Sotien varjot lankeavat tämänkin päivän ihmissuhteisiimme – Läheisyys, luottamus ja tarvitsevuus ovat yhä monelle suomalaiselle vaikeita ihmisyyden lajeja

Kolumnia varten on haastateltu sosiologian dosentti, tutkija Sari Närettä.

1941 ilma on leuto, kun nainen nostaa kasan viljasäkkejä hevoskärryyn. Matkalla viljamyllylle appiukko tulee vastaan kalpein kasvoin, virkkamatta sanaakaan.Myllyltä palatessaan nainen poimii pienet lapsensa evakkonaapuriltaan ja ryhtyy vielä iltalypsylle.sitten appiukko astuu tupaan. On synkkien sanojen aika.Vain henkäys, ja sydänalaa kaivanut ikävä muuttuu repiväksi tuskan huudoksi. Hetkessä koko maatila murenee mustan surun äärelle. Veljiä, naapureita ja lopulta vielä rakkainkin.Omien lasten isä.käytyjen sotien kaavoittama moninainen suru ja kauhu asettuu sukupolvien ketjussa häkellyttävän lähelle. Ei tarvitse kauas historiaan päätään kääntää, kun sodan varjot osuvat silmiin suvusta riippumatta. Vaikka sota ei ole koskaan uhannut minun tai lasteni elämää, sen raunioittamalle maatilalle on rakentunut vielä minunkin isäni lapsuus.Yhtenä tarinana tuhansista.hätä on ollut ja on yhä yhteinen, vaikka sen tarinat ovat monenlaiset ja usein vaietutkin. Menettämisen kauhu ja yksinpärjäämisen pakko ovat historian saatossa leimanneet suomalaista arkipäivää. Hätä ei alkanut yksin sodista, eikä yksin niihin päättynyt. Puute, nälkä, sairaudet ja ankarat olosuhteet olivat suomalaisten ihmissuhteiden taustatekijöitä jo ennen sotien langettamia henkisiä laskuja.Sisulla on painettu läpi harmaan kiven, ennemmin vaihtoehdottomuudesta kuin uljaasta voimasta. Ihmiset selviytyvät ja sopeutuvat, kun on pakko, mutta miten ja millä hinnalla?Kuinka paljon on pitänyt sulkea sisäänsä, kätkeä mielensä piiloihin ja painaa unohduksiin, jotta on voinut jatkaa elämän matkaa?selviämisen kriteeri on ollut henkiin jääminen, ei tunnepuolen taakalle ole jäänyt mainittavaa tilaa. Moni henkiin jäänyt kyllä selvisi, muttei välttämättä toipunut. Sitä surujen hiljaista hintaa ja pitkää laskua maksetaan ja tuotetaan edelleen.Läheisyys, luottamus ja tarvitsevuus ovat yhä monelle suomalaiselle vaikeita ihmisyyden lajeja.Usko toisten apuun, inhimillisyyden oikeuteen ja turvan kantavuuteen on edelleen paikoin haurasta. Rauhan ajassakin moni käy yksinäistä sisäistä sotaa. Tuska ei kuitenkaan vaikenemalla ja pakenemalla katoa. Piiloissa se vain kasvaa muuriksi ihmisten välille, etäisyydeksi läheisyyden teille.uskaltaa alkaa jo rohkeammin tuntea ja välittää. Liikkua selviytymisestä kohti toipumista. Kaivautua kainaloon pois yksinäisyyden kylmistä poteroista.Voisimme luottaa hiljalleen siihen, että elämä kantaa. Ilman, että sydäntään ja ihmisyyttään tarvitsee kovettaa.