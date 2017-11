Lujasti lempeä

Miehen elämän piti päättyä Lapin luontoon, mutta hän syntyikin siellä uudelleen – Tiivis luontosuhde edistää m

Kolumnia varten on haastateltu tohtorikoulutettava Taina Laaksoharjua, joka tutkii lasten luontosuhdetta.

kerran miehen, jonka elämän piti päättyä Lapin luontoon.Miehen elämän perustat olivat musertuneet yksi kerrallaan. Vaimo oli lähtenyt ja avioero ollut tuskallisen riitaisa. Etäisyys omiin lapsiin oli kasvanut sietämättömäksi, mikä repi miehen mieltä yhä pienemmiksi palasiksi.Perheen hajoamisen lisäksi alkoi musertua työelämän tuoma turva. Litistyminen kävi yhä tiukemmaksi. Joka suunnalta pusertava paine alkoi vahvistaa tunnetta siitä, ettei ulospääsylle olisi enää sijaa. Että mikä tahansa olisi parempi, kuin tämä tuskallisesti jatkuva elämä.Kuolemakin.Sen laiha turva tukenaan mies käveli ja käveli loputtomissa metsissä ja kohoavissa tuntureissa. Hiljalleen tuska löysi teitään ulos. Se pursui ulos raavaan miehen huutona, pienen pojan itkuna, isän suurina kyyneleinä ja aviomiehen syvänä ikävänä.Vastaanottajana oli Lapin luonto. Sen viimainen tuuli myötäeli tuskan teitä. Sen avarat metsät kykenivät vastaanottamaan sitä, mihin ihmisen korva ei ollut taipunut. Sen hiljaisena soljuvat purot vaelsivat katkerien kyyneleiden rinnalla.Usein hakeudumme alitajuisesti luonnon äärelle, kun vaikeudet puristavat otteeseensa. Jo kymmenissä minuuteissa luonnonrauha alkaa laskeutua mielen rauhaksi. Siinä missä mieli eksyy herkästi katastrofiajatuksiin ja kadottaa näkymän kaukaisuuteen, luonto taipuu lähelle. Se kannattelee ja myötäelää mielen tuskallisia tuulia.Luonto pystyy usein siihen, missä olisi myös ihmisen paikka. Se ottaa vastaan vailla odotuksia, selityksiä ja arvostelua. Luonnon suuret linjat, soljuvat äänet ja moninaiset aistikokemukset ankkuroivat mieltä tähän hetkeen.Kun voi elää tuulen henkäyksen, linnun viserryksen, aaltojen ryöppäyksen tai salaman kerrallaan, vähäisetkin mielen voimavarat voivat riittää. Jos maisema on majesteettinen ja upea, se usein tukee tukalaa oloa ja asettaa murheita mittasuhteisiinsa.luonnosta irtautumiseen on kasvanut voimakkaasti, vaikka aivan lähellämme olevista metsistä, puistoista ja meren rannoilta löytyy äärettömästi mielen tukirakenteita ja rauhoittumisvoimaa. Ihmisellä on luontainen ja sisäsyntyinen rakkaussuhde luontoon, jota on tärkeää ravita ja vahvistaa lapsuudesta alkaen.Luonto tarjoaa paljon opittavaa, kuten taitoa kääntyä poispäin itsestä ja enemmän kohti toisia sekä keinoja asettaa asioita mittasuhteisiinsa.Ei ole ikuista kesää, muttei koskaan loputonta marraskuutakaan.elämä ei päättynyt Lapin luontoon, vaan syntyi siellä uudelleen. Ase ei noussut ohimolle, vaan palasi kotona paikalleen kaapin perälle. Maisema taipui miehen murheille, herätteli uinuvaa toivoa.Jotenkin se kuiskasi hiljaisissa metsissään:Kyllä tämä tästä.