Lujasti lempeä

Saako sanoa, että jouluun kuuluu myös surua, yksinäisyyttä ja kauhua? On tärkeää muistaa, ettei joulu ole yksi

Joulu

Tekstin tarinat pohjautuvat Lujasti lempeä -blogin FB-sivujen seuraajien lähettämiin kertomuksiin.

on yksi valmiiksi sanoite­tuimmista ja tarkoin kuvite­tuimmista pyhistä.Sitä kehys­tävät mielikuvat alati lämpimästä joulumielestä, sukulaisten yhteisestä ilosta, pienten lasten kihisevästä odotuksesta ja pulleiksi puetuista juhlapöydistä.Mutta on joulun valoilla sanattomat varjonsakin.Lapsi laskee päänsä painuksiin, kun riita alkaa jo ennen kinkun nostamista pöytään. Isä huutaa niin kovaa, että äiti pelkää sen kuuluvan taas naapuriin saakka. Äiti yrittää hyssytellä, laittaa lapset makkariin odottamaan ja jää maanittelemaan isää.”Mitenkäs teillä vietettiin joulua?” kysyy pirteä opettaja loman jälkeen, eikä lapsi muista muuta kuin suunsa sulkevan häpeän.Tänäkin jouluna äiti kaipaa lapsiansa. Tänäkin aattona isä suree ikäväänsä. Vaikka vuodet ovat väljentäneet kipua, olo on yhä vaillinainen lasten poissa ollessa. Mutta miten pitkä onkaan se ikävöivien vanhempien ketju, jossa vietetään joulua omista erossa?Miten monen joulua värittää vankkumaton ikävä?Kellon tikitys on helvetillisen hidas. Pyhinä se äityy vinoilemaan matelullaan, kuin pilkaten yksinäisen aikaa. Joulun pyhät ovat yksinäisyyden pisimpiä päiviä, joiden onni löytyy niiden päättymisestä.Kun arki astuu jälleen vallankahvaan ja kaupunki herää hiljaiselostaan, palaa yksinäisen ympärille edes häivähdyksiä yhteistä elämää.Aattoaamua ahdisti äidin krapula ja jouluillan selätti isän kalteva känni. Perheen pienin oppi tekeytymään näkymättömäksi lapseksi pullon hengen tieltä.Eräänä jouluna pieni on kasvanut niin suureksi, ettei jaksa enää venyä. Silloin hän irrottautuu perheensä kivuliaista traditioista ja päättää, että omille lapsille rakentuu vielä aivan toisenlainen, turvallinen joulu.Silmät ovat kyyneleistä raskaat, vaikka aaton ilo on ylimmillään. Ensimmäinen joulu ilman rakasta on raskain. Joulu, jonka perinteisiin tunkeutuu uutuutena hautuumaavierailu ja tuskallisen ikävän kynttilä. Joulun yltäkylläisyyden kontrastina on yksi tyhjyyttä kuiskiva tuoli.Toiveissa siintää joulu, jolloin kuoleman varjo väistää elämän vahvempaa valoa.Hoitokodin ohjaajat herättävät aamulla asukkaansa ja laittavat rauhassa riisipuuroa tulille. Kirurgi astuu leikkaussaliin sisään ja ryhtyy toimeen aattoillasta huolimatta. Psykiatri ottaa vastaan hänet, jonka mieli ei kestänyt enempää. Palokunta kiirehtää sinne, missä joulun valo on muuttua elämän tuhoksi. Poliisi soittaa ovikelloa siellä, missä joulurauha ilman virkavaltaa on vielä tuntematon käsite.Sen alle mahtuu koko ihmiselämän kirjo, kaikkine valoineen ja varjoineen. Sen sävyt ovat kultaista joulua moninaisemmat, paikoin pikimustat ja kauneimmillaan lempeän valon värittämät.Ja silti se on aivan oikea ihmisen joulu.