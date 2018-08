Lujasti lempeä

Perhe on Suomessa liiankin pyhä – Yksinäisyys ja väkivalta jäävät usein piiloon häpeän sulkemina salaisuuksina

Tiesitkö

Turvallisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

Jokaisella

Kolumnia varten on käytetty lähteenä sisäministeriön julkaisua Hyvä elämä – Turvallinen arki.

asuvasi maailman turvalli­sim­massa maassa? Monin mittarein mitattuna Suomi listautuu turvalli­suudessaan kärki­sijoille. Esimerkiksi rikollisuus on kansain­välisissä vertailuissa vähäistä, ja luottamus oikeuslaitokseen sekä viranomaisiin suurta.Silti maailman turvallisimmassa maassa tunnetaan suhteettoman paljon turvattomuutta. Suomessa eletään nimittäin Euroopan toiseksi vaarallisimmissa perheissä, kun asiaa tarkastellaan lähisuhdeväkivallan näkökulmasta.on monin tavoin ihmiselämän ja ihmissuhteiden vedenjakaja.Se on perustavanlaatuinen tarve heti nälän ja janon tarpeiden tyydytyttyä. Emotionaalinen ja fyysinen turvallisuus on se pohja, jolle hyvä lapsuus ja läheisimmät ihmissuhteet rakentuvat.Ihmismieli ei erottele mielen sisäistä turvattomuutta ulkoisten olosuhteiden turvattomuudesta. Voimme kokea turvattomuutta hyvinkin turvallisissa olosuhteissa tai toisaalta tavoittaa riittävän turvallisuuden tunteen turvattomienkin olosuhteiden vallitessa.Ihminen on keskiössä turvallisuuden tunteen vahvistajana ja korjaajana.Turvattomuus syntyy usein toisista – mutta niin syntyy turvallisuuskin. Ihminen toipuu luonnonkatastrofin aiheuttamista traumaattisista kokemuksia helpommin kuin ihmisen toiminnasta aiheutuvista traumoista. Sen minkä ihminen rikkoo, vain ihminen voi korjata.turvallisimmassa maassa, Suomessa, turvattomuuden tunne on surullisen monelle arkipäivää. Moni kokee yksinäisyyttä, vaikkei välttämättä ole yksin. Perhe on liiankin pyhä, mikä mahdollistaa turvattomuuden vahvistumisen kodin seinien sisäpuolella. Yksinäisyyden ja väkivallan monet muodot jäävät piiloon häpeän sulkemina salaisuuksina. Yksinpärjäämisen kyseenalaistamaton ihanne vaikeuttaa avun hakemista.Turvallisuus syntyy siitä, että ihminen kokee tulevansa kuulluksi. Toisille olemassa olevaksi. Että hän ei jää perheessään, parisuhteessaan tai ympäröivässä yhteiskunnassa näkymättömäksi. Turvallisuus ei vaadi rakentuakseen täydellisyyttä, vaan uskallusta katsoa pahaa kohti, myötäelää sitä ja rohkeutta puuttua siihen.meistä on pala yhteiskunnan turvallisuustehtäviä vastuullaan.Pienillä teoilla voidaan tehdä paljon luoden työpaikoille, bussipysäkeille, kouluihin ja perheisiin lähestyttävyyttä, ennakoitavuutta ja lämmintä uteliaisuutta. Turvallisuutta luo vahva kokemus meistä, eikä yli-ihaillusta yksilökeskeisyydestä.Jos jokin turvattomuudessa yhdistää, niin jokaisen tarve turvallisuuteen toinen toisiltamme. Jokaisella meistä on jatkuva mahdollisuus rakentaa tai nakertaa omaa ja toisten turvallisuuden tunnetta.