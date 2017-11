Lujasti lempeä

on stressannut viime vuosina voimalla. Tietoisuus sen vaarallisuudesta on levinnyt kulovalkean tavoin. Vinkit stressin poistamiseksi ovat jo lehtien arkipäivää. Stressi on saanut huonon maineen.Stressillä pelottelusta on tehty myös bisnestä, jolla myydään paikoin liiallistakin elämän leppoistamista ja yksiulotteista hyvinvointia.Pitkäkestoisena tilana se on merkittävä uhka hyvinvoinnille ja selkeä heikentäjä ihmissuhteille. Silti liioiteltu heiluriliike korkeasykkeisen suorituselämän ihannoinnista toiseen ylimitoitettuun ääripäähän on nähtävissä. Paheksunnan ilmapiirissä stressin myönteisyys ja tarpeellisuus on jäänyt kielteisen uutisoinnin varjoon. Ei stressi ole joko tai vaan sekä että.Stressi on monin tavoin mainettaan parempi.yhteiskunnasta ei tulisi yhtään mitään ilman stressiä. Stressin alkuperäinen tarkoitus on auttaa ihmistä toimimaan – ei uuvuttaa meitä toimintakyvyttömäksi.Vaaroistaan huolimatta stressi on myös positiivinen voimavara, joka auttaa suoriutumaan, keskittymään ja kehittymään. Ihminen voi parhaiten aktiivisuuden ja levon tasapainossa. Hyvinvoiva mieli kaipaa haasteita ja tehtävät valmistuakseen deadlineja.Lyhytkestoinen stressi on tärkeä polttoaine muutokselle ja tavoitteiden saavuttamiselle.Stressiä ei tule vimmaisesti välttää, vaan sitä tulee ymmärtää ja käyttää taidolla. Ratkaisevaa on paineen ja paineettomuuden vaihteleva rytmi.Stressin tehokkuus on omaa luokkaansa, mutta se polttaa ihmisen helposti loppuun. Olennaisinta sen käytössä on kohde ja kesto.näkökulmasta ei kannata pyrkiä stressistä eroon, vaan valita sen kohteet tarkoin:Mihin polttoaineensa kannattaa käyttää? Milloin sen kannattaa antaa vain jäähtyä?Stressi voi auttaa kohti tärkeää elämänmuutosta ja toimia voimana tavoitteiden toteen saattamisessa.Paradoksaalisesti myös tavoitteettomat ja liian helpot olosuhteet voivat luoda stressiä. Sen enempää kiireestä kuin hidastamistaidoistakaan ei voi tulla ihmisyyden mitta tai suorituksen kohde.Kun väkevän polttoaineen käytön taitaa, sen myönteinenkin voima on kiistaton.