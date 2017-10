Lujasti lempeä

Ihmisyyttä ja elämää ei voi jättää työpaikan ulkopuolelle – Inhimillisyyden arvostaminen saa aikaan kovimmat t

Aamulla

Usein

Hyvässä

kahvihuoneeseen saapuu työntekijä toisensa perään. Yksi kaataa kahvia, toinen avaa jogurttipurkkia. Puheenaiheet liikkuvat päivän polttavissa ja lounaspaikan pohdinnassa. Kellon edetessä porukka hajoaa tahoilleen kokousten, sähköpostien ja projektien äärelle.Pinnalta aamukahviseurue näyttää rauhalliselta. Syvemmältä löytyy paljon muuta.Yhden yö on jälleen ollut rikkonainen, kun sudenhetkinä stressi pitää valveilla. Toinen on vastikään tavannut elämänsä rakkauden, ja yön kuumuus vaeltaa yhä iholla. Kolmannen illat täyttyvät riidoista puolison kanssa, avioliiton rippeitä rikki repien.Neljäs myöhästyy läheteltyään vielä aamulla työhakemuksia, kun ei jaksa enää. Viides odottaa kauhuissaan puhelua lääkäriltä. Näytepalojen tulosten pitäisi olla valmiina.emme tahdo muistaa ilmiselvää seikkaa: johtajat, alaiset ja työkaverit ovat kokonaisia ihmisiä työpaikoillaankin.Avoimuutta ja myötätuntoisuutta ei työelämässä ole perinteisesti pidetty suuressa arvossa, suorastaan päinvastoin. Ihmiskuvamme on edelleen monin tavoin kova, vaikka sitä välillä tarpeellisesti myös kyseenalaistetaan.Ihmisyyttä, tunteita ja elämän kirjoa ei kuitenkaan voi jättää työn ulkopuolelle. Siksi myötätunnon taidot kääntyvät lopulta aina vahvuuksiksi, eivät heikkouksiksi.työpaikassa ihminen saa olla olemassa kokonaisuutena: murheineen ja virheineen, mutta myös osaamisineen ja voimineen. Yksityisyydestä ei silti tarvitse luopua.Psykologisesti turvallisiksi koetut työyhteisöt kannattelevat sekä yksilöä, ryhmää että työtä. Turvallisessa ympäristössä voi kehittyä, ideoida ja toimia osaamisensa ylärajoilla. Vahva työyhteisö kestää tunteiden olemassaolon ja joustaa virheiden korjaamiseksi.Ihminen on laumaeläin, joka kaipaa yhteisön turvaa myös töissä. Inhimillisyyden haltuunotto onkin lopulta tehokasta, tuotteliasta ja luovaa, eli mitä kovinta valuuttaa. Työpaikat, joissa inhimillisyyden voima tunnustetaan, tulevat tekemään kovimman tuloksen – eikä se tapahdu ihmisen hinnalla.