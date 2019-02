Kiusauksessa

vuosi toi Kiusauksessa-bloggaajalle uuden vaiheen työelämässä. Päiväni täyttää nyt huikean kiinnostava työ kauppakassifirman reseptivastaavana Dubaissa. Kirjoitan, testaan, kokkaan, kuvaan ja aikataulutan reseptejä asiakkaille, jotka tilaavat valmiiksi mietittyä kauppakassia arki-iltojen kokkailuja varten – tuttu konsepti monille Suomessakin.Olen innoissani, mutta samalla hieman haikea. Työt Suomessa jäävät väistämättä nyt vähemmälle, ainakin joksikin aikaa. Yritän kuitenkin jatkaa tämän blogin pitämistä. Kiusauksesta on tullut minulle viiden ja puolen vuoden aikana rakas projekti. Puhumattakaan Helsingin Sanomista, joka on pitkäaikaisin ja rakkain työnantajani – ja tietenkin maailman paras sanomalehti.nyt, asiaan. Vegaaniruoka on kasvattanut suosiotaan myös täällä aavikon suunnalla, ja muutkin syömisen ja terveyden trendit näyttävät kulkevan samoihin suuntiin niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Haasteet ovat nekin samankaltaisia: kuinka syödä enimmäkseen kasvisruokaa, mutta ei liikaa hiilihydraatteja?Pidän hurjasti munakoisosta, tomaatista, sienistä, mustapavuista ja tempestä. Niistä kehkeytyi tämä kasviksia ja kasviproteiineja yhdistelevä resepti. Munakoisokiekkojen paahtuessa uunissa valmistuu liedellä muhevien makujen täyte, joka lusikoidaan keoiksi munakoison päälle. Jos haluat, kuorruta komeudet vegaanisella tai tavallisella juustolla ja jatka paahtamista uunissa vielä hetki.2–3 annostaValmistusaika 30 min2 munakoisoa1 rkl oliiviöljyä¾ tl suolaa¼ tl mustapippuria125 g tempeä1 tlk (380 g) mustapapuja250 g herkkusieniä1 sipuli4 valkosipulinkynttä2–3 rkl oliiviöljyä3 rkl tomaattipyreetä1 tl paprikajauhetta¾ tl basilikaa½ tl timjamia½ tl mustapippuria1 tl suolaa(tuoretta lehtipersiljaa)Leikkaa munakoisot noin 1,5 cm:n paksuisiksi viipaleiksi. Aseta leivinpaperilla vuoratulle pellille ja sivele kevyesti öljyllä.Paahda munakoisoja 225-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia, kunnes ne ovat paahtuneet kauniisti. Mausta suolalla ja pippurilla.Munakoisojen paahtuessa valmista päällys. Leikkaa tempe ohuiksi viipaleiksi, sitten ohuiksi tikuiksi ja lopulta pieniksi muruiksi.Valuta ja huuhdo mustapavut siivilässä.Puhdista ja pilko herkkusienet.Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli.Kuumenna öljyä pannussa ja paista tempemuruja noin 8 minuuttia, kunnes ne ovat kauniisti ruskistuneet ja rapeutuneet. Siirrä syrjään.Lisää öljyä ja paista sieniä kovalla lämmöllä vähintään 5 minuuttia, kunnes ne ovat ruskistuneet kunnolla. Siirrä syrjään.Lisää öljyä ja kuullota sipulia 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja jatka paistamista 2 minuuttia.Lisää tomaattipyree, mausteet ja valutetut mustapavut. Kääntele 2–3 minuuttia.Lisää paistettu tempe ja sienet joukkoon, sekoita.Jaa paahtuneet munakoisoviipaleet lautasille ja lusikoi päälle mustapapu-tempe-sienitäyte. Viimeistele halutessasi tuoreilla lehtipersiljanlehdillä.Resepti: Laura Kaapro