Lujasti lempeä

Kesä on hyvää aikaa kirkastaa elämänsä suuntaa – siksi itselleen kannattaa kirjoittaa muistokirjoitus

Mitä

Siinä

Kesän

Hautajaisissa

Kesän

Katselemalla

sinulle kuuluu juuri nyt?Se on kysymys, jota usein kysymme toisiltamme, mutta vain harvoin itseltämme.missä hyvinvoiva mieli tarvitsee aktiivisuutta, myös pysähtymisellä ja pohdinnoilla on keskeinen paikkansa. Liian kiihkeä elämä vie monen mennessään, eikä rauhoittumiselle tai suunnan kirkastamiselle riitä tilaa.Liian kovissa vauhdeissa ei ehdi kysyä, missä, miksi ja miten menee. Silloin on vaarana, että iso osa aitoa, tuntevaa ja hyvää elämää lipuu ohitse. Jos suuntaansa ei aktiivisesti pohdi ja kirkasta, saattaa elämäksi muotoutua tulipalojen loputon sammuttelu tai onnen passiivinen odottaminen.Silti lopulta jokaisen elämä ja tarina rakentuu juuri arjen valinnoista ja tuhansista teoista.ja lomien väljyys tarjoilee monelle hetkiä syvemmille pohdinnoille. Mihin suuntaan tahdon kulkea? Mikä ja ketkä ovat elämässäni tärkeitä? Miten tämä näkyy toiminnassani arjen tasolla?Valinnoillaan voi vaikuttaa. Suuntaansa voi tietoisesti kirkastaa.Toisinaan tärkeimpien asioiden löytäminen on vaikeaa arjen oravanpyörässä. Länsimainen ihminen hukkuu helposti harhaluuloihin voimistaan ja illuusioon ajan loputtomuudesta. Elämän arvokkaimmat asiat kirkastuvat kuitenkin nopeasti, kun katsoo sitä kuolemasta käsin.pidetään muistopuheita ja ihmisen kuollessa hänestä voi lukea muistokirjoituksia. Kun muistelemme kuolleita, muistelemme aina myös heidän arvojaan.Mille he omistautuivat? Miten he toimivat hyvissä ja hankalissa hetkissä? Millaisen jäljen he jättivät läheisiinsä? Mitä he arvostivat ajankäytön näkökulmasta käsin?verkkaisemmassa tahdissa voi hetkeksi asettua mielikuvittelemaan omaa muistokirjoitustaan. Silloin itseään voi tarkastella ikään kuin ulkopuolelta – läheisten, ystävien, työkavereiden tai vaikka koko Suomen näkökulmasta käsin. Miten valintasi, tekosi ja arkesi asettautuisivat mielikuvitteellisen muistokirjoituksen raameihin? Mitä lapsesi muistaisivat sinulle olleen tärkeintä?Ja millaisille arvoille haluaisit muiden nähneen sinun omistautuneen?elämää eletyn elämän näkökulmasta voi päästä kiinni olennaisimpaan, ennen kuin arjen vauhti tarraa jälleen kiinni.Hetkeen ei ehkä olekaan vaikea muistaa, mikä todella elämässä on tärkeää.