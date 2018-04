Lujasti lempeä

Isovanhempien arkinen läsnäolo ja lämpö ovat aarre, josta moni lapsi jää tänäkin päivänä paitsi

Helsinkiin kulki aivan yläkoulun vierestä. En todellakaan toivonut törmääväni tuttuihin se ntakapenkillä, mutta toisinaan niin kävi. Keskeneräisyyttäni esitin koulussa turhan kovaa mimmiä. Siihen kuvaan eivät sopineet yökamat, jotka oli survottu piiloon koulurepun syvyyksiin.”Mihin sä oot matkalla?” koulukaveri uteli linja-auton rytinässä.”No, tonne Hesaan vaan vähän hengailee” valehtelin sujuvasti ja coolisti Länsiväylälle katsellen.Olisi ollut aivan liian noloa kertoa totuus. Makeasta hengailusta ei ollut tietoakaan, vaan matkani vei monena viikonloppuna koulusta suoraan mummilaan.aikuisen perspektiivistä katsottuna juuri se olisi ollut mitä suurin ylpeyden aihe. Teinin sitkeä tahto jurnuttaa perjantairuuhkassa mummilaan, jossa kanankoivet mehevöityivät uunissa ja budapestit kaivetaan iltaherkuiksi yläkaapista. Jossa kolmisin katsottiin Onnenpyörää sohvalla ja ihmeteltiin keittiön ikkunan edessä pyrähteleviä punatulkkuja.Jossa aika oli täynnä silkkaa tavallisuutta ja juuri siksi mitä suurinta taikaa.muista mummin ja ukin koskaan kieltäytyneen yökyläilijästä. Kun kotona taistelivat murrosiän ja murheiden lisäksi vilkkaat pikkusisarukset, oli mummolan verkkainen tahti ja hitaasti löntystelevä aika mannaa myllertävälle mielelle.Elämä ja työ ovat kuitenkin kipeästi opettaneet, ettei samaa isovanhemmuuden herkkua ole tarjolla jokaiselle lapselle. Isovanhempien arkinen läsnäolo, vastaanottavuus ja ajan tarjoaminen ovat sellainen aarre, josta moni ei voi ammentaa osakseen tänäkään päivänä.isovanhempien rakkaus voi olla sellainen turvan takaportti, joka ottaa vastaan silloinkin, kun omien vanhempien ymmärrys tai voimat ehtyvät.Tänä päivänä isovanhempina ovat suuret ikäluokat, joilla on poikkeuksellinen mahdollisuus elää pitkään lastenlastensa kanssa. Niin moni tekeekin, sillä valtaosa tapaa lapsenlapsiaan säännöllisesti.taika on kiistaton tutkimustulostenkin valossa. Läheisillä ja hyvillä isovanhempisuhteilla on lapselle suuri merkitys. Ne suojaavat mielenterveyttä etenkin silloin, jos omaa perhettä koettelevat vaikeudet, alkoholi, erot tai kiireet.Haaveilen jo nyt mummiudesta, eikä toiveeni ole lainkaan uusi. 88-vuotiasta mummiani jaksaa edelleen naurattaa muistikuvat siitä, miten jo pikkutyttönä unelmoin eläkeläisen elämästä.kyse ei ollutkaan eläkkeestä elämänvaiheena, vaan siitä, mitä isovanhempani osasivat olemisessaan ja ajan tarjoamisessaan lapselle välittää.Siitä, miten isovanhemman rakkauden ja rauhan määrä jätti lapseen minussa lähtemättömän vaikutuksen.Tekstiä varten on haastateltu Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchiä.