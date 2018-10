Mieli on kuin hiihtolatu, jonka urien syvyyteen voi itse vaikuttaa – Tällainen on keskittymisen kannalta hyvä päivä

Lujasti lempeä

Mieli on kuin hiihtolatu, jonka urien syvyyteen voi itse vaikuttaa – Tällainen on keskittymisen kannalta hyvä

ennen aamusuihkua silmien eteen ponnahtavat sähköpostit ja kokouskutsut nostavat sykettä korkeammalle. Töihin lähtiessä kahvi on jo ehtinyt kaatua kahdesti, avaimet olleet hukassa ja hermo kiertynyt kireälle.Vetelehtivässä aamuruuhkassa paine vain nousee ja työt on aloitettava jo liikennevaloissa. Ahdistunut ja levoton mieli hyppelehtii sinne tänne,etsien välihuvitusta koiravideosta ja somen maailmasta, jossa uusi kohu on jo leimahtanut.ei ole ehtinyt oikein edes alkaa, kun käymme jo kierroksilla. Joka suunnasta tulevat toiveet, tarpeet ja velvoitteet vaativat sinkoilemaan tehtävästä toiseen. Keskittymiskyky, läsnäolo ja sinnikkyys väistyvät kiireen, säntäilyn ja hermoilun tieltä. Tulipaloja sammutellessa ei ehdi katsella koko kuvaa tai havainnoida toimintaansa.Moni kokee menettäneensä keskittymiskykynsä. Kirjan lukeminen tuntuu mahdottomalta, eikä televisio-ohjelmaakaan malta katsoa vailla kännykän tarjoamaa vertaistukea. Hyvätkin hetket läheisten kanssa karkaavat käsistä, kun mieli koheltaa toisaalla. Toiminta muistuttaa enemmän jatkuvaa pikkusälän suorittamista kuin omassa hallinnassa olevaa suurempien kokonaisuuksien hallintaa. Vaikka tekisi hillittömästi, tärkein tuntuu usein valuvan käsistä.ja nuoren keskittymiskyky on vielä vahvasti kehittymässä, mutta aikuinenkaan ei voi osoitella yksin geeniperimäänsä. Keskittyminen ja tarkkaavaisuuden suuntaaminen ovat ennen kaikkea kokonaisvaltaisia taitoja, joiden kehittymistä voi vaalia ja edistää. Sähläämisen päiviä osuu jokaiselle, mutta alituinen kiire ja lyhytjännitteisyys tekee tuhojaan.Onni ja uhka on alati muokkautuvissa aivoissa. Kyse on ikään kuin hiihtoladusta, joka urautuu sitä tukevammaksi, mitä enemmän sitä hiihtää. Mieltä voi yhtä lailla opettaa sinkoilevaan keskittymiskyvyttömyyteen kuin keskittyneempään ja viisaampaan toimintaan. Keskeisintä on tarkastella toistojaan ja tutkia arkeaan, sillä arki ja rutiinit ratkaisevat. Pienetkin teot merkitsevät.päivän voisi siis aloittaa toisinkin. Olennaista on auttaa itseään hallitsemaan ympäristöään. Voi antaa mielen hetken aamulla herätä ennen kuin syöttää sille sähköpostia toisen perään. Tai istua metrossa musiikkia kuunnellen, eikä somea selaten.Rauhoittaa selkeitä työskentelyjaksoja, jolloin ympäristön häiriöt on ennaltaehkäisten estetty. Uskaltaa antautua myös tylsyydelle ja mielen vaeltelevuudelle. Olla läsnä itselle ja toisille.Kun ei ole koko ajan säntäilemässä, voi huomata, että elämä onkin nyt ja tässä.