Lujasti lempeä

Nämä yhdeksän viestiä äidille kertovat, miltä tuntui elää rikkovan rakkauden talossa – Maaret Kallion lukijat

Äiti

Äiti

Äiti

Äiti

Äiti

Äiti

Äiti

Äiti

Äiti

Tekstin tarinat pohjautuvat Lujasti lempeä -blogin FB-sivujen seuraajien lähettämiin kertomuksiin.

, olisitpa käsittänyt pienuuteni.Etten ollut lainkaan niin iso kuin mitä odotit. En oikeasti pärjännyt niin hienosti kuin halusit. Reippauteni oli selviytymistä, ei rohkeutta, itsenäisyyttä eikä edes vahvuutta. Olisinpa saanut olla lapsi. Herkkä, ujo, pöhkö ja pelokaskin. Että olisit vain tullut viereeni, ja jaksanut uudelleen ja uudelleen sanoa, että ei ole mitään hätää. Että kaikki järjestyy kyllä., olisitpa tuntenut arvosi.Ettet olisi aina laittanut itseäsi viimeiselle sijalle, vaan vaatinut osan itsellesikin. Olisitpa nähnyt uhrautuvuutesi kolkon puolen, sen sinut syrjäyttävän ja tarpeesi kieltävän osan. Olisitpa osannut meidän lisäksi kuunnella omiakin unelmiasi, kunnioittaa rajojasi ja välittää tunteistasi. Silloin ei ehkä minunkaan olisi ollut niin vaikea välittää niistä omassa elämässäni. Rakkaus, äitini, kun on sitäkin, että uskaltaa rakastaa myös itseään., olisitpa uskaltanut puhua vaikenemisen sijasta.Sinä tiesit, mitä kotimme kattojen alla tapahtui, mutta suljit visusti silmäsi. Kieltäydyit kuulemasta yöllisistä kosketuksista, pienen ihmisen rajojen rikkomisesta. Sinä vaadit positiivisuutta hädän hinnalla, koska et kestänyt totuuden sanojani. Minä sen kaiken kuitenkin koin, sinä jouduit vain kuulemaan. Paha ei puhumattomuudella katoa, kasvaa vain. Olisitpa uskaltanut olla suojani., olisitpa nähnyt voimani.Ettet olisi lapsen kuullen kauhistellut maailmaa aina niin kamalaksi ja pelottavaksi paikaksi. Olisitpa osannut näyttää, ettei jokaiseen tilanteeseen, tunteeseen ja haasteeseen tarvitse vastata tutisevalla kauhulla ja pelokkailla katastrofikuvilla. Että pääosin maailma on hyvä ja ihmiset luottamuksen arvoisia. Ehkä silloin olisin uskaltanut minäkin. Olisin uskaltautunut tulla näkyväksi näkymättömyydestä ja oppia luottamaan muihin., käsittäisitpä humalasi hajottavuuden.Sen, miltä känni näytti pienen lapsen silmin. Miten musertavasti jännitin kotiin tullessani ja pelkäsin yöllä herätessäni. Vaikka pahaa ei koko ajan ollutkaan, sen odottaminen oli vähintään yhtä pelottavaa. Olisitpa ymmärtänyt, miten humalassa muutuit ja katosit, vaikka olit ihan vierellä. Äiti, et olisi saanut juoda. Et meidän kanssa, etkä piilossa, etkä hienoimpienkaan selitystesi kera. Ymmärrätkö sitä vielä tänäänkään?, ymmärtäisitpä satuttavuutesi.Arvaamattomuutesi, raastavuutesi ja ennakoimattomuutesi ovat kasvattaneet minut varpailleni. Tunkeutumalla liian lähelle olet karkottanut minut vain kauemmaksi. Vieläkin hiivin ihmissuhteissani ja varon liikaa sanojani. Välttelen tunteita ja pelkään läheisyyttä. Olen ottanut etäisyyttä myös sinuun ja sinä tiedät sen. Se ei ole toiveitteni mukaista, mutta se on oman elämäni ehto. Vain kauempaa sinua on mahdollista rakastaa., huomaisitpa ikuisen ikäväni.Ymmärtäisitpä, että lapsi on äitinsä edessä aina lapsi, aikuisenakin. Kadehdin niitä ystäviäni, joiden äidit jaksavat välittää, viettää aikaa yhdessä ja kysyä kuulumisia. Osallistua arkeen, kiinnostua lapsenlapsistaan ja tarjota lempeitä neuvojaan. Sattuu syvästi, kun sinun oikea elämäsi on aina jossain muualla kuin lastesi lähellä. Äiti, minun on sinua niin kipeästi ikävä., näkisitpä minut tänään.Kunpa ymmärtäisit, miten edelleen kaipaan sinun hyväksyntääsi, koskettavia sanojasi, rakastavaa läsnäoloasi. Haluaisin kuulla, että olet ylpeä minusta ja kaikesta siitä, mitä olen osannut elämääni rakentaa. Saisinpa nähdä silmistäsi ilon ja hyväksynnän katsoessasi minua ja kokonaista elämääni. Ehtisinkö elämässäni vielä kokea, että riittäisin sinullekin?, olisitpa tuntenut rakkauteni.Sen, joka totutteli sinun tapoihisi ja ymmärsi sinua liiaksikin.Sen, joka lopulta luovutti, vaikka silloinkin yhä salaa odotti.