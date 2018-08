Lujasti lempeä

Kiinnitämme helposti huomion kaikkeen negatiiviseen ja pahaan, vaikka ympärillämme on niin paljon hyvää

Muistat­ko

Huomioimme

Herkkä

Koska

Lukuisat

harmil­lisen hyvin nega­tiiviset kohtaa­miset tai kurjat palaut­teet lukuis­ten myön­teisten joukosta? Hakeutuuko huomiosi herkemmin kielteisiin kuin myönteisiin uutisiin? Havahdutko nopeasti kehosi kolotuksiin ja kipuihin?Jos vastasit kyllä, ei ole mitään hätää. Olet aivan normaali ihminen.helpommin negatiivisia asioita, sillä sellaisiksi aivomme ovat kehittyneet evoluution saatossa. Uhan huomaaminen on ollut henkiin jäämisen kannalta huomattavasti tärkeämpää kuin mielihyvän ja myönteisten seikkojen havainnointi ja muistaminen. Se on pitänyt meidät turvassa.Kielteisellä informaatiolla on mielessämme aina etuajo-oikeus. Sen vuoksi muistamme ja huomaamme herkemmin kaiken pahan ja hankalan. Siksi maine on helpompi tahrata kuin puhdistaa.vaaralle virittäytyminen on ymmärrettävää, mutta myös mieltä ja hyvinvointia haavoittavaa. Liiallinen kielteisessä kelliminen sumentaa kokonaiskuvaa. Meitä jatkuvasti ympäröivä hyvä jää helposti huteralle huomiolle.Kukaan meistä ei joudu pinnistelemään huomatakseen huonoja seikkoja, sillä se luonnistuu mieleltämme kuin itsestään. Väsyneenä, kuormittuneena, sairaana tai nälkäisenä olemme vielä normaaliakin kielteisempiä. Silloin voimme kehittää nopeastikin kehittää itsellemme mielikuvan siitä, että kaikki on koko ajan maailmassa pielessä.Sama toimii myös mielemme sisällä: tunnemaailmassamme havahdumme usein huomaamaan intensiivisemmän kielteisen tunteen, kuten ärsytyksen, jännityksen tai pelon, vaikka tunnemaailmamme liikkuu useimmin hyvän olon puolella.huomiokynnyksemme ylittyy kuin itsestään hankalista seikoista, hyvää on vahvistettava ja alleviivattava levollisemman ja turvallisemman mielen virittämiseksi. Hyvän eteen on nähtävä tietoisesti hieman vaivaa, mutta se kannattaa.Läheisissä ihmissuhteissa tarvitaan ainakin viisi onnistunutta kohtaamista tasapainottamaan yhtä epäonnistunutta kokemusta. Myönteisen suhde kielteiseen on oltava selkeästi runsaampi, minkä vuoksi sitä kannattaa tietoisesti etsiä ja vahvistaa niin oman mielen sisällä kuin toisten kanssa kohdatessa.tutkimukset ovat osoittaneet, ettei myönteisen ajattelun vahvistaminen tarkoita tekopirteyttä, vaan se merkitsee konkreettista keinoa vahvistaa mielen toimintakykyä ja joustavuutta.Kiltteyttä, luottamusta, turvallisuutta, iloa ja kiitollisuuden aiheita on maailmassa yllin kyllin. Ongelma ei useinkaan ole niiden puutteessa, vaan siinä, ettemme malta katsoa hyvää kohti.Tänäänkin kannattaa hetkeksi hengähtää ja pohtia, mihin aikoo huomionsa laskea.Voisiko se levähtää myös kaikessa hyvässä?