Pohdimme liian harvoin, miten oma toimintamme vaikuttaa toisiin – Hyvässä ystävyyssuhteessa osataan käsitellä

aika sitten kävin rakkaan ystäväni kanssa epämiel­lyttävän keskus­telun. Olimme aiemmin ottaneet hieman yhteen, minkä vuoksi yritimme jälkikäteen yhdessä pohtia, mistä todella oli kyse.Konfliktin yhteinen analysointi on vielä helppoa siihen nähden, miltä tuntuu saada hankaavaa palautetta itsestä toisen näkökulmasta käsin. Viisas ystäväni osasi kertoa, millainen toimintani saa hänen olonsa tuntumaan tukalalta.palaute kirpaisi, totta kai. Ystävän ymmärtäväkin moite herättää väistämättä häivähdyksiä myös häpeästä ja syyllisyydestä.Samanaikaisesti olin syvästi kiitollinen ihmissuhteesta, jossa saa turvallisessa yhteydessä kuulla myös oman toimintansa hankalista puolista ja lisätä ymmärrystä itseen liittyvistä sokeista pisteistä.Käydä yhdessä ystävyyden kehityskeskusteluita hyvistä ja hauraista hetkistä.keskimäärin huomattavasti paremmin tietoisia siitä, miten toiset vaikuttavat meihin, kuin siitä, miten me itse vaikutamme toisiin. Kaikki kohtaamiset ja ihmissuhteet tapahtuvat kuitenkin jatkuvassa dialogissa, toinen toisiimme loputtomasti vaikuttaen.Pysähdymme liian harvoin miettimään, miltä oma käyttäytymisemme mahtaa toisesta tuntua. Harmillisen vähän maltamme pohtia epämukavia, mutta niin tärkeitä ihmissuhteiden kohtia: Millainen vaikutus omalla käyttäytymisellämme on läheistemme, puolisoidemme, ystäviemme ja työkavereidemme käyttäytymiseen?Niin myönteinen kuin kurja olo tahtoo tarttua läheisiimme, ja pakottaa heidät omalla tavallaan vastaamaan käytökseemme.aina väistämättä toinen toisiimme. Tartutamme tunteita, luomme turvallisuutta tai vahvistamme uhkan tunnetta. Tämän teemme joko lisäämällä kilpailuasetelmia tai etsiytymällä myötätuntoisesti ennemmin rinnalle kuin toisen ylle tai alle.Koululuokkien, työpaikkojen, ystävyys- ja perhesuhteiden hyvinvoinnin kannalta on keskeistä oppia kääntämään katse kohti peiliä. Olennaisinta ei lapsenkaan kanssa ole pohtia sitä, millaisia kavereita hän on sattunut saamaan, vaan sitä, millainen kaveri hän itse osaa toisille olla.Tilanteiden ja tunteiden kärjistyessä on maltettava kuunnella myös toista osapuolta ja sitä, millaiseksi hänen olonsa minun seurassani äityy.Vain ymmärtämällä, kuuntelemalla ja hankalaakin yhdessä sietämällä voi kasvaa yksin ja yhdessä.toisiamme hyväksyviksi peileiksi ja kasvumme kehittäjiksi. Hyvissä ja syvissä ihmissuhteissa on mahdollisuus tulla tietoisemmaksi sellaisista puolista ja toimintatavoista itsessä, jotka herkästi jäisivät sanoittamatta. Lämmöllä annetun kritiikin saaminen on suuri luottamuksen osoitus.Korkeimmalle tulisikin arvostaa niitä ihmissuhteita, joissa ei nautita vain mukavuuksista, vaan joissa saa ja joutuu myös kantamaan vastuuta ja kehittymään kanssakulkijana.