadillaa.Leikkaa valmiit quesadillat kolmioiksi ja tarjoa kuumana chili- ja kevätsipuliviipaleiden kanssa.Resepti: Laura Kaapro