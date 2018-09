Lujasti lempeä

nainen naiselle susi?Niin on väitetty vuosia, kohtuutto­mankin tiuhaan. Vastavetona on noussut esiin vaatimus lauseen hautaamisesta historiaan. Taustalla on uskomus, jonka mukaan se, mitä sanotaan, muuttuu todellisuudeksi.Siksi pitäisi ennemmin puhua siitä, miten nainen on naiselle tuki, lohtu ja turva.Mutta niin kuin susipuheet ovat vain osa totuutta, niin ovat myös liian myönteiset yksinkertaistukset. Nainen on naiselle ihminen: useimmiten hyväntahtoinen, mutta uhan äärellä pahaankin pystyvä.naisen elämää pidemmälle elänyt tunnistaa suden hetkiä. Ne ovat niitä, joissa kylmä katse työntää alemmas ja jättää ulkopuolelle, kun on vähän liian nätisti pukeutunut, liian hyvin pärjännyt tai liian onnellisena elänyt.Ne ovat hetkiä, joissa sanojen piikit viiltelevät muka tarkkanäköisiä huomioita, joiden tarkoituksena on alentaa yhtä ja ylentää toista. Ne ovat pahoja puheita, joita käydään selän takana toisista naisista, ystävistä ja kollegoista.Juuri näissä hetkissä olisi syytä kääntää katse omaa peiliä kohti. On helpompi tunnistaa tilanteita, joissa joudumme toisen kateuden synnyttämän hyökkäyksen kohteeksi. Sen sijaan on huomattavasti vaikeampaa poimia tilanteita, joissa itse tuntee kateutta ja sivaltaa siksi terävästi toisia.on katala tunne, jolla on silti tärkeä viesti. Kateudessa tiivistyy hankaava ristiriita: yhden täyttymys ja toisen puutteellisuus. Toinen on saanut jotain sellaista, jota itsekin kaipaisi. Ehkä huomiota, menestystä, aikaa, nautintoja, lepoa, rakkautta, itsetuntoa, rajoja tai rohkeutta.En lainkaan usko ihmisiä, jotka väittävät, etteivät koskaan tunne kateutta: kateus on normaali ja inhimillinen tunne. Jokainen meistä tuntee kateutta ajoittain. Kateus on vain tunne, se tulee ja menee, mutta josta on otettava vastuu.ei tulisi väistellä ja paheksua, vaan katsoa suoraan ja lämpimästi kohti. Kateuden tunnetta ja siihen liittyvää toimintaa kannattaa tarkastella lähemmin.Tuhoava kateus tahtoo vähätellä, mitätöidä ja latistaa. Se pyrkii viemään hyvää pois toiselta, jotta sen vierestä katseleminen ei tekisi niin kipeää. Mutta toisen hyvän tuhoaminen tuhoaa aina paljon myös itseltä.On myös olemassa hyvää kateutta. Se on sellainen piikki lihassa, joka ohjaa vihlaisten kohti uutta suuntaa.rohkein uskaltaa pysähtyä tutkimaan tarkemmin kipua kun tuntee kateuden kirpaisun. Mitä kateus kertoo siitä, mitä itse kaipaisin? Miten voisin pyrkiä sitä kohti paremmin?Kateuden kääntöpuolelta löytyy usein lämmintä ihailua. Sitä tavoitellessa pystyy herkemmin puhumaan pahan sijasta hyvää selän takana.