Kiusauksessa

Näyttävä "keikauskakku" onkin arabialainen kasvisruoka

Lähi-idässä

Maqluba

Arabialainen keikausruoka maqluba

moni asia on ylösalaisin, joskus myös ruoka. Herkullista se kylläkin on. Viime aikoina omalla ruokalistallani on pyörinyt maqluba. Se tarkoittaa arabian kielessä ”ylösalaisin”. Hyvän ruuan ystäville esimerkiksi Jordaniassa, Palestiinassa ja Irakissa sana saattaa tosin tuoda ensimmäisenä mieleen ihanan keikausruuan.Perinteisesti maqluban syövereistä paljastuu lihaa tai kanaa. Tässä vegaanisessa versiossa niiden tilalla on linssejä ja härkistä tai nyhtökauraa, jotka sekoitetaan monin maustein höystettynä riisiin. Lisäksi maqlubassa maistuvat paahdetut munakoisot ja paprikat.todellakin on suolainen keikauskakku, sillä sen ainekset kerrostetaan kakkuvuokaan ja muhitetaan tiiviiksi ja meheväksi uunissa. Kun vuoan kumoaa tarjoilulautaselle, se pysyy hämmentävän hyvin kakun muotoisena – ainakin siihen asti, kunnes on aika käydä kimppuun.4 annostaValmistusaika 1 h2 dl riisiä3 dl vettä2 laakerinlehteä½ tl suolaa2 isoa munakoisoa3 punaista paprikaa2 rkl oliiviöljyä1 tl suolaa1 sipuli5 valkosipulinkynttä1 tlk (400 g) säilöttyjä kypsiä linssejä2 rkl oliiviöljyä250 g härkistä tai nyhtökauraa (esimerkiksi tomaatilla maustettu)2 tl korianteria2 tl kurkumaa2 tl juustokuminaa2 tl paprikajauhetta1 tl chilihiutaleita1 tl suolaa1 tl mustapippuria1 tl kanelia½ tl kardemummaa1 dl mantelilastujatuoretta lehtipersiljaa hienonnettunaMittaa riisi kulhoon ja kaada päälle runsaasti vettä. Huljuttele riisiä hetki kädellä ja kaada sitten siivilään. Valuta hyvin.Kuumenna vesi kiehuvaksi kattilassa. Lisää suola, laakerinlehdet ja riisi. Odota, että vesi alkaa jälleen kiehua, ja sekoita kerran. Peitä kannella ja alenna lämpö miedoksi.Anna riisin hautua kannen alla noin 15 minuuttia, kunnes neste on imeytynyt siihen. Käännä lämpö pois, mutta anna kattilan seisoa liedellä, edelleen kannella peitettynä, noin 5 minuuttia.Valmista sillä välin paahdetut kasvikset. Leikkaa munakoiso viipaleiksi ja paprikat suuriksi paloiksi.Lado kasvikset leivinpaperilla vuoratulle pellille. Pirskottele päälle oliiviöljyä. Paahda 240-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kauniisti paahtuneet. Mausta suolalla.Valmista paistos. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Kaada säilötyt kypsät linssit siivilään ja huuhtaise. Jätä valumaan.Kuumenna öljy pannulla ja kuullota sipulia 5 minuuttia.Lisää valkosipuli ja härkis tai nyhtökaura, valutetut linssit sekä kaikki kuivamausteet ja suola. Kääntele pannulla noin 5 minuuttia. Ota pois liedeltä.Kun riisi on kypsynyt, poista laakerinlehdet ja sekoita riisi paistokseen.Aseta pala leivinpaperia pyöreän kakkuvuoan pohjalle. Lado pohjalle kerros paahdettuja kasviksia, sitten riisi-linssipaistosta. Jatka kerrostamista, kunnes ainekset on käytetty. Säästä päällimmäiseksi kerros paahdettuja kasviksia. Painele pintaa käsillä, jotta kerrokset tiivistyvät.Laske uunin lämpö 200 asteeseen ja paista vuokaa noin 25 minuuttia. Jos pinta tummuu liikaa, peitä se kevyesti palalla foliota.Paahda sillä välin mantelilastut kuumalla pannulla ilman öljyä, noin 2 minuuttia käännellen. Hienonna lehtipersilja.Anna paistoksen vetäytyä noin 5 minuuttia uunista ottamisen jälkeen. Laita sitten vuokaa vasten tarjoilulautanen ja kumoa ympäri. Koristele paahdetuilla mantelilastuilla ja lehtipersiljalla.Resepti: Laura Kaapro