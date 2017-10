Lujasti lempeä

Meihin lyödään vahvoja leimoja lapsuudesta alkaen, mutta onneksi on myös aikuisia, jotka näkevät enemmän

Oletko

Moneen meistä

Lähes aina niitä löytyy.

Vain

ollut hankala lapsi, tottelematon ja varsinainen maanvaiva aikuisille?Tai ehkä sietämätön teini? Paiskonut ovia mielipuolisuuksissasi ja nostellut keskisormea opettajille.Tai ehkä suvun musta lammas, jonka edesottamuksia yhä muistellaan päitä puistellen?on lyöty vahvoja leimoja jo pikkulapsuudesta alkaen, päiväkodin, koulun ja kodin seinien sisäpuolella. On ollut yliherkkää hysteerikkoa, vetämätöntä nynnyä, ikuista hymypoikaa, reipasta tyttöä ja levottomia lapsia. Huonoja syömään, nukkumaan, niiaamaan ja tottelemaan.Moni on rakentanut minuuttaan näiden kohtaamattomuutta korostavien tarinoiden varassa. Uskonut, mitä toistuvasti kerrotaan. Toteuttanut, mitä ulkopuolelta toistetaan.Yksi tavallisimmista kysymyksistäni psykoterapiavastaanotollani kuuluu kuta kuinkin näin:Oliko sinulla sellaisia aikuisia lapsuudessasi, jotka näkivät sinut jotenkin toisin? Oliko aikuista, joka ymmärsi sinua muita viisaammin?Sellaisia kuten jalkapallovalmentaja, joka on nähnyt hankalassa pojassa erityistä potentiaalia, jota muut eivät tunnistaneet.Tai opettaja, joka on nähnyt keskisormea pidemmälle ja jaksanut kysellä sielun seinämiin saakka.Rippipappi, joka on lempeästi etsinyt vastauksia hiljaisuuden takaa. Kummitäti, joka on luottanut, uskonut ja rohkaissut.Aikuisia, jotka ovat malttaneet katsella pinnan alle ja leimaa leveämmälle. Kohdelleet lasta arvostavasti, kuunnelleet kärsivällisesti ja etsineet polkuja, joilla on voinut tulla kohdatuksi, osata ja loistaa.luottamuksessa voi kasvaa. Aikuisen luottamus lapseen näyttäytyy hyvän odottamisena ja viisaan vastuun antamisena. Valtavan moni voisi kasvaa paljon oletettua pidemmälle ja oppia odotettua enemmän, jos kasvulle luotaisiin tilaa, luottamusta ja tukea.Jokainen meistä kaipaa tulla nähdyksi hyvänä toisten silmissä.Kuka tahansa meistä voi olla sellainen aikuinen, joka jaksaa etsiä ilmeistä syvemmälle ja löytää ulottuvuuksia, joihin muiden maltti ei riitä. Kuka tahansa meistä voi tarjota lapselle sellaista polkua maailmassa, jossa hän voi tulla nähdyksi hyvänä itsenään muiden joukossa.Jokainen lapsi on hyväksyvän katseen arvoinen. Kuka antoi sen sinulle elämäsi alkutaipaleella?